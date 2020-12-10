Uzaktan Eğitim Günlerinde Fark Yaratan Öğretmenler

Garanti BBVA ve kurucusu olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) pandemi döneminde yeni bir proje başlattı. Mesafe Tanımayan Öğretmen projesiyle öğretmenlere uzaktan eğitim tasarımı eğitimleri veriliyor. 13 bin öğretmen eğitim alıyor.





2020 yılına damga vuran pandemi birçok alanda büyük değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Bunlardan biri de eğitim. İlkokuldan üniversite eğitimine çevrimiçi dersler eğitimde birçok zorluğu ve yeniliği beraberinde getirdi. 2008 yılında öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunmak için Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) da bu süreçte “Mesafe Tanımayan Öğretmenler” projesini başlatarak, öncelikle bu değişen yeni sistem için öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçladı. Bu proje için Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ve ÖRAV Genel Müdürü Füsun Çürüksu ile çevrimiçi bir sohbette buluştuk.

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