“Türkiye’nin En iyi İşverenleri” Özel Dosyası

1- Faaliyetlerinin başlangıcı 1990’a dayanan firmanızı tanıtabilir misiniz?



Daimler Financial Services AG’nin Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 yılında İstanbul’da kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., grup araçlarına finansman ve sigorta desteği vermektedir.



2- Hedefleriniz arasında Mercedes-Benz ailesinin birer üyesi olan müşterilerinize Daimler Grubu şemsiyesi altında üretilen araçların kalitesine, rahatlık ve güvenle sahip olmalarını sağlayan bir numaralı kuruluş olmak bulunuyor. Bu konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?



“Tek noktada tam hizmet” yaklaşımımızla, tüm bayilerimizde, Mercedes-Benz marka araçlar için finansman ve sigorta ürünlerini sunuyoruz. Müşterilerimizin yatırımlarını uzun vadeli birer ortaklık olarak görüp, yenilikçi bakış açımızla onlara hızlı çözümler üretiyoruz.

Bu yıl Türkiye’de 20. yılımızı kutluyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın yaşamlarına, yatırımlarına değer katabilmek ve hizmette mükemmele ulaşabilmek için tutku, disiplin, saygı ve dürüstlüğü temel kurumsal ilkelerimiz olarak benimsedik.



3- Müşterisine en iyi hizmeti vermeyi hedefleyen bir kuruluş olmanın yanında çalışanı için de “En iyi İş Veren”lerden olma politikanızı görüyoruz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?



Başarıya giden yolda en önemli kaynağımız çalışanlarımızdır. Buna gönülden inanıyoruz. Bireye saygı, katılım, bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca değerlerimizi oluşturuyor. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi işinde yarattığı katkı ile mümkündür. Çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Dijitalleşmeyi odağa alıp verimlik ve yaratıcı düşünmeye yer açmayı hedefliyoruz. Böylelikle iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturarak, bu güçlü ekip ile müşteri memnuniyetini beklentilerinin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.



Temel değerlerimiz dürüstlük, açıklık ve saygı işimizin merkezinde yer alır. Bireysel davranışlarımızı şirket değerleriyle eşleştirmek günlük rutinimize derinlemesine yerleşmiştir. Ayrıca, GPTW analizleri ile aldığımız geribildirimler kritik sorunları keşfetmemize, yıl içinde doğru konulara odaklanmamıza yardımcı oluyor ve hızlıca aksiyon alıyoruz. Bu döngü çalışanlarımızın dayanışma içerisinde, yüksek motivasyonla çalışmasını destekliyor. Şirket olarak bu sayede yan yana, omuz omuza duruyoruz. Yarattığımız güven ortamı sayesinde geleceğe kaygı yerine umutla ve güvenle bakıyoruz.

Güzel kalbi, güzel fikri olan bir ekibiz.139 kişilik kadromuzun yanı sıra ailelerimizin, marka ortağımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin oluşturduğu bu büyük ailenin her üyesinin bu başarıda katkısı var.



4- Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde sürekli yer almak için geleceğe dönük planları nelerdir?



Şirketimizin başarısı ve harika bir işveren olmayı sürdürebilmenin temelinde, MBFH’de çalışan herkesin dikkatini sürekli bu konuya vermesi geliyor. İşletmelerin başarısı, işverenler, çalışanlar, müşteriler, iç ve dış paydaşlar arasındaki ilişkiler üzerine kuruludur. Tüm ilişkilerin temelinde ise güven vardır. MBFH olarak organizasyonumuzda güçlü bir güven duygusunu teşvik ediyoruz. Bu, şirketimize birçok avantaj sağlıyor: çalışanlar arası yüksek moral, yüksek çalışan verimliliği, bireyselden ziyade ekip çalışması, çalışanların meslektaşlarının kararlarına güvenmesi nedeniyle tartışma süresinin kısalması gibi. İyi zamanlarda inşa ettiğimiz güven, zor zamanlarda şirketimizin güçlü yanı oluyor. Özellikle şimdi, çalışanlarımız yönetim ekibinin aldığı kararlara güvenebileceklerini biliyorlar. Planımız güven kültürünü sürdürmek. MBFH’de güven kültürünü koruma ve daha da arttırma motivasyonumuz öncellikle bireyler olarak kendimize, sonra şirketimize ve iş yaptığımız çevreye, en son da topluma daha çok değer katma çabamızdan geliyor.

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