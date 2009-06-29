Uyumuna bak partnerini seç!

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ASTRO KESİN UYUMLAR...

EĞER SEN BİR KOÇSAN

Aslan seni mutlu eder;

Terazi'den çok şey öğrenebilirsin;

Yengeç sana güven verir;

Oğlak seni geliştirir ve ilerletir;

EĞER SEN BİR BOĞAYSAN

Başakla uyumlu ve mutlu olursun;

Akrep'den çok şey öğrenirsin;

Aslan sana güven duygusu verir;

Kova senin kariyerini etkiler ama artı veya eksi;

EĞER SEN BİR İKİZLERSEN

Terazi ile uyumlu ve huzurlu olursun;

Yay'dan çok şey öğrenebilirsin;

Başak sana güven verir;

Balık seni geliştirir ve ilerletir;

EĞER SEN BİR YENGEÇSEN

Akrep ile uyumlu ve mutlu olursun.

Oğlak'dan çok şey öğrenirsin.

Terazi sana güvenlik verir.

Koç seni geliştirir ve umut verir.

EĞER SEN BİR ASLANSAN

Yay ile uyumlu ve mutlu olursun.

Kova'dan herşeyi öğrenebilirsin,

Akrep sana güvenlik verir,

Boğa seni geliştirir ve geleceği gösterir,

EĞER SEN BİR BAŞAKSAN

Oğlak'la uyumlu ve ve mutlu olursun,

Balık'dan çok şey öğrenebilirsin,

Yay sana güven duygusu verecektir,

İkizler senin kariyerini etkiler,

EĞER SEN BİR TERAZİYSEN

Kova ile uyumlu ve mutlu olursun,

Koç'tan çok şey öğrenebilirsin,

Oglak sana güvenlik duygusu getirecektir,

Yengeç seni geliştirir ve güçlendirir,

EĞER SEN BİR AKREPSEN

Balık'la uyumlu ve mutlu olursun,

Boğa'dan çok şey öğreneceksin,

Kova sana güvenlik ve güç verecektir,

Aslan senin kariyerini etkiler,

EĞER SEN BİR YAYSAN

Koç ile uyumlu ve mutlu olursun,

İkizler'lerden çok şey öğrenebilir, yararlanabilirsin,

Balık sana güven sağlayacaktır.

Başak sana yaşam yolunda gelişim getirir,

EĞER SEN BİR OĞLAKSAN

Boğa ile çok mutlu olursun,

Yengeç'den çok şey öğrenirsin,

Koç sana güven verir,

Terazi senin ilerlemeni sağlar,

EĞER SEN BİR KOVAYSAN

İkizler'le uyumlu ve mutlu olursun,

Aslan'dan çok şey öğrenebilirsin,

Boğa sana güvenlik ve güç verir,

Akrep seni geliştirir ve ilerletir,