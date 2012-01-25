Uluslararası Astroloji Günleri

1993’ten bu yana “Uluslararası Astroloji Günü” olarak benimsenen 21 Mart dünyada çeşitli astroloji organizasyonları tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır.
Astrolog Öner Döşer tarafından yönetilen AstroArt Astroloji Okulu bu yıl da, 21 Mart tarihinde Uluslararası Astroloji Günü’nü, astroloji dünyasından duayen astrolog dostlarımızla birlikte bir haftaya yayılan geniş bir etkinlik programı eşliğinde kutluyacak...
22- 25 Mart 2012 tarihleri arasında uluslararası astroloji camiasında tanınmış astrologlar Roy Gillett, Deborah Houlding, Benjamin Dykes ve Öner Döşer çeşitli kseminer sunumları ve workshop organizasyonları gerçekleştirecekler.
Etkinlikler 21 Mart 2012 Çarşamba günü 13:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sunumlar ve yarışma ile başlayacak. A salonunda Hande Kazanova, Barış Özkırış, Binnur Zaimler, Yeşne İren, Kubilay Aktaş, ve Ata Nirun astroloji konusunda bilgilendirici konuşmalar yapacaklar. Etkinlikler Moda Deniz Kulübü’nde düzenlecek Astroloji Yeni Yıl Balosu ile sona erecek.
Etkinlik Programı
21 Mart 2012 Çarşamba, Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)
13:30-16:20 Astroloji Sohbetleri
13:30-13:50 Hande Kazanova: Günlük Hayatımızda Astroloji
13:50-14:10 Barış Özkırış: Astroloji ve Psikoloji
14:10-14:30 Binnur Zaimler: İş Dünyasında Astroloji
14:50-15:10 Yeşne İren: Astrolojinin Ezoterik Kökeni
15:10-15:30 Kubilay Aktaş: Muhyiddin-i Arabi ve Astroloji
15:30-15:50 Öner Döşer: 2012 Koç Giriş Haritası ve Yakın Geleceğimiz
15:50-16:20 Ata Nirun: Türkiye’de Astrolojinin Geçmişi ve Geleceği
16:45-17:45 Astroloji Bilgi Yarışması
22 Mart 2012 Perşembe, Astroloji Okulu
10:30-12:30 Astroloji, Karma ve Reenkarnasyon- Roy Gillett
13:30-15:00 Dünyanın 2012-15 Yılları Arasındaki Radikal Değişimi ve Türkiye için Zorlu Seçimler- Roy Gillett
15:30-17:00 Küresel Değişim, Türkiye ve Dünya Ekonomisine Bakış-Öner Döşer
23 Mart 2012 Cuma, Astroloji Okulu
10:30-12:30 Solar Fire Temel Eğitim-Roy Gillett
13:30-17:30 Solar Fire İleri Eğitim-Roy Gillett
24 Mart 2012 Cumartesi, Astroloji Okulu
10:30-12:30 Güneş Dönüşü Haritalarında Püf Noktalar-Öner Döşer
13:30-17:30 Term Yöneticileriyle İlerletme Yöntemi-Benjamin Dykes
25 Mart 2012 Pazar, Astroloji Okulu-Moda Deniz Kulübü
10:30-12:30 Horary Haritalarında Püf Noktalar-Öner Döşer
13:30-17:30 Seçimsel Astroloji: Doğru Zamanda Doğru İşler, Deborah Houlding
20:00-24:00 Balo Yemeği (Moda Deniz Kulübü)
Bilgi ve Rezervasyon
0216 386 73 96 – 0216 358 12 23
0535 665 44 56 – 0532 284 89 79
info@astrolojiokulu.com
Konuk Astrologlar
Roy Gillett
Halen İngiltere Astroloji Derneği’nin Başkanı olan Roy GİLLETT, 20 yıllık iş ve okul öğretmenliğinin ardından, 40 yıldır astroloji ile uğraşmaktadır. GİLLETT Astrology and Compassion, The Convenient Truth, Economy, Ecology and Kindness isimli kitapların yazarıdır.
Deborah Houlding
The Houses: Temples of the Sky isimli kitabın da yazarı olan Deborah HOULDING, astrolojinin temel sembolizmi üzerine son 25 yıldır araştırmalarını sürdürmektedir. Klasik astroloji tekniklerini modern astroloji uygulamaları üzerine uyarlayan HOULDING aynı zamanda Ascella Publications’ın kurucusudur. Soru ve seçimsel astroloji üzerine ihtisaslaşan HOULDING, the STA School of Traditional Horary Astrology okulunun müdürüdür. Astroloji dünyasına sağladığı olağanüstü katkıları sebebiyle, 2010 yılında Astroloji Derneği’nin Charles Harvey Ödülü’ne layık görüldü.
Benjamin Dykes
İllinois’de felsefe doktorası yapan ve halen Illinois ve Minnesota Üniversitelerinde felsefe öğretmenliği yapan Dr. Benjamin DYKES, ortaçağ astrolojisi konusunda sayılı astrolog ve çevirmenlerden biridir. Ortaçağ astroloji diplomasını Robert Zoller’den almıştır. Bonatti’ye ait Book of Astronomy isimli külliyat ile Sahl & Masha’allah’ın Çalışmaları ve Pers İlmine göre Natal Haritalar I-III isimli eserlerin tercümesini yapmış ve yayınlamıştır. Halen Logos & Light isimli derslerine ve felsefe kurslarına devam etmektedir.