TÃ¼rkiye'nin 2007 falÄ±

M. Ata Nirun OCAK 2007



YÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda siyasi gerilim yÃ¼kselirken, yolsuzluk iddialarÄ± da artacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. MerkÃ¼râ€™Ã¼n OÄŸlakâ€™da olmasÄ± ve konumu hÄ±rslarÄ±n artmasÄ±na neden oluyor.



Ãœlkenin Ã¼st dÃ¼zey grubu ve Ã¶zellikle ekonominin zirvesinde sÄ±kÄ±ntÄ± ve daha da Ã§ok bÃ¶lÃ¼nmeler, hizipler dikkat Ã§ekiyor. Bu etkenler eÄŸitimde de kendisi gÃ¶sterebiilir.



AyÄ±n 26â€™sÄ±nda Kova Burcuâ€™na geÃ§ecek olan MerkÃ¼r, geleneksel dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri tetikleyebilir ama karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin sesi de yÃ¼kselecektir. AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nce, laiklik ve milliyetÃ§ilik hareketleri Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artabilir. EntellektÃ¼el kesim bu geliÅŸmelerde, Ã¶nemli bir rol oynayacaktÄ±r. Ä°ktidarÄ±n inadÄ± sÃ¼rÃ¼yor ve yanÄ±sÄ±ra daha da sertleÅŸebilir ama ani dÃ¶nÃ¼ÅŸler de dikkat Ã§ekecektir fakat gerÃ§ekÃ§i deÄŸildir.



Yine OÄŸlakâ€™da bulunan MerkÃ¼r, sanat dÃ¼nyasÄ±nda projeler ve yapÄ±mlar konusunda kÄ±sÄ±tlamalar ve engeller getirebilir.



Bu sÃ¼reÃ§te bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n yapacaÄŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¼ndem oluÅŸturabilir. VenÃ¼s de Kovaâ€™ya geÃ§tiÄŸinde, beklenmedik ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± birliktelikler konuÅŸulacak.



Yayâ€™daki Mars her alanda coÅŸku getiriyor, Ã¶zellikle spor alanÄ±nda Ã¶nemli tartÄ±ÅŸmalar ve deÄŸiÅŸimler yaÅŸanacak, gÃ¼Ã§ dengeleri yer deÄŸiÅŸtirecek.



AyÄ±n 17â€™sinden sonra kiÅŸisel hedefler daha Ã§ok Ã¶nem kazanacaklar. JÃ¼piter efekti, eÄŸitim ve iletiÅŸimde baÅŸarÄ± gÃ¶steriyor.



Yine bu tarihten sonra siyasi bir liderin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±, kendisini riske sokacak.



YÄ±lÄ±n genelinde 8. Astro Evâ€™de kalacak olan GÃ¼neÅŸ, Ã¶nemli Ã¶lÃ¼mlerin iÅŸareti. BÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler ve sahipleri plan ve programlarÄ±nÄ± bir daha gÃ¶zden geÃ§irmeliler. DÄ±ÅŸ borÃ§lara Ã§ok daha fazla dikkat edilmeli ama aslÄ±nda deÄŸiÅŸim saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.



7. Evâ€™deki MerkÃ¼r, tÃ¼m savaÅŸ, barÄ±ÅŸ, uluslararasÄ± iliÅŸkiler ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar konusunda Ã¶nemli geliÅŸmelerin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktasÄ± ama sÃ¼reÃ§ Ã§ok daha uzun. Yine bu sÃ¼reÃ§te anlaÅŸmalar, halkla iliÅŸkiler ve hukuk konularÄ±nda sorunlar artabilir. 9. Evâ€™deki UranÃ¼s dinsel tutuculuÄŸun daha da gÃ¼Ã§lenmesinin iÅŸareti olabilir ama aynÄ± zamanda da sÃ¼rpriz tepkiler de yaÅŸanacaktÄ±r.



Yani geleneksel fikirlere ve aÅŸÄ±rÄ± uygulamalara karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar Ã§atÄ±ÅŸmalara neden olabilirler.



AyÄ±n iÃ§indeki Mars/UranÃ¼s zÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netici konumundakilerin sertleÅŸmelerinin ve zorlamalarÄ±n kendi iÃ§inde mutsuzluk ve huzursuzluk getireceÄŸini gÃ¶steriyor.



SatÃ¼rn/Neptun efekti ise, sosyal dengesizliklerin ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n habercisi... AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu Akrep...





ÅžUBAT 2007



13 Åžubat/9 Mart arasÄ±nda yaÅŸanacak olan Balk Burcuâ€™ndaki MerkÃ¼r Retrosu, zihinsel oluÅŸumlarÄ±n ve genelde duygularÄ±n yanÄ±ltÄ±cÄ± olabileceÄŸini de gÃ¶steriyor. Ä°htiras ve idealizm mantÄ±ÄŸÄ± engelleyebilir.



DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenden daha fazla saÄŸduyu gerekecek.



AyÄ±n 27â€™sinde geleneksel bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce veya yaptÄ±rÄ±m zorlamasÄ± ya da bir sosyal olay sorunlara neden olup, gÃ¼ndeme taÅŸÄ±nacak.



Yetkili bir organ dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmak zorunda kalacak.



Bilim alanÄ±nda sevindirici bir geliÅŸme yaÅŸanabilir. 22 Åžubatâ€™ta VenÃ¼s KoÃ§â€™ta ve her alandaki iliÅŸkilerin olumlu yÃ¶nde geliÅŸeceÄŸinin habercisi. Bu arada bazÄ± magazin Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±ndaki iliÅŸkiler zorlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa, saldÄ±rganlÄ±ÄŸa kadar gidebilir.



Heyecan ve ateÅŸ artacaktÄ±r.



26 Åžubatâ€™ta, Kovaâ€™daki Mars sosyal tansiyonun da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Bu dÃ¶nemde iletiÅŸim alanÄ±nda ve Ã¶zellikle telefon iletiÅŸiminde ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir geliÅŸme olabilir. Ä°ktidar, sinirlenmeye ve Ã¶fkelenmeye aÃ§Ä±k, daha temkinli olmalÄ±.



Kaynak yaratmak ve organizasyonlar iÃ§in olumlu bir dÃ¶nem. JÃ¼piter, UranÃ¼sâ€™le sÄ±kÄ±ntÄ±da, iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±flarÄ±nda gerilim var, grevler ve toplu hareketler ve sendikalar Ã¶ne Ã§Ä±kabilir. Toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde Ã¶nemli.



Tutucu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere direniÅŸ ve tepkiler de artÄ±yor. Liberal akÄ±mlarda da tutucu etkiler yaÅŸanabilir. Avukatlar, Ã¶ÄŸretmenlier, yazarlar ve sanatÃ§Ä±lar iÃ§in kazanÃ§ konusunda kÄ±sÄ±tlÄ± bir dÃ¶nem. Bir konudaki organizasyonsuzluk ve ihmalcilik ya da Ã¶nemli bir konunun sonraya bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ä°ktidarâ€™Ä±n baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tacak. Geleneksel fikirlere ve aÅŸÄ±rÄ± uygulamalara karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar sÃ¼rÃ¼yor.



BÃ¼yÃ¼k Ã–ÄŸretmen SatÃ¼rn bu ay, MerkÃ¼r ve NeptÃ¼nâ€™le zÄ±tlaÅŸÄ±yor, tehlikeli dÃ¼ÅŸÃ¼nceler ve sosyal Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yayÄ±labilir.



Hile, paranoya ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ± Ã§oÄŸalabilir, yÃ¶netim birÅŸeyleri kanÄ±tlama uÄŸruna zor durumdakilerden yararlanmamalÄ±. Bu ay detaylar Ã¶nem kazanÄ±yor.



