A Milli Takım ile tarihe geçen Vincenzo Montella'dan duygusal açıklama: Dünyanın en mutlu hocası olabilirim

Haberin Devamı

A Milli Takım, Konya'da oynanan müsabakada Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024 biletini alırken Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti,. Onların hocası olmaktan gururluyum. Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz. Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Bir birliktelik yakaladık ve sonucu futbolcular aldı. Şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim."

"COŞKULU, MUTLU OLACAĞIZ"

"Güzel sonuçlar aldık. 1-0'dan sonra biraz sıkıntı yaşadık. Onun üstüne çalışacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız."

Haberin Devamı

"Çok özel bir gurur yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Hem futbolcularımızın performansından dolayı hem de futbol takımımızın arkasındaki gizli takıma da aslında teşekkür etmek istiyorum. Sahaya gelmek gerekirse de, maçla alakalı geliştirmemiz gereken bazı noktalar da var. Onları fark ettim, onların üzerinde de zaten duracağız ve çalışacağız. Hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız"



“İLK HEDEFİMİZ ALMANYA'YA ULAŞMAKTI”

"Herhangi bir hesap yapmamıştım bu konuda. Çünkü ilk hedefimiz bizim Almanya'ya ulaşmaktı, hedefimizi yakalamaktı. Sonrasında tabii ki de iştahımız da artacak. Çünkü 1. torba içinde de oynayabiliriz. Canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahada bir nebze 12. adam görevini yerine getirdiler”



"OYNAYAN, OYNAMAYAN HERKES ÇOK TUTKULU, İSTEKLİ VE ARZULU"

"Burada bizim futbolcularımızın değeri ortaya çıkıyor. Çünkü tutkuyla, aşkla, milli takımlarına bağlı bir grupla karşılaştık buraya geldiğimiz günden itibaren. O yüzden oynayan, oynamayan herkes çok tutkulu, istekli ve arzulu. Tabii ben iletişimimi genellikle direkt yapıyorum. Direkt bir insanım. Dürüst olmaya çalışırım. Her seferinde bu şekilde konuşurum futbolcularımla. Her kategoride nerede olursanız olun futbolda farkı oluşturan her zaman daha az süre alan futbolculardır. Hepsi birbirine o kadar çok bağlı ki, farkı oluşturan aslında bizim grubumuz"

Haberin Devamı

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5’inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21’inci yabancı teknik direktörü olmuştu.