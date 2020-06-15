MUCİZE LEZZETLER
Sebzeli Mini Kişler
3 Mini Atıştırmalık | Mucize Lezzetler
Lezzetli mini atıştırmalıklar hayat kurtarır ! Sizin için kolayca yapılan ve her daim yardımınıza koşacak mini atıştırmalık tariflerimizi paylaşıyoruz.(Sponsorlu İçerik)
Kızarmış Mini Tavuklar
Malzemeler:
- 1 su bardağı sade mısır gevreği
- 500 g tavuk göğüs
- Yarım su bardağı un
- 2 adet yumurta
Ballı hardal sosu için;
- Yarım su bardağı bal
- 3 yemek kaşığı sarı hardal
- 3 yemek kaşığı dijon hardalı
Kızartmak için;
- Ayçiçek yağı
Tarif:
- Mısır gevreklerini Arçelik Rose Gold Doğrayıcı’da çekip bir kaseye alın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir tavada yağı kızdırın.
- Küçük küçük doğradığınız tavukları önce una sonra yumurtaya ardından da mısır gevreğine bulayın.
- Kızdırdığınız yağda pişirin.
- Ballı hardal sosu için bir kasede balı, sarı hardalı ve dijon hardalını karıştırın.
- Pişen tavukları ballı hardal sosu ile servis edin.
Afiyet olsun!
Pırasalı Peynirli Mini Börekler
Malzemeler:
- 5 adet yufka
İçi için;
- Yarım kilo pırasa
- 200 g lor peyniri
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pulbiber
- 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için;
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı maden suyu
- 1 yumurta
- Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 yumurta
- Çörekotu
Tarif:
- Öncelikle yıkanmış ve Arçelik Rose Gold Doğrayıcı ‘da doğranmış pırasalara biraz tuz serpilir ve elle hafif pörsüyene kadar ovalanır çıkan suyu süzülür.
- Süzülen pırasalara lor peyniri, pul biber, karabiber ve tuz eklenir, karıştırılır. Kenara alınır.
- Sos malzemeleri de bir kap içerisinde karıştırılır.
- Yufkalar, muffin kalıbı, peynirli karışım ve sos kasesi bir araya getirilir.
- Yufkadan parçalar koparılır sosa batırılıp muffin kalıbına koyulur.
- Üzerine pırasalı peynirli harçtan koyulur. Ardından tekrar yufka bölünüp sosa batırılır ve üstü kapatılır.
- Aynı işlem yufkalar bitene kadar tekrarlanır.
- Tüm börekçiklerin üstüne yumurta sürülür, çörek otu serpilir.
- 180 dereceye ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da kızarana kadar pişirelim.
Afiyet olsun!
Sebzeli Mini Kişler
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 100 g tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- Yarım paket kabartma tozu
- 3,5 – 4 su bardağı kepekli un
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
İçi için;
- 400 gram ıspanak
- 1 su bardağı beyaz peynir
- 2 yumurta
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
- Soğuk tereyağı ve un Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alınır. Karıştırılır.
- Sıvı yağ, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuz eklenip karıştırmaya devam edilir.
- Elde edilen hamur, un serpili tezgaha alınır. Hamur merdane yardımıyla incecik açılır.
- Orta boy kaseyle hamurdan yuvarlaklar kesilir.
- Kesilen hamur parçaları muffin kalıbına yerleştirilir.
- Doğranmış ıspanakların üzerine kaynar su dökülür 3-4 dakika bekletilir. (Daha sonra soğuk suyla süzülür. Elle fazla suyu sıkılır. )
- Sıkılmış ıspanaklar kaseye alınır, içerisine rendelenmiş peynir, karabiber, pul biber ve 2 yumurta kırılıp karıştırılır.
- Muffin kalıplarının içerisi bu karışımla doldurulur.
- Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 190 derecede kızarana kadar pişirilir.
Afiyet olsun!
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