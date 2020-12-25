İtalya'nın kuzeyinde tren kazası yaşandı!

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde seyir halindeki bir tren raydan çıktı. Hattı işleten demiryolu şirketi Trenord tarafından yapılan açıklamada, trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada yaralanan kişilerin bir yolcu, makinist ve kondüktör olduğu belirtildi. Kazanın Carnate kasabası istasyonuna yakın bölgede meydana geldiği, 3 vagonun raydan çıktığı aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldı.