10 saniyede sonuç veren kovid-19 testi Ankara'da geliştirildi

TÜRK araştırmacılar tarafından Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (UNAM) geliştirilen yeni antijen testi ile pozitif vakalar 10 saniye gibi bir sürede yüzde 99 doğruluk oranı ile tespit edilebiliyor.

UNAM Baş araştırmacılarından Dr. Bülend Ortaç ve ekibi tarafından geliştirilen nanoteknoloji tabanlı Diagnovir, ilk sınavını geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Bilkent mezuniyet töreni ile Contemporary İstanbul açılışında verdi. Etkinliğe alınmadan önce binlerce katılımcıya antijen testi yapılarak daha güvenli bir ortamda etkinliğe katılmaları sağlandı. Dr. Ortaç, dünyada geliştirilen pek çok Kovid-19 tanı testi olduğuna işaret ederek bu testin 10 saniye gibi rekor bir sürede sonuç veren en hızlı test olduğunu söyledi. Diagnovir test kiti ve cihazı için şimdiden Ukrayna, Almanya gibi pekçok ülkeden talep geliyor.