Yine yÃ¶netenlerden birisi dÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã§ok zor bir durumdan Ã¶nem vermediÄŸi bir yakÄ±nÄ± sayesinde kurtulacak ama olay yeterince duyulmayacak. AyrÄ±ca ileri yaÅŸtaki siyasi bir lider, nefes darlÄ±ÄŸÄ± veya solunum sorunu nedeniyle tehlikeli bir saÄŸlÄ±k sorunuyla karÅŸÄ±lacak... AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu OÄŸlak...





MART 2007



YÄ±lÄ±n en Ã¶nemli ayÄ±... AyÄ±n 19â€™unda MerkÃ¼r yine BalÄ±k Burcuâ€™nda ve yine zihinsel oluÅŸumlar ve duygusal gerilimler gÃ¼ndemde.



18 Martâ€™ta ise, VenÃ¼s BoÄŸaâ€™ya yani kendi burcuna giriyor ve tÃ¼m alanlara estetik, gÃ¼zellik, rahatlÄ±k ve gÃ¼Ã§ getiriyor.



Bu konumda sosyal iliÅŸkilerden bilinÃ§li veya bilinÃ§sizce yararlanÄ±lmamalÄ±. AnlayÄ±ÅŸ gerekiyor. 17 Mart/25 Nisan arasÄ±ndaki JÃ¼piter/NeptÃ¼n iliÅŸkisi Ã§ok olumlu, genelde tÃ¼m duygular ve idealler depreÅŸebilir, eski takÄ±ntÄ±lar yine hatÄ±rlanÄ±labilir, etik ve sosyal deÄŸerlere daha fazla Ã¶nem verilecek. En Ã¼stteki yÃ¶neticilerin, teÅŸvik edilme istekleri farkedilmeli ve yardÄ±mcÄ± olunmalÄ±.



Ä°ktidar liderlerine bu ayda uzun yollar gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, uluslararasÄ± iliÅŸkilerde hayalleriniz ve beklentiler Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de gerÃ§ekleÅŸebilirler.



Uzun zamandÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ± veren bir dizi olay ani bir geliÅŸmeyle, Ã§Ã¶zÃ¼m yolunu gÃ¶sterecek. Bunlara karÅŸÄ±n 16 Mart/24 MayÄ±s dÃ¶neminde gerÃ§ekleÅŸecek olan SatÃ¼rn/VenÃ¼s Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± memnuniyetsizliklerin, soÄŸukluklarÄ±n, yalnÄ±zlÄ±klarÄ±n ve yabancÄ±laÅŸmalarÄ±n iÅŸareti ya da bu tÃ¼r eÄŸilimlerin simgesi olabilir.



Ekonomide maddi zorluklar gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ã–nceki ayda gÃ¶rÃ¼len sosyal huzursuzluk sÃ¼rÃ¼yor, 6. Astro Evâ€™deki Mars/Asc zÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir.



Agresif davranÄ±ÅŸlar ve sabÄ±rsÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaÅŸanabilir, kavga ve tartÄ±ÅŸmalar izlenebilir. Bir kaza tehlikesi var.



Ama SatÃ¼rnâ€™Ã¼n 1. Evâ€™deki JÃ¼piter ve Pluto ile iyi konumda olacaÄŸÄ± iÃ§in etkiler yumuÅŸayacak ve iyi ÅŸans getirecektir. UluslararasÄ± iliÅŸkilerde kaynaklarÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve kontrolÃ¼ tartÄ±ÅŸÄ±lacak. AyÄ±n ÅŸanlÄ± burcu yine OÄŸlak.



Bu ayÄ±n Ã¶nemli astrolojik olayÄ± 3 Martâ€™ta BaÅŸak Burcuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸecek olan tam Ay Tutulumu. Bu tutulum ÅŸans yÄ±ldÄ±zÄ± olan Coxa ile ilgili, bu nedenle yolculuklarda, ticarette, Ã¶demelerde, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerde, gÃ¼Ã§ arayÄ±ÅŸlarÄ±nda ve bilgelikte olumlu geliÅŸmeler yaÅŸanabilir.



