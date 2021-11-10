Kylie Jenner, 8 kişinin hayatını kaybettiği konserde böyle görüntülendi

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Dünya günlerdir ABD'li ünlü rap'çi Travis Scott'ın Astroworld Festivali kapsamındaki konserinde yaşananları konuşuyor. Yaşanan izdiham sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin de yaralandığı konserde izleyiciler arasında Scott'ın kız arkadaşı Kylie Jenner da vardı. ABD merkezli magazin sitesi TMZ, Jenner'ın konser esnasında çekilen görüntülerine ulaştı. Saat 21.10 sularında çekildiği iddia edilen görüntülerde, Jenner'ın yüzündeki endişeli ifade dikkat çekti. Bu ifade Jenner'ın ortamda bir problem olduğunu hissettiği şeklinde yorumlandı. Ancak o sırada henüz olumsuz bir durum yaşanmamıştı. Görüntülerde sahnenin uzağında bir çatırda bulunan Kylie'nin yanında ablası Kendall Jenner ve korumaları da bulunuyor. Kendall Jenner, kız kardeşinin aksine büyük bir rahatlık içinde konserin keyfini çıkarıyor.