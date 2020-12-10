Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Advertorial >Advertorial Reklamsız >Uzaktan Eğitim Günlerinde Fark Yaratan Öğretmenler

Uzaktan Eğitim Günlerinde Fark Yaratan Öğretmenler

10.12.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Mesafe Tanımayan Öğretmenler projesiyle daha dijital öğretmenler hedeflendi.

Garanti BBVA ve kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) pandemi döneminde yeni bir proje başlattı. Mesafe Tanımayan Öğretmen projesiyle öğretmenlere uzaktan eğitim tasarımı eğitimleri veriliyor. 13 bin öğretmen eğitim alıyor.

2020 yılına damga vuran pandemi birçok alanda büyük değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Bunlardan biri de eğitim. İlkokuldan üniversite eğitimine çevrimiçi dersler eğitimde birçok zorluğu ve yeniliği beraberinde getirdi. 2008 yılında öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak için Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) da bu süreçte “Mesafe Tanımayan Öğretmenler” projesini başlatarak, öncelikle bu değişen yeni sistem için öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladı. Bu proje için Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu ile çevrimiçi bir sohbette buluştuk.

İlandır.

 

Etiketler:
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.