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4 çocuk çaldıkları midibüsle kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta 18 yaşından küçük 4 kişi, çaldıkları midibüsle kaza yaptı. Çocukların yara almadan kurtulduğu kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş -  Gaziantep yolunda meydana geldi. İddiaya göre bir şirkete ait olan 46 S 0133 plakalı midibüs; S.U. (11), E.D. (14), F.A. (15) ve M.H. (17) tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı.

Peşindeki polislerden kurtulmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu midibüs, kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Midibüsün devrilme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan S.U., E.D., F.A. ve M.H. itfaiye ekipleri tarafından midibüsten çıkarıldı. Şüpheliler, daha sonra polis tarafından emniyete götürüldü.

 

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