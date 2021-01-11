3 Farklı Avokadolu Tarif | Mucize Lezzetler
Avokadolu Humus
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Malzemeler:
- 2 adet avokado
- 200 g haşlanmış nohut
- 4 yemek kaşığı tahin
- Yarım limon suyu
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 5-6 yaprak fesleğen
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Olgunlaşmış 2 avokadonun kabuklarını soyup ikiye ayırın.
- Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine avokado, haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber, fesleğen yaprağı ve zeytinyağını koyun ve çalıştırın.
- Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da çekin.
- Servis tabağınıza aldığınız avokado humusunuzu haşlanmış nohut ve fesleğen yaprağı ile süsleyin.
- Afiyet olsun!
Avokadolu Puding
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Avokadolu Puding var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 2 adet olgunlaşmış avokado
- 50 g eritilmiş bitter çikolata
- 1/4 su bardağı kakao
- 1/4 su bardağı agave veya akçaağaç şurubu
- 1/4 su bardağı süt (badem sütü de kullanabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı vanilya özütü
Tarif:
- Avokadoları soyun ve içlerini bir kaşık yardımıyla Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın.
- Diğer malzemeleri de doğrayıcıya ekleyip homojen hale gelene dek karıştırın.
- İsteğinize göre üzerini file badem ve kırmızı meyveler, hindistan cevizi ile süsleyin.
- Afiyet olsun!
Avokado Yatağında Yumurta
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde avokado yatağında yumurta var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
• 2 adet avokado
• 4 adet yumurta
• Karabiber
• Dere otu
Yapılışı:
• Avokadoları ortadan ikiye keserek çekirdek ve iç kısmını çıkartarak fırın tepsisine yerleştirin.
• Yumurtalarınızı teker teker avokadolarınızın içerisine kırın.
• 180 dereceye ayarladığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika kadar pişirin.
• Pişen yumurtalarınızı bir servis tabağına alarak üzerini karabiber ve dereotuyla süsleyin.