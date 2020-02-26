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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>10 yaşındaki Ege, tarihi olayları resme döküyor
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10 yaşındaki Ege, tarihi olayları resme döküyor

İZMİR'de, 5'inci sınıf öğrencisi Nazım Ege Tetik (10), tarihe duyduğu büyük ilgiyi, öğrendiği olayları resme aktararak pekiştiriyor. Ege, yaptığı eserlerini, 'Egetopya' ismini verdiği sergisinde, sanatseverlerin beğenisine sundu.Küçüklüğünden beri güçlü bir görsel hafızaya sahip olan Nazım Ege Tetik, kalem tutmaya 1 yaşında, resim yapmaya ise 2 yaşında başladı. 4 yaşına kadar annesinin görevi nedeniyle Ukrayna'da yaşayan Tetik, İngilizce, Rusça ve Türkçeyi anlayabilecek kadar öğrendi. 5 yaşında asperger sendromu teşhisi konulan Ege, zamanla bu sendromun olumsuz etkilerinden olan sosyalleşme sorununu büyük oranda aştı.
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