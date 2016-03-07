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Burçlar
Haber Giriş: 07.03.2016 - 09:52 | Son Güncelleme:

Tutulmalar en çok kimleri etkiliyor?

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Tutulmalar en çok kimleri etkiliyor?
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1965 ve 1967 doğumlular başta olmak üzere, mart ve eylül doğumlu Balık ve Başak burçlarını, haziran ve aralık doğumlu İkizler ve Yay burçlarını daha fazla ilgilendiriyor.

Diğer burçlar ise, hayatlarının farklı alanlarında tutulmanın yenileyen ve değiştiren etkilerini zaman zaman hissedecekler.
Tutulmalar değişim ve dönüşümün tetikleyicisidirler. Dolayısıyla, tutulmalardan çekinmemek gerekir. Sürekli aynı hayatı yaşadığınızı düşünsenize. Kondisyon bisikletinde saatler geçirip hiçbir yere varamamaya benzemez miydi?
Hepinize keyifli haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın...

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