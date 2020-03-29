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VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN!

29.03.2020 - 00:21 | Son Güncelleme:

Hem pratik hem sağlıklı lezzetler sofranızda

Hep birlikte evde olduğumuz bu süreçte mutfaklarımız her zamankinden çok daha sağlıklı ve bereketli.

Vestel Ziyafet Pişirici Blender’la çok pratik uygulayabileceğiniz sıcak ve soğuk tariflerle bütün öğünler ziyafete dönüşecek...

VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN

Brokoli Çorbası

Malzemeler: (3-4 Kişilik)

  • 8 pişirici blender ölçeği su
  • 1 kuru soğan
  • 1/2 kg brokoli
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarmısak
  • 1 küçük kutu krema (200 miligram)
  • Tuz
  • Karabiber


YAPILIŞI: Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Soğanı ikiye kesin. Cam hazneye zeytinyağı, soğan ve sarmısağı ekleyin. Tanecikli çorba programını çalıştırın. 3 dakika sonra suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi koyun. Programın bitmesine 5 dakika kala kremayı ekleyin. Program tamamlandığında çorbanız hazır. Ziyafet olsun!

 

VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN

Yayla Çorbası

Malzemeler: (4 kişilik)

  • 1 pişirici blender ölçeği pirinç
  • 8 pişirici blender ölçeği su
  • 2 pişirici blender ölçeği yoğurt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz


YAPILIŞI: Pirinçleri yıkadıktan sonra 20 dakika sıcak suda bekletin. Cam hazneye yoğurt, su, zeytinyağı, pirinç ve tuzu ekleyin. Tanecikli çorba programında pişirin. Program bitimine yakın kuru naneyi ekleyin. Program sonunda çorbanız servise hazır. Ziyafet olsun!


VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN

Buharda Maydanozlu Tavuk

Malzemeler: (2 kişilik)

  • 150 gr tavuk göğüs
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Maydanoz
  • Karabiber
  • Tuz


YAPILIŞI: Tavuk göğsünü buharlı pişirme sepetine koyun. Tuz, karabiber ve zeytinyağını üzerine ekleyin. Buharlı pişirme programında 35 dakika pişirin. Programın bitmesine 2 dakika kala doğranmış maydanozları tavuğun üzerine serpin. Program tamamlandığında maydanozlu tavuğunuz servise hazır. Ziyafet olsun!


VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN

Ananaslı ve Çilekli Smoothie

Malzemeler: (4 kişilik)

  • 5 adet çilek
  • 2 dilim ananas
  • 3 pişirici blender ölçeği süt (yarım yağlı)
  • 1 pişirici blender ölçeği yoğurt
  • 1/2 yemek kaşığı süzme bal
  • 1 pişirici blender ölçeği buz


YAPILIŞI: Tüm malzemeleri cam hazneye alın. Parçalama/Karıştırma programında pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Buzu koyun. Buz kırma programında 1 dakika çalıştırın. Program bitiminde smoothie hazır. Ziyafet olsun!

VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN

Sütlaç

Malzemeler: (4 kişilik)

  • 600 ml süt
  • 400 ml su
  • 2 pişirici blender ölçeği toz şeker
  • 1 pişirici blender ölçeği pirinç
  • 1 paket vanilya

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkayıp suyunu süzün. Suyu ve pirinçleri cam hazneye alın. Sos yapma programını 30 dakikaya ayarlarak çalıştırın. 15’inci dakikasında süt, toz şeker ve vanilini ekleyin. Program tamamlandığında sütlacınız servise hazır. Ziyafet olsun!

Vestel Ziyafet Pişirici Blender

VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN

Temel Özellikler

  • 1500 W Toplam Güç
  • Maksimum 20.000 devir/dakika
  • Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
  • 7 Farklı Akıllı Program
  • Tanecikli Çorba Yapabilme
  • Taneciksiz Çorba Yapabilme
  • Sos Yapabilme
  • Buz Kırabilme
  • Kademeli Manuel Parçalama
  • Buharda Pişirme
  • Otomatik Temizlik
  • 4 Adet Çelik Bıçak
  • Zaman Ayarlayabilme
  • Pişirme Fonksiyonu
  • Buharda Pişirme Fonksiyonu
  • Sıcak Tutma Özelliği
  • Sağlıklı Seramik İç Yüzey
  • 1,75 litre Sağlıklı Cam Hazne
  • 80 ml Ölçü Kabı

 





https://www.vestel.com.tr/vestel-ziyafet-pisirici-blender

 

 

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