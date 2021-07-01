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MUCİZE LEZZETLER

3 Farklı Pilav Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde 3 Farklı Pilav Tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Taze Otlu Yeşil Pilav | Mucize Lezzetler

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı su
  • 1 küçük boy kuru soğan
  • 7-8 kaşık zeytinyağı
  • 1/4 demet nane
  • 1/4 demet dereotu
  • 1/4 demet reyhan
  • 1/4 demet maydanoz
  • 3 dal taze soğan

Üzeri için;

  • Rendelenmiş limon kabuğu

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak'ta geniş bir pilav tenceresinde zeytinyağını ısıtın.
  2. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin ve orta ateşte soğanı hafif hafif soteleyin.
  3. Ardından pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun.
  4. Pirinciniz parlak kıvama gelince tuz, karabiber ve suyunu ekleyin, su kaynayana kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra 15 dakika tencerenin ağzı kapalı şekilde kısık ateşte pişirin.
  5. Bütün yeşillikleri ince ince doğrayın.
  6. 15 dakika sonra Arçelik Ankastre Ocak'ta pişen pilavın kapağını açın, bütün yeşillikleri ekleyin ve karıştırın.
  7. Tencerenin ağzını tekrar kapatıp 5 dakika daha demlenmeye bırakın.
  8. İster ılık, isterseniz de soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun!

Kestaneli İç Pilav | Mucize Lezzetler 

Malzemeler:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 10 adet haşlanmış kestane
  • 2 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

Üzeri için;

  • İnce kıyılmış maydanoz

Tarif:

  1. Arçelik Ankastre Ocak’ta geniş tabanlı bir pilav tenceresinde sıvı yağı ekleyin.
  2. Soğanları küp küp doğrayıp, pembeleşinceye kadar soteleyin.
  3. Soğuk suyla nişastası gidene kadar yıkadığınız pirinçleri tencereye alın, birkaç dakika kavurun.
  4. Kestane, fıstık ve üzümü ilave edin ve ardından suyu ekleyin.
  5. Kaynadıktan sonra, Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte 20 dakika pişirin ve ardından dinlenmeye bırakın.
  6. Servis tabağınıza aldığınız pilavın üzerine ince doğradığınız maydanozu ekleyin. 
  7. Afiyet olsun!

Hamsili Pilav | Mucize Lezzetler

Malzemeler:

  • 800 g hamsi
  • 100 ml. zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 25 g çam fıstığı
  • 200 g pirinç
  • 40 g kuş üzümü
  • 400 ml. sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Tarif:

  1. Hamsileri iyice yıkayıp süzün.
  2. Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
  3. Arçelik Ankastre Ocak'ta zeytinyağını ısıtıp, soğanları pişirmeye başlayın.
  4. Çam fıstıklarını ekleyip karıştırmaya devam edin ve fıstıkların rengi dönene kadar yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
  5. Pirinci iyice yıkayın ve süzün süzüp.
  6. Pirinci, tuz ve karabiberi de ekleyip birkaç kez karıştırın.
  7. Kuru nane, yenibahar ve sıcak suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ekleyin, karıştırın.
  8. Üzerine sıcak suyu ilave edin. Karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın.
  9. Altını kısın ve Arçelik Ankastre Ocak'ta pirinçler suyu çekene kadar pişirin.
  10. Pilav pişerken fırın kabınızı iyice yağlayın.
  11. Mısır ununu serpin ve kabın dibine derileri altta kalacak şekilde hamsileri dizin, tüm tabanı kaplayın.
  12. Ardından dizdiğiniz hamsilerin üstüne pilavı yayıp, bir kaşık yardımıyla düzeltin.
  13. Kalan hamsileri, derileri üstte kalacak şekilde pilavın üstüne dizerek, pilavı kaplayın.
  14. Hamsilerin üzerine kalan mısır ununu serpiştirin.
  15. 180 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da hamsilerin üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
  16. Fırından çıkardığınız hamsili pilavı, 5-10 dakika oda ısısında dinlendirdikten sonra servis tabağına ters çevirin.
  17. Dilimleyerek servis edin.
  18. Afiyet olsun!

 

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