Yine bu Tutulum, zihinsel ve entellektÃ¼el stresin patlama noktasÄ±nÄ± da haber veriyor.



UranÃ¼s bu noktada, ani ve beklenmedik gerilimlere ve yÄ±kÄ±mlara neden olabilir, yerleÅŸmiÅŸ geleneklere karÅŸÄ± direnÃ§ artabilir. Zorluklar, gurur, kibir, soyluluk yoksunluÄŸu ve inatlaÅŸmalardan kaynaklanacaktÄ±r. Dinsel ifadeler ve kritikler anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± arttÄ±racak. Egoizmden ve dar gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼lÃ¼kten Ã¶zellikle Ã§alÄ±ÅŸanlar dÃ¼zeyinde kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ± yanÄ±sÄ±ra finansal ve ekonomik kuÅŸkulardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±.



Bu olaylarÄ±n ayÄ±n 19â€™unda, Ekinox Ã¶ncesinde daha etkili olacaÄŸÄ± bilinmeli.



Bu tutulumda BaÅŸak, BalÄ±k, Ä°kizler ve Yay burÃ§larÄ± daha olumlu sonuÃ§lar alacaklar. Yine bu tutulumun ardÄ±ndan bu kez 18 Martâ€™ta BalÄ±k Burcuâ€™nda KÄ±smi GÃ¼neÅŸ Tutulumu yaÅŸanacak. Bu tutulum ise KuÄŸu TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±â€™ndaki Azelfafage YÄ±ldÄ±zÄ± ile kavuÅŸum yapacak.



Tutulumun etkisiyle olaylar daha hassaslaÅŸacak, Ay ve GÃ¼neÅŸ arasÄ±ndaki stres bir Pluto efektine benziyor. Sanatsal ve inanÃ§sal birikimler bÃ¼tÃ¼nleÅŸecek.



Diyaloglarda temkinli olunmalÄ±, aÅŸÄ±rÄ± heveslere gem vurulmalÄ± ve iyi stratejiler kurulmalÄ±. Abartmalar geri tepecektir, toplumun kuÅŸkusu artabilir.



Bu astronomik oluÅŸum, Plutoâ€™ya yÃ¶nelik ve Ã¶ncelikle de gÃ¼Ã§ ve kontrol gÃ¼dÃ¼lerini tetikleyecektir, sÃ¶zler yÄ±pratÄ±cÄ± ve kaÃ§Ä±rtÄ±cÄ± olabilirler, buna Ã¶zellikle dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde Ã§ok dikkat edilmeli, aldatÄ±cÄ± yaklaÅŸÄ±mlara, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere ve kurnazca politikalara Ã§ok dikkat edilmeli.



Yine bu Tutulum, genelde birÃ§ok GÃ¼neÅŸ TutulumlarÄ±â€™nda olduÄŸu gibi uluslar ve Ã¼lkeler Ã¼zerinde ekonomik, sosyal ve siyasi gerilimlere neden olacaktÄ±r.



Tutulum Afganistan, Burma, Kuzey Kore, Rusya, Ã‡in, Pakistan, Bangladesh ve Hindistan Ã¼zerinde etkili olacaÄŸÄ±ndan sÃ¶z konusu olaylar zaten kritik olan bu Ã¼lkelerde yaÅŸanabilir ve ayrÄ±ca atmosferik ve jeolojik doÄŸa olaylarÄ± da tehlike iÃ§ermektedir..



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NÄ°SAN 2007



AyÄ±n 11â€™inde MerkÃ¼r KoÃ§â€™ta ve ani kararlarda baÅŸarÄ± getiriyor, sÃ¼rÃ¼ncemeli tartÄ±ÅŸmalardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±, fikirler ve fikirlerin ifadesi, kurnazlÄ±k ve incelikden yoksun olmamalÄ±.



