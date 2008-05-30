Türkiye'nin Burcu Oğlak

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Sabah'ın haberine göre, 10 milyon 41 bin 392 Oğlak insanını 7 milyon 964 bin 783 kişiyle Yengeçler izliyor, üçüncü sırada Balık, dördüncü sırada Kova geliyor. En az rastlanan burçlar ise Yay ve Akrep. Verilere göre, Türkiye'de çocuklara verilen isimler de değişiyor. Eskiden kızlara en çok Fatma adı verilirken geçen yıl ilk sırayı Zeynep aldı. Bunu Elif, İrem, Büşra ve Merve izledi. Eskiden kızlara en çok Fatma, Ayşe, Emine, Hatice Zeynep isimleri verilirdi. Eskiden erkek çocuklara en çok Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin ismi konulurken, geçen yıl erkek çocuklara en çok Yusuf ismi verildi. Bunu Arda, Mehmet, Mustafa, Ahmet ve Emirhan takip etti. Türkiye'de hem erkeklere, hem de kadınlara verilen ortak isimlerde ilk sırayı Yaşar alıyor. Onu, Ayhan, Dursun, İsmet ve Muzaffer takip ediyor.

