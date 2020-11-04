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1500 metrede Türk kahvesi yaparak uçtu
Afyonkarahisarlı yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde bin 500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.
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