Son Güncelleme:
U
Udeus : Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.
Ufens : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü.
Ukelegon : Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.
Ulius : Apollon'un isimlerinden biri. Canlı sıhhatli anlamına gelir.
Ultio : İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)'nın kızı.
Ultor : İntikamcı. Zeus ile Ares'in lakabı
Uragos : Hades'in bir diğer adı.
Urania : Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini idare ederlerdi.
Urania : Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi.
Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene doğdu.
Uranos : En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle