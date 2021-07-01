MUCİZE LEZZETLER
3 Farklı Pilav Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde 3 Farklı Pilav Tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Taze Otlu Yeşil Pilav | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı su
- 1 küçük boy kuru soğan
- 7-8 kaşık zeytinyağı
- 1/4 demet nane
- 1/4 demet dereotu
- 1/4 demet reyhan
- 1/4 demet maydanoz
- 3 dal taze soğan
Üzeri için;
- Rendelenmiş limon kabuğu
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta geniş bir pilav tenceresinde zeytinyağını ısıtın.
- Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve orta ateşte soğanı hafif hafif soteleyin.
- Ardından pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
- Pirinciniz parlak kıvama gelince tuz, karabiber ve suyunu ekleyin, su kaynayana kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra 15 dakika tencerenin ağzı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin.
- Bütün yeşillikleri ince ince doğrayın.
- 15 dakika sonra Arçelik Ankastre Ocak'ta pişen pilavın kapağını açın, bütün yeşillikleri ekleyin ve karıştırın.
- Tencerenin ağzını tekrar kapatıp 5 dakika daha demlenmeye bırakın.
- İster ılık, isterseniz de soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun!
Kestaneli İç Pilav | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 su bardağı sıcak su
- 10 adet haşlanmış kestane
- 2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
Üzeri için;
- İnce kıyılmış maydanoz
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş tabanlı bir pilav tenceresinde sıvı yağı ekleyin.
- Soğanları küp küp doğrayıp, pembeleşinceye kadar soteleyin.
- Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın, birkaç dakika kavurun.
- Kestane, fıstık ve üzümü ilave edin ve ardından suyu ekleyin.
- Kaynadıktan sonra, Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte 20 dakika pişirin ve ardından dinlenmeye bırakın.
- Servis tabağınıza aldığınız pilavın üzerine ince doğradığınız maydanozu ekleyin.
- Afiyet olsun!
Hamsili Pilav | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 800 g hamsi
- 100 ml. zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 25 g çam fıstığı
- 200 g pirinç
- 40 g kuş üzümü
- 400 ml. sıcak su
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 yemek kaşığı mısır unu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Hamsileri iyice yıkayıp süzün.
- Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta zeytinyağını ısıtıp, soğanları pişirmeye başlayın.
- Çam fıstıklarını ekleyip karıştırmaya devam edin ve fıstıkların rengi dönene kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
- Pirinci iyice yıkayın ve süzün süzüp.
- Pirinci, tuz ve karabiberi de ekleyip birkaç kez karıştırın.
- Kuru nane, yenibahar ve sıcak suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ekleyin, karıştırın.
- Üzerine sıcak suyu ilave edin. Karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın.
- Altını kısın ve Arçelik Ankastre Ocak'ta pirinçler suyu çekene kadar pişirin.
- Pilav pişerken fırın kabınızı iyice yağlayın.
- Mısır ununu serpin ve kabın dibine derileri altta kalacak şekilde hamsileri dizin, tüm tabanı kaplayın.
- Ardından dizdiğiniz hamsilerin üstüne pilavı yayıp, bir kaşık yardımıyla düzeltin.
- Kalan hamsileri, derileri üstte kalacak şekilde pilavın üstüne dizerek, pilavı kaplayın.
- Hamsilerin üzerine kalan mısır ununu serpiştirin.
- 180 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da hamsilerin üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız hamsili pilavı, 5-10 dakika oda ısısında dinlendirdikten sonra servis tabağına ters çevirin.
- Dilimleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!
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