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Astroloji
Niobe Aslı TEMEL
Haber Giriş: 13.05.2016 - 09:19 | Son Güncelleme:

Uyuşmazlıklar olsa da önemli görüşmeler için olumlu gün

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Uyuşmazlıklar olsa da önemli görüşmeler için olumlu gün
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Sabah ve akşam saatleri biraz stresli veya anlaşmazlıklara açık olsa da, iletişimi akışkanlaştıran, karşılıklı olarak birbirimizi ikna etmemizi veya etkilememizi sağlayan açılar da devrede.

Önemli randevular, toplantılar, görüşmeler, davetler veya birbirimize yardımcı olabileceğimiz konular ön planda. Bireysel tartışmalardan uzak kalabilir ve kelimelerimizi seçerek kullanabilirsek, istediğimiz alanlarda ilerleme ve kendimizi gösterme şansımız daha yüksek olacaktır.

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