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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
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1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde bin 500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.
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