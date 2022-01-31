Özbekistan’da anne 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Böyle duyurdular: Rusyayı ezecek hamle Putinin saklanacağı yer kalmayacakBöyle duyurdular: Rusya'yı ezecek hamle! 'Putin'in saklanacağı yer kalmayacak'#RUSYA
Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü Hedef bambaşkaydı...Ünlü futbolcunun eşi başından vurularak öldü! Hedef bambaşkaydı...#Cristina Vita Aranda
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak'4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar15 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#15 Bin Öğretmen Ataması
Resmen gözlere düşen bitmeyen bir kar fırtınası... Doktorları inandıramıyorlarResmen gözlere düşen bitmeyen bir kar fırtınası... Doktorları inandıramıyorlar#Göz Hastalığı
Dakikalarca sürdü, görenler şaştı kaldı Zabıta kovaladı, geri geri kaçtı Dakikalarca sürdü, görenler şaştı kaldı! Zabıta kovaladı, geri geri kaçtı#İstanbul
Dünyada bir ilk olacak Rusyaya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...Dünyada bir ilk olacak! Rusya'ya kötü haber: Bu kez durum çok farklı...#Tiktok
İkinci el piyasası durma noktasına geldi Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...İkinci el piyasası durma noktasına geldi! Otomobil alacaklara uzmanlardan tavsiyeler...#Otomobil
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlarAkılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!#Koronavirüs
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacakAltın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?#Altın
Uzun Kovid yaşayanların kâbusu… Her şey lağım ve çürümüş et kokuyorUzun Kovid yaşayanların kâbusu… 'Her şey lağım ve çürümüş et kokuyor' #Uzun Kovid
Yeni Mustafa Kapı vakası Galatasaraydan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...Yeni Mustafa Kapı vakası! Galatasaray'dan bedavaya gitti... Kerem derken 4 yıllık imza...#Transfer
Eski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral olduEski ABD güzeli ölüme atladı... Son mesajı viral oldu#Cheslie Kryst
Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum'#Sinan Akçıl
Miamide sürpriz nikah Ünlü mankenin mutlu günü...Miami'de sürpriz nikah! Ünlü mankenin mutlu günü...#Aleyna Tilki
HABERLERDünya Haberleri

Özbekistan’da anne 3 yaşındaki kızını ayının yanına attı

#Özbekistan#Ayı#Bebek

Özbekistan’da bulunan bir hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki kızını, ayının bulunduğu alana attı.

Haberin Devamı

Özbekistan’da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor. Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.


Anne 15 yıl hapis cezası alabilir


Düşmenin etkisi ile başından yaralanan hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki hastanede tedavi altına alındı.
Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve “cinayete teşebbüs” suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özbekistan#Ayı#Bebek

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19
Altın bitiyor Peki şimdi ne olacak

Altın bitiyor! Peki şimdi ne olacak?

#Altın
Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem... Karantinadan böyle kaçıyorlar!

#Koronavirüs