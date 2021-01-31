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950 metre yükseklikte çay keyfi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Fatih Demir(36), özel olarak hazırlanan düzenekle gökyüzünde çay içerek doğa sporlarına dikkat çekti.

İnegöl'de doğa sporlarına dikkat çekmek isteyen yamaç paraşüt pilotu Fatih Demir, Kocakonak tepesinden yamaç paraşütü ile havalanarak gökyüzünde çay içti. Demir, 950 metre yükseklikte termosundan çıkardığı çayı gökyüzünde soğuk havada içtiğini belirterek, bir sonraki hedefinin bir arkadaşı ile beraber karşılıklı gökyüzünde karşılıklı kahve içmek olduğunu söyledi.

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