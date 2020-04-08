103 kilo veren Aslı Samat'tan şok itiraf: "Geri aldım"

Oyunculuğu kadar verdiği kilolarla adından söz ettiren Aslı Samat evdekal röportaj serisi için Hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Evde kaldığı süre boyunca neler yaptığını anlatan güzel oyuncu verdiği 103 kilo ile ilgili şok itirafta bulundu. Aynı zamanda zaruri durumlar haricinde evden çıkanlar için “Açın hastane videolarını izleyin. Orada mı yatmak isterdiniz yoksa kendi evinizde mi?“ dedi. Aslı Samat’ın açıklamalarının tamamı videonun devamında sizlerle…