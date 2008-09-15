

Udeus : Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.

Ufens : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü.

Ukelegon : Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.

Ulius : Apollon'un isimlerinden biri. Canlı sıhhatli anlamına gelir.

Ultio : İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)'nın kızı.

Ultor : İntikamcı. Zeus ile Ares'in lakabı

Uragos : Hades'in bir diğer adı.

Urania : Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini idare ederlerdi.

Urania : Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi.

Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene doğdu.

Uranos : En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.

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