ÇANAKKALE'de, polis tarafından ele geçirilen yaklaşık 2 bin yıllık "gladyatör rölyefi", teslim edildiği Troya Müzesi yetkililerince incelendi.

Sırrı çözülen rölyefteki savaşçının, bir kol ve omuz korumasından oluşan hafif zırhlı kıyafete sahip, kafasında miğferi olmayan, bir ağ ve mızrak ile uzak dövüşü tercih eden 'Retiarius' sınıfı gladyatör olduğu belirlendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gladyatör rölyefinin, üç gün süren dövüşlerin düzenlendiğini bildikleri Troya'ya ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Troya Ören Yeri'nin yakınındaki Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde pazartesi günü yaptıkları aramada, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen ?gladyatör rölyefi? ve aynı döneme ait "sütun tamburu" parçası ele geçirdi. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyef, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olarak değerlendirildi.



RETİARİUS SINIFINA AİT BİR GLADYATÖR

İncelenmek üzere Troya Müzesi yetkililerine teslim edilen yaklaşık 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, rölyefin, M.S. 1'ici yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Gladyatör dövüşlerinin imparatorların kendi imajlarını çizebilmek ve güçlendirebilmek için son derece önemli olduğunu ifade eden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu dövüşler Roma ile sınırlı kalmış değil. Anadolu topraklarında bu dövüşlerin Roma kadar ilgi görmese de yapıldığını biliyoruz. Gladyatör dövüşleri için amfi tiyatroların Kyzikos, Afrodisias gibi şehirlerde inşa edildiğini biliyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Troas bölgesindeki Troya, Assos, Alexandrai Troas ve Parion şehirlerinde gladyatör dövüşleri yapılıyor. Rölyefimizin üzerinde bir gladyatör tasviri var. Bacakları ve kafası kırık. Ancak biz bunun Retiarius sınıfına ait bir gladyatör olduğunu biliyoruz" dedi.