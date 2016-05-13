Uyuşmazlıklar olsa da önemli görüşmeler için olumlu gün

Önemli randevular, toplantılar, görüşmeler, davetler veya birbirimize yardımcı olabileceğimiz konular ön planda. Bireysel tartışmalardan uzak kalabilir ve kelimelerimizi seçerek kullanabilirsek, istediğimiz alanlarda ilerleme ve kendimizi gösterme şansımız daha yüksek olacaktır.