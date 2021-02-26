81 yaşındaki dokuma ustası, 67 yıldır ipliğe hayat veriyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan dokuma ustası Yaşar Gürbıyık (81), görev yaptığı el sanatları merkezinde ilerleyen yaşına rağmen, el tezgahında yöreye özgü şal, havlu ve bez üretimi yapıyor. 67 yıldır aralıksız dokumacılık yapan Gürbıyık, ziyaretçilere ilçenin tekstil tarihini anlatarak, dokuma kültürünün yaşamasına katkı sağlıyor.

Denizli'de tekstile yön veren ilçelerden olan Buldan'da yaşayan dokuma ustası Yaşar Gürbıyık, el tezgahıyla yapılan dokumacılığı yaşatmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdüren dokuma ustası Gürbıyık, her sabah evinden çıkıp bastonunun yardımıyla yürüyerek Buldan Kaymakamlığı El Sanatları Merkezi'ne (BELSAM) ulaşıyor.



EL TEZGAHININ BAŞINDA 67 YIL

Gürbıyık, hemen işe koyuluyor. Çıkrık ile iplerini hazırlayan dokuma ustası, çam ağacından yapılan 50 yıllık tarihi el tezgahının başına oturuyor. İlçede üretilen tekstil ürünlerinin tanıtılması amacıyla 1999 yılında kurulan el sanatları merkezinde, ilk günden bu yana görev alan Gürbıyık, havlu, şal ve bez üretimi yapıyor.



DOKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR

Babasının yanında 13 yaşında başladığı dokumacılık mesleğini yarım asırdan fazla sürdüren Gürbıyık, tezgahının başında saatlerce titizlikle çalışarak ipliğe hayat veriyor. Nasır tutan elleriyle ip dizgileri arasından mekiği geçiren Gürbıyık, emektar dokuma tezgahının pedallarına basarak, bulunduğu sokakta tezgahının seslerini yankılandırıyor. BELSAM'ı ziyarete gelenlere ilçedeki tekstil tarihini anlatan Gürbıyık, dokuma kültürünün yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor.



'ATA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

Gürbıyık, tekstil sektörünün Buldan'daki geçmişinin uzun yıllara dayandığını söyledi. Atalarından kalan mirası gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını belirten 4 çocuk sahibi Gürbıyık, "Dokumacılık mesleği bize atalarımızdan kalma. Ahşaptan yapılan tezgahlarla yöremize ait çeşitli ürünler yapıyoruz. Burada şal, fular ve havlu üretiyoruz. Buldan'da dokuma tarihi çok eskilere dayanır. Barbaros Hayrettin'in yelkenlerinin kumaşları, Yıldırım Beyazıt'ın kızının gelinliği, Genç Osman'ın gömleği Buldan'da dokunmuştur. Biz burada geçmişi geleceğe aktarıyoruz. Ata mesleğini devam ettiriyoruz. İlerleyen yaşıma rağmen bu şekilde çalışabildiğim için kendimle gurur duyuyorum" dedi.



'80 YAŞINDAYIM, ÇALIŞMAK HİÇ YÜK OLMUYOR'

Hayatının el tezgahının başında geçtiğini ifade eden Yaşar Gürbıyık, "İlkokulu bitirir bitirmez babamın yanında mesleği öğrenmeye başladım. O gün bu gündür hiç bırakmadım. Dokumacılığı çok sevdiğim için burada çalışmayı sürdürüyorum. 80 yaşındayım, çalışmak hiç yük olmuyor. Burada ürettiklerimiz satılıyor. Hem sevdiğim işi yapıyorum hem de paramı kazanıyorum. İlçede benim yaşımda dokumacılık yapar kalmadı. Burada gelenleri bilgilendiriyorum. Severek çalıştığım için yorulmuyorum. Gücümün yettiğince dokumacılık yapmayı sürdüreceğim" diye konuştu.