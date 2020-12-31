Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı Çekilişi Ekranı İle Büyük İkramiye & Amorti Bilet Sorgula

Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları ekranı üzerinden kolay bir şekilde sahip olduğunuz tam, yarım ve çeyrek bilete büyük ikramiye ya da farklı bir ödül isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı 2021 sonuçları açıklandı. Her yıl büyük heyecanla beklenilen ve bu yılda heyecanın dorukta olduğu büyük ikramiye sahibini buldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonucunda büyük ikramiye, teselli ikramiyesi ve amorti ile birlikte diğer ödülleri kazanıp kazanmadığınızı kolayca sorgulama ekranından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı çekilişleri saat 14.30'dan itibaren başladı ve olup Canlı İzle seçeneği ile takip edilebildi.

Milli Piyango Büyük ikramiye çıkan şanslı numaralar

9884757

Milli Piyango yılbaşı 2021 sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI 2021 SORGULAMA

Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak ya da Milli Piyango Online sitesi üzerinden bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Listesi

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 10 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar

3813252

8216776

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 1 Milyon TL İkramiye Kazanan Numaralar

5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

Milli Piyango Yılbaşı 2021 Özel Çekilişi 120 bin TL İkramiye Kazanan Numaralar

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

Milli Piyango nedir?

Milli Piyango tamamen şans üzerine kurulu olan bir şans oyunudur. MilliPiyango ikramiyesi kazanmak için daha önceden basımı gerçekleştirilmiş olan Milli Piyango biletleri satın alınır. Biletlerin üzerinde 0-9 rakamlarımdan oluşan bir sıralı numara yer almaktadır.

Tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı bilet türü bulunmaktadır. Tam bilet ile verilen ikramiyenin hepsini yarım bilet ile ikramiyenin yarısını ve çeyrek bilet ile ikramiyenin dörtte biri kazanılmaktadır. Milli Piyango biletleri Milli Piyango Online sitesi, Milli Piyango satış bayileri ve Milli Piyango uygulaması üzerinden satın alınabilmektedir.

Milli Piyango Yılbaşı 2021 çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek?

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri 31.12.2020 tarihinde 14.30'da başlayacak olup büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'da gerçekleştirilecektir.

Amorti rakamı nedir? Amorti çıkması ne anlama gelir?

Amorti rakamı sahip olunan Milli Piyango biletinin son rakamı olarak bilinmektedir. İki adet amorti çekilişi gerçekleştirilir ve eğer çıkan bu iki rakamdan bir tanesi sahip olunan biletin son rakamı ise amorti kazanılmış olur. Amorti kontrolü için çekiliş gerçekleştirildiği zaman aşağıda yer alan amorti sorgulama ekranından ya da rakama kontrol ederek sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Amorti kazanan kişiler almış oldukları biletin ücretini geri almaya hak kazanırlar.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi sorgulama nasıl yapılır?

Büyük ikramiye çekilişinde çıkan numaraları yalnızca bir rakam ile kaçırmış olan kişilere verilen ikramiyedir. Teselli ikramiyesi sorgulama ve kontrol işini ister büyük ikramiye çekilişi sonucunda çıkan numaraları kontrol ederek isterseniz Milli Piyango Yılbaşı 2021 sorgulama linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Telefondan milli piyango sorgulama nasıl yapılır?

Telefondan milli piyango sorgulama işlemi oldukça kolaydır. Mobil uyumlu bir arayüze sahip olan Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden bilet numaranızı yazarak sorgulama işlemini bir kaç tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz.

Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı özel tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlenmiştir.

Milli Piyango yılbaşı 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Bu yıl yılbaşı özel büyük ikramiye tutarı 100 Milyon TL'dir. Toplamda dağıtılacak ödül miktarı ise 563 milyon 400 bin TL'dir.

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri