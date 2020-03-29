VESTEL ZİYAFET PİŞİRİCİ BLENDER İLE MUTFAKTA HARİKALAR YARATIN!

Hep birlikte evde olduğumuz bu süreçte mutfaklarımız her zamankinden çok daha sağlıklı ve bereketli.

Vestel Ziyafet Pişirici Blender’la çok pratik uygulayabileceğiniz sıcak ve soğuk tariflerle bütün öğünler ziyafete dönüşecek...







Brokoli Çorbası

Malzemeler: (3-4 Kişilik)

8 pişirici blender ölçeği su

1 kuru soğan

1/2 kg brokoli

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarmısak

1 küçük kutu krema (200 miligram)

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI: Brokoliyi çiçeklerine ayırın. Soğanı ikiye kesin. Cam hazneye zeytinyağı, soğan ve sarmısağı ekleyin. Tanecikli çorba programını çalıştırın. 3 dakika sonra suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi koyun. Programın bitmesine 5 dakika kala kremayı ekleyin. Program tamamlandığında çorbanız hazır. Ziyafet olsun!

Yayla Çorbası

Malzemeler: (4 kişilik)

1 pişirici blender ölçeği pirinç

8 pişirici blender ölçeği su

2 pişirici blender ölçeği yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz



YAPILIŞI: Pirinçleri yıkadıktan sonra 20 dakika sıcak suda bekletin. Cam hazneye yoğurt, su, zeytinyağı, pirinç ve tuzu ekleyin. Tanecikli çorba programında pişirin. Program bitimine yakın kuru naneyi ekleyin. Program sonunda çorbanız servise hazır. Ziyafet olsun!







Buharda Maydanozlu Tavuk

Malzemeler: (2 kişilik)

150 gr tavuk göğüs

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Maydanoz

Karabiber

Tuz



YAPILIŞI: Tavuk göğsünü buharlı pişirme sepetine koyun. Tuz, karabiber ve zeytinyağını üzerine ekleyin. Buharlı pişirme programında 35 dakika pişirin. Programın bitmesine 2 dakika kala doğranmış maydanozları tavuğun üzerine serpin. Program tamamlandığında maydanozlu tavuğunuz servise hazır. Ziyafet olsun!









Ananaslı ve Çilekli Smoothie

Malzemeler: (4 kişilik)

5 adet çilek

2 dilim ananas

3 pişirici blender ölçeği süt (yarım yağlı)

1 pişirici blender ölçeği yoğurt

1/2 yemek kaşığı süzme bal

1 pişirici blender ölçeği buz



YAPILIŞI: Tüm malzemeleri cam hazneye alın. Parçalama/Karıştırma programında pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Buzu koyun. Buz kırma programında 1 dakika çalıştırın. Program bitiminde smoothie hazır. Ziyafet olsun!









Sütlaç

Malzemeler: (4 kişilik)

600 ml süt

400 ml su

2 pişirici blender ölçeği toz şeker

1 pişirici blender ölçeği pirinç

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkayıp suyunu süzün. Suyu ve pirinçleri cam hazneye alın. Sos yapma programını 30 dakikaya ayarlarak çalıştırın. 15’inci dakikasında süt, toz şeker ve vanilini ekleyin. Program tamamlandığında sütlacınız servise hazır. Ziyafet olsun!

Vestel Ziyafet Pişirici Blender

Temel Özellikler

1500 W Toplam Güç

Maksimum 20.000 devir/dakika

Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli

7 Farklı Akıllı Program

Tanecikli Çorba Yapabilme

Taneciksiz Çorba Yapabilme

Sos Yapabilme

Buz Kırabilme

Kademeli Manuel Parçalama

Buharda Pişirme

Otomatik Temizlik

4 Adet Çelik Bıçak

Zaman Ayarlayabilme

Pişirme Fonksiyonu

Buharda Pişirme Fonksiyonu

Sıcak Tutma Özelliği

Sağlıklı Seramik İç Yüzey

1,75 litre Sağlıklı Cam Hazne

80 ml Ölçü Kabı









https://www.vestel.com.tr/vestel-ziyafet-pisirici-blender

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