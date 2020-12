Uluslararası Astroloji Günleri

1993’ten bu yana “Uluslararası Astroloji Günü” olarak benimsenen 21 Mart dünyada çeşitli astroloji organizasyonları tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır.



Astrolog Öner Döşer tarafından yönetilen AstroArt Astroloji Okulu bu yıl da, 21 Mart tarihinde Uluslararası Astroloji Günü’nü, astroloji dünyasından duayen astrolog dostlarımızla birlikte bir haftaya yayılan geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyacak...

22- 25 Mart 2012 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasında tanınmış astrologlar Roy Gillett, Deborah Houlding, Benjamin Dykes ve Öner Döşer çeşitli kseminer sunumları ve workshop organizasyonları gerçekleştirecekler.



Etkinlikler 21 Mart 2012 Çarşamba günü 13:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sunumlar ve yarışma ile başlayacak. A salonunda Hande Kazanova, Barış Özkırış, Binnur Zaimler, Yeşne İren, Kubilay Aktaş, ve Ata Nirun astroloji konusunda bilgilendirici konuşmalar yapacaklar. Etkinlikler Moda Deniz Kulübü’nde düzenlecek Astroloji Yeni Yıl Balosu ile sona erecek.



Etkinlik Programı

21 Mart 2012 Çarşamba, Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

13:30-16:20 Astroloji Sohbetleri

13:30-13:50 Hande Kazanova: Günlük Hayatımızda Astroloji

13:50-14:10 Barış Özkırış: Astroloji ve Psikoloji

14:10-14:30 Binnur Zaimler: İş Dünyasında Astroloji

14:50-15:10 Yeşne İren: Astrolojinin Ezoterik Kökeni

15:10-15:30 Kubilay Aktaş: Muhyiddin-i Arabi ve Astroloji

15:30-15:50 Öner Döşer: 2012 Koç Giriş Haritası ve Yakın Geleceğimiz

15:50-16:20 Ata Nirun: Türkiye’de Astrolojinin Geçmişi ve Geleceği

16:45-17:45 Astroloji Bilgi Yarışması

22 Mart 2012 Perşembe, Astroloji Okulu

10:30-12:30 Astroloji, Karma ve Reenkarnasyon- Roy Gillett

13:30-15:00 Dünyanın 2012-15 Yılları Arasındaki Radikal Değişimi ve Türkiye için Zorlu Seçimler- Roy Gillett

15:30-17:00 Küresel Değişim, Türkiye ve Dünya Ekonomisine Bakış-Öner Döşer



23 Mart 2012 Cuma, Astroloji Okulu

10:30-12:30 Solar Fire Temel Eğitim-Roy Gillett

13:30-17:30 Solar Fire İleri Eğitim-Roy Gillett



24 Mart 2012 Cumartesi, Astroloji Okulu

10:30-12:30 Güneş Dönüşü Haritalarında Püf Noktalar-Öner Döşer

13:30-17:30 Term Yöneticileriyle İlerletme Yöntemi-Benjamin Dykes

25 Mart 2012 Pazar, Astroloji Okulu-Moda Deniz Kulübü

10:30-12:30 Horary Haritalarında Püf Noktalar-Öner Döşer

13:30-17:30 Seçimsel Astroloji: Doğru Zamanda Doğru İşler, Deborah Houlding

20:00-24:00 Balo Yemeği (Moda Deniz Kulübü)