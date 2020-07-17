EĞLENCE
7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtır? | Sokağın Matematikle İmtihanı
Mikrofon Sende ekibi olarak bu hafta sokakta" 7 Eksiği 27 Olan Sayı Kaçtık?" diye sorduk. Birbirinden komik cevaplar aldık.
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