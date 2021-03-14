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65 yıllık çift, ikinci doz aşılarını olmaya el ele tutuşarak gitti

Mersin'in Anamur ilçesinde 65 yıllık evli İbrahim Baz (88) ve Sakine Baz (82), el ele tutuşup ikinci doz koronavirüs aşılarını yaptırmak için hastaneye geldi. Çiftin birbirine olan sevgisi, görenleri hayran bıraktı.

Anamur ilçesinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken, ilçeye bağlı Gercebahşiş Mahallesi'nde 65 yıllık evli Sakine ve İbrahim Baz çifti, ikinci doz aşılarını yaptırmak için Anamur Devlet Hastanesi'ne el ele tutuşarak geldi. 3 çocuk, 6 torun sahibi İbrahim Baz, evlendikleri günden bu yana eşinin elini hiç bırakmadığını kaydetti. Eşine aşısının yapıldığı sırada da yardımcı olmaya özen gösteren İbrahim Baz, "Şükürler olsun bugüne kadar güzel bir evlilik yaşadık. Allah hepimize sağlık versin" dedi.
57 yıllık evli Eşe ve Mustafa Ünal çifti de aşı bekleme çadırında karşılaştığı Baz çiftini tebrik etti.
12 BİN KİŞİ AŞILANDI
Türkiye genelinde aşıya başlanmasından bu yana Anamur Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü özel hastaneler ile 22 Aile Sağlığı Merkezi?nde yaklaşık 12 bin kişinin aşılandığı öğrenilirken, randevulu aşılamada başarının yüzde 99,8 olduğu kaydedildi.

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