Ã–fke ve kÄ±zgÄ±nlÄ±klar zarar getirecektir. Bu gezegen ayÄ±n 27â€™sinde BoÄŸaâ€™da olacak ve inat getirecek, yanlÄ±ÅŸ bile olsa kararlardan kolay vazgeÃ§ilmeyecek.



Fikirler ve planlar pratik ve yapÄ±cÄ± olmalÄ±.



AyÄ±n 12â€™sinde VenÃ¼s Ä°kizlerâ€™de ve Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda magazin boyutunda heyecanlÄ± olaylara neden olabilir. Ä°liÅŸkilerde ve iletiÅŸimde, fiziksel veya duygusal tatminler daha Ã¶nem kazanacak.



Organizasyonlar iÃ§in iyi bir dÃ¶nem. 7 Martâ€™ta Mars BalÄ±k Burcuâ€™nda ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k getirecek ama yanÄ±sÄ±ra da yÃ¶netimde gÃ¼vensizlik belirtileri gÃ¶rÃ¼lebilir, bu ayda yaklaÅŸan seÃ§im nedeniyle ciddi gerilimler yaÅŸanacak. Ama 22 Nisanâ€™da baÅŸlayÄ±p, 28 AÄŸustosâ€™da yaÅŸanacak olan UranÃ¼s/VenÃ¼s iliÅŸkisi Ã§ok olumlu, bunun anlamÄ± her alanda aÅŸÄ±rÄ± heyecan yaÅŸanacaÄŸÄ±dÄ±r, hisler ve duygular ÅŸuursuzca yÃ¼kselebilirler.



Reform ve deÄŸiÅŸikliklere yÃ¶nelik eÄŸilimler artacak ve gÃ¶steriler yapÄ±lacak. Bu dÃ¶nem bir erken seÃ§imin, toplu bir siyasi hareketin veya yeni bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ olabilir yani yeni bir periyodun baÅŸlangÄ±cÄ± olabilir. GÃ¼neÅŸâ€™in hala 8. Evâ€™de olmasÄ± ve de KoÃ§ Burcuâ€™a girmesi tansiyonu her alanda arttÄ±rabilir.



Ve bu arada Mars ile SatÃ¼rn zÄ±tlaÅŸÄ±yorlar, terÃ¶r olaylarÄ± artacaktÄ±r ve gizli Ã¶rgÃ¼tler yÃ¼kselen tansiyondan yararlanacaktÄ±r. Yine bu sÃ¼reÃ§te Ã¶nemli bir sanatÃ§Ä± yitirilebilir.



AyÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Ä°ktidar sertleÅŸebilir aslÄ±nda enerjisini dÄ±ÅŸa vuramamakta veya kontrol edememektedir ama bunun zararÄ± kendisine olacaktÄ±r. Ekonomik dalgalanmalar bÃ¼yÃ¼yebilir.



Bir kadÄ±nla ilgili ilginÃ§ bir sorun gÃ¼ndemi meÅŸgul edecek.



Gereksiz korkular ve Ã¶nemsiz endiÅŸelerden kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±.



AyÄ±n sonunda JÃ¼piter, UranÃ¼s ve MerkÃ¼râ€™le sert iliÅŸkide yani yine liberalizm coÅŸkularÄ± yaÅŸanacak ve tutucular zorlanacaklar.



YÃ¶netim ve hatta BaÅŸbakan anlamsÄ±z detaylara girebilir veya Ã¶nemli detaylarÄ± Ã¶nemsemeyebilir ama bu hatanÄ±n bedeli sonra Ã¶denecektir. AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu Kova...





MAYIS 2007



MerkÃ¼r ayÄ±n 12â€™sinden itibaren etkili ve 29 MayÄ±sâ€™da YengeÃ§â€™de, Ã¼st konumdakiler birbirini takip eden, akÄ±cÄ± fikirler Ã¼retecekler.



Sinirler Ã§ok gergