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Ünlülerin Estetik Koçu Sinan İslam Yılmaz’dan gençlere mesaj!

11.09.2020 - 18:46 | Son Güncelleme:

Başarılı olabileceğiniz her sektör zenginlik getirir!

Türkiye’de ve dünyada bir çok ülkede tanınan, güzellik eğitmeni ve koçu Sinan İslam Yılmaz, kariyer sahibi ve yüksek kazanç sağlamanın yollarını soranlara mesaj verdi.

Sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sinan İslam Yılmaz, en çok sorulan sorulardan birisinin nasıl bu kadar popüler olduğu ile ilgili olduğunu dile getirdi.

Aileden gelen hiç bir zenginliği olmadığını ve bütün başarısının kendi çabaları olduğunu söyleyen Yılmaz, ‘’Sektör küçümsenerek kariyer adımları atılmamalı. Atomu parçalamıyoruz belki ama en iyisi olabileceğim işi yapıyorum. Ve hangi sektörde en iyisi iseniz, başarınız size para getirir. Bu sebeple para ve etiket kaygısından önce, başarılı olunabilecek dallar seçilip, her gün kendinizi geliştirmeniz gerekir.’’ Dedi.

40 ülkede daha eğitmenlik yapan Sinan İslam Yılmaz, hedefinin 10 ayrı ülkede şube açmak olduğunu dile getirdi.

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