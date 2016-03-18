Niobe Aslı Temel
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Uzun vadeli girişimler, enerji ve sosyallik
Genel anlamda, romantik duyguların yükseldiği, yaratıcılığın arttığı, kalıcı ilişkiler kurmaya ya da uzun vadeli girişimlerde bulunmaya açık günlerdeyiz.
Kendimizi göstermek istiyoruz. Bu esnada, hayallerden, hayalperest kişilerden uzak durup, gerçekçi olmaya çalışmamızda fayda vardır. Bugüne baktığımızda ise, enerjik, dış dönük, hedeflerimize odaklanacağımız ve kendimize güveneceğimiz bir gündeyiz. Çalışmaktan veya enerji harcamaktan kaçınmayacağız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…
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