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21 yılda 13 beyin kanaması geçirdi, 41. yaşını kutladı

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçiren ve öldü sanılan Ferkan Taş'a, 41'nci yaş günü sürprizi yapıldı. Söke'nin kırsal Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan Taş (68) ve Recep Taş (70) çiftinin 4 çocuğundan Ferkan Taş, 8 Ocak 1999'da, ailesine ait zeytinlikte ürün toplarken fenalaşıp bayıldı. Eve gitmeyince aranan Ferkan Taş, yakınları tarafından arazide bulunup Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Taş, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birçok test yapılan Taş'a, nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz-Malformasyon)' teşhisi konuldu. Beyin damarlarındaki yapısal bir bozuklukla dünyaya gelen ve yıllar sonra beyin kanamasıyla ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle şaşkına dönen Taş, uzun süre mücadele etti. Bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçirdi. Son olarak 2014 yılında beyin kanaması geçiren Taş, yaşama azmiyle sağlığına kavuştu. 10 hastanede toplam 562 gün geçirdi ve her seferinde öldüğü sanılan Ferkan Taş, mucizevi bir şekilde yaşama tutundu.
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