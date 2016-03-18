Uzun vadeli girişimler, enerji ve sosyallik

Kendimizi göstermek istiyoruz. Bu esnada, hayallerden, hayalperest kişilerden uzak durup, gerçekçi olmaya çalışmamızda fayda vardır. Bugüne baktığımızda ise, enerjik, dış dönük, hedeflerimize odaklanacağımız ve kendimize güveneceğimiz bir gündeyiz. Çalışmaktan veya enerji harcamaktan kaçınmayacağız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…