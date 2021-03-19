A Milli Takım'a seçilen Taylan Antalyalı'dan dikkat çeken paylaşım

26 yaşındaki oyuncu duygularını paylaşım altına yazdığı bu sözlerle açıkladı. "A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Kariyer yolculuğum boyunca yanımda olan ve ülkemi tekrar temsil etme fırsatı yakalamamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi hedef 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapmak ve ben, bana düşen görevi sonuna kadar yerine getirmeye hazırım."