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3 Farklı Avokadolu Tarif | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde 3 Farklı Avokadolu Tarif var! (Sponsorlu İçerik)

Avokadolu Humus 

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Avokadolu Humus var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 adet avokado
  • 200 g haşlanmış nohut
  • 4 yemek kaşığı tahin
  • Yarım limon suyu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 5-6 yaprak fesleğen
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

 

Tarif:

 

  1. Olgunlaşmış 2 avokadonun kabuklarını soyup ikiye ayırın.
  2. Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine avokado, haşlanmış nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, tuz, karabiber, fesleğen yaprağı ve zeytinyağını koyun ve çalıştırın.
  3. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcıda çekin.
  4. Servis tabağınıza aldığınız avokado humusunuzu haşlanmış nohut ve fesleğen yaprağı ile süsleyin.
  5. Afiyet olsun!

 

Avokadolu Puding

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Avokadolu Puding var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 2 adet olgunlaşmış avokado
  • 50 g eritilmiş bitter çikolata
  • 1/4 su bardağı kakao
  • 1/4 su bardağı agave veya akçaağaç şurubu
  • 1/4 su bardağı süt (badem sütü de kullanabilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı vanilya özütü

Tarif:

  1. Avokadoları soyun ve içlerini bir kaşık yardımıyla Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın.
  2. Diğer malzemeleri de doğrayıcıya ekleyip homojen hale gelene dek karıştırın.
  3. İsteğinize göre üzerini file badem ve kırmızı meyveler, hindistan cevizi ile süsleyin.
  4. Afiyet olsun!

 

Avokado Yatağında Yumurta 

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde avokado yatağında yumurta var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

 2 adet avokado

 4 adet yumurta

 Karabiber

 Dere otu

 

Yapılışı:

 Avokadoları ortadan ikiye keserek çekirdek ve iç kısmını çıkartarak fırın tepsisine yerleştirin.

 Yumurtalarınızı teker teker avokadolarınızın içerisine kırın.

 180 dereceye ayarladığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 10 dakika kadar pişirin.

 Pişen yumurtalarınızı bir servis tabağına alarak üzerini karabiber ve dereotuyla süsleyin.

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