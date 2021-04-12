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Sağlıklı yaşam tabağında ne olduğunu bilmekle başlar!

Hayatın günlük akışı içerisinde gıda tüketimlerimize dair farkındalığımız giderek düşüyor. Yediğimiz meyvenin ve sebzenin nereden geldiğini, hangi süreçlerden geçtiğini keşfetmemiz bizim için ulaşılması zor bir detay olarak gözüküyor. Fakat sorumlu tüketimin ve gıda güvenliğinin giderek önem kazandığı günümüzde tabağımızda gerçekte neyin olduğunu bilmemiz bir zorunluluk hâline dönüşüyor. Tabağımızdaki yiyeceğin hikâyesini keşfetmek için bir yolculuğa da çıkmamız gerekecek.
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