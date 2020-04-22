23 Nisan için #İyilikAğacı Etiketiyle Çizdiğiniz Resimleri Bekliyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılında çizdiğiniz her bir ağaç çocukların geleceğine umut olsun!Adel Kalemcilik’in çocuklara daha yeşil bir gelecek sunmak için onlara bir hediyesi var. Hayalindeki İyilik Ağacı’nı çizip #İyilikAğacı hashtagi ile @adel.turkiye’yi etiketleyerek paylaşan her bir çocuk için Adel Kalemcilik, bireysel ve kurumsal çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan Ecording ile işbirliği yaparak dronelar vasıtasıyla ağaç tohumlarını toprakla buluşturuyor ve çocukların geleceğine yeşile dost bir iz bırakıyor.Ayrıca bu paylaşımı gerçekleştiren çocuklardan birini ailesiyle birlikte 23 Nisan günü hurriyetcomtr instagram canlı yayınında ağırlayacağız. Haydi, hemen kendi iyilik ağacı resimlerinizi yapmaya başlayın. #adelkalemcilik #iyilikağacı #23nisan