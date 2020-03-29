VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN!

Hep birlikte evde olduğumuz bu süreçte mutfaklarımız her zamankinden çok daha sağlıklı ve bereketli.
Vestel Ziyafet Pişirici Blender’la çok pratik uygulayabileceğiniz sıcak ve soğuk tariflerle bütün öğünler ziyafete dönüşecek...
Brokoli Çorbası
Malzemeler: (3-4 Kişilik)
YAPILIŞI: Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Soğanı ikiye kesin. Cam hazneye zeytinyağı, soğan ve sarmısağı ekleyin. Tanecikli çorba programını çalıştırın. 3 dakika sonra suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi koyun. Programın bitmesine 5 dakika kala kremayı ekleyin. Program tamamlandığında çorbanız hazır. Ziyafet olsun!
Yayla Çorbası
Malzemeler: (4 kişilik)
YAPILIŞI: Pirinçleri yıkadıktan sonra 20 dakika sıcak suda bekletin. Cam hazneye yoğurt, su, zeytinyağı, pirinç ve tuzu ekleyin. Tanecikli çorba programında pişirin. Program bitimine yakın kuru naneyi ekleyin. Program sonunda çorbanız servise hazır. Ziyafet olsun!
Buharda Maydanozlu Tavuk
Malzemeler: (2 kişilik)
YAPILIŞI: Tavuk göğsünü buharlı pişirme sepetine koyun. Tuz, karabiber ve zeytinyağını üzerine ekleyin. Buharlı pişirme programında 35 dakika pişirin. Programın bitmesine 2 dakika kala doğranmış maydanozları tavuğun üzerine serpin. Program tamamlandığında maydanozlu tavuğunuz servise hazır. Ziyafet olsun!
Ananaslı ve Çilekli Smoothie
Malzemeler: (4 kişilik)
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri cam hazneye alın. Parçalama/Karıştırma programında pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Buzu koyun. Buz kırma programında 1 dakika çalıştırın. Program bitiminde smoothie hazır. Ziyafet olsun!
Sütlaç
Malzemeler: (4 kişilik)
YAPILIŞI: Pirinçleri yıkayıp suyunu süzün. Suyu ve pirinçleri cam hazneye alın. Sos yapma programını 30 dakikaya ayarlarak çalıştırın. 15’inci dakikasında süt, toz şeker ve vanilini ekleyin. Program tamamlandığında sütlacınız servise hazır. Ziyafet olsun!
Vestel Ziyafet Pişirici Blender
Temel Özellikler
https://www.vestel.com.tr/vestel-ziyafet-pisirici-blender
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