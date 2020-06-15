3 Mini Atıştırmalık | Mucize Lezzetler

Lezzetli mini atıştırmalıklar hayat kurtarır ! Sizin için kolayca yapılan ve her daim yardımınıza koşacak mini atıştırmalık tariflerimizi paylaşıyoruz.(Sponsorlu İçerik)

Kızarmış Mini Tavuklar Malzemeler: 1 su bardağı sade mısır gevreği

500 g tavuk göğüs

Yarım su bardağı un

2 adet yumurta Ballı hardal sosu için; Yarım su bardağı bal

3 yemek kaşığı sarı hardal

3 yemek kaşığı dijon hardalı Kızartmak için; Ayçiçek yağı Tarif: Mısır gevreklerini Arçelik Rose Gold Doğrayıcı

Arçelik Ankastre Ocak

Küçük küçük doğradığınız tavukları önce una sonra yumurtaya ardından da mısır gevreğine bulayın.

Kızdırdığınız yağda pişirin.

Ballı hardal sosu için bir kasede balı, sarı hardalı ve dijon hardalını karıştırın.

Pişen tavukları ballı hardal sosu ile servis edin. Afiyet olsun! Pırasalı Peynirli Mini Börekler Malzemeler: 5 adet yufka İçi için; Yarım kilo pırasa

200 g lor peyniri

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber Sosu için; 1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı maden suyu

1 yumurta

Yarım çay kaşığı tuz Üzeri için; 1 yumurta

Çörekotu Tarif: Öncelikle yıkanmış ve Arçelik Rose Gold Doğrayıcı

Süzülen pırasalara lor peyniri, pul biber, karabiber ve tuz eklenir, karıştırılır. Kenara alınır.

Sos malzemeleri de bir kap içerisinde karıştırılır.

Yufkalar, muffin kalıbı, peynirli karışım ve sos kasesi bir araya getirilir.

Yufkadan parçalar koparılır sosa batırılıp muffin kalıbına koyulur.

Üzerine pırasalı peynirli harçtan koyulur. Ardından tekrar yufka bölünüp sosa batırılır ve üstü kapatılır.

Aynı işlem yufkalar bitene kadar tekrarlanır.

Tüm börekçiklerin üstüne yumurta sürülür, çörek otu serpilir.

180 dereceye ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın

Afiyet olsun! Sebzeli Mini Kişler

Malzemeler: 2 adet yumurta

100 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

Yarım paket kabartma tozu

3,5 – 4 su bardağı kepekli un

1,5 tatlı kaşığı tuz İçi için; 400 gram ıspanak

1 su bardağı beyaz peynir

2 yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber Yapılışı: Soğuk tereyağı ve un Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’

Sıvı yağ, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuz eklenip karıştırmaya devam edilir.

Elde edilen hamur, un serpili tezgaha alınır. Hamur merdane yardımıyla incecik açılır.

Orta boy kaseyle hamurdan yuvarlaklar kesilir.

Kesilen hamur parçaları muffin kalıbına yerleştirilir.

Doğranmış ıspanakların üzerine kaynar su dökülür 3-4 dakika bekletilir. (Daha sonra soğuk suyla süzülür. Elle fazla suyu sıkılır. )

Sıkılmış ıspanaklar kaseye alınır, içerisine rendelenmiş peynir, karabiber, pul biber ve 2 yumurta kırılıp karıştırılır.

Muffin kalıplarının içerisi bu karışımla doldurulur.

Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın Afiyet olsun!