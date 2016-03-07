Tutulmalar en çok kimleri etkiliyor?

Diğer burçlar ise, hayatlarının farklı alanlarında tutulmanın yenileyen ve değiştiren etkilerini zaman zaman hissedecekler.

Tutulmalar değişim ve dönüşümün tetikleyicisidirler. Dolayısıyla, tutulmalardan çekinmemek gerekir. Sürekli aynı hayatı yaşadığınızı düşünsenize. Kondisyon bisikletinde saatler geçirip hiçbir yere varamamaya benzemez miydi?

Hepinize keyifli haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın...