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MUCİZE LEZZETLER

3 Mini Atıştırmalık | Mucize Lezzetler

Lezzetli mini atıştırmalıklar hayat kurtarır ! Sizin için kolayca yapılan ve her daim yardımınıza koşacak mini atıştırmalık tariflerimizi paylaşıyoruz.(Sponsorlu İçerik)

Kızarmış Mini Tavuklar

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sade mısır gevreği
  • 500 g tavuk göğüs
  • Yarım su bardağı un
  • 2 adet yumurta

Ballı hardal sosu için;

  • Yarım su bardağı bal
  • 3 yemek kaşığı sarı hardal
  • 3 yemek kaşığı dijon hardalı

Kızartmak için;

  • Ayçiçek yağı

 

Tarif:

  • Mısır gevreklerini Arçelik Rose Gold Doğrayıcı’da çekip bir kaseye alın.
  • Arçelik Ankastre Ocak'ta derin bir tavada yağı kızdırın.
  • Küçük küçük doğradığınız tavukları önce una sonra yumurtaya ardından da mısır gevreğine bulayın.
  • Kızdırdığınız yağda pişirin.
  • Ballı hardal sosu için bir kasede balı, sarı hardalı ve dijon hardalını karıştırın.
  • Pişen tavukları ballı hardal sosu ile servis edin.

 

Afiyet olsun!

 

Pırasalı Peynirli Mini Börekler

Malzemeler:

  • 5 adet yufka

İçi için;

  • Yarım kilo pırasa
  • 200 g lor peyniri
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı maden suyu
  • 1 yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • 1 yumurta
  • Çörekotu

Tarif:

  • Öncelikle yıkanmış ve Arçelik Rose Gold Doğrayıcı ‘da doğranmış pırasalara biraz tuz serpilir ve elle hafif pörsüyene kadar ovalanır çıkan suyu süzülür.
  • Süzülen pırasalara lor peyniri, pul biber, karabiber ve tuz eklenir, karıştırılır. Kenara alınır.
  • Sos malzemeleri de bir kap içerisinde karıştırılır.
  • Yufkalar, muffin kalıbı, peynirli karışım ve sos kasesi bir araya getirilir.
  • Yufkadan parçalar koparılır sosa batırılıp muffin kalıbına koyulur.
  • Üzerine pırasalı peynirli harçtan koyulur. Ardından tekrar yufka bölünüp sosa batırılır ve üstü kapatılır.
  • Aynı işlem yufkalar bitene kadar tekrarlanır.
  • Tüm börekçiklerin üstüne yumurta sürülür, çörek otu serpilir.
  • 180 dereceye ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da kızarana kadar pişirelim.


Afiyet olsun!

Sebzeli Mini Kişler
Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 100 g tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 3,5 – 4 su bardağı kepekli un
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

İçi için;

  • 400 gram ıspanak
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı:

  • Soğuk tereyağı ve un Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi’ne alınır. Karıştırılır.
  • Sıvı yağ, yoğurt, yumurta, kabartma tozu ve tuz eklenip karıştırmaya devam edilir.
  • Elde edilen hamur, un serpili tezgaha alınır. Hamur merdane yardımıyla incecik açılır.
  • Orta boy kaseyle hamurdan yuvarlaklar kesilir.
  • Kesilen hamur parçaları muffin kalıbına yerleştirilir.
  • Doğranmış ıspanakların üzerine kaynar su dökülür 3-4 dakika bekletilir. (Daha sonra soğuk suyla süzülür. Elle fazla suyu sıkılır. )
  • Sıkılmış ıspanaklar kaseye alınır, içerisine rendelenmiş peynir, karabiber, pul biber ve 2 yumurta kırılıp karıştırılır.
  • Muffin kalıplarının içerisi bu karışımla doldurulur.
  • Önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 190 derecede kızarana kadar pişirilir.

 Afiyet olsun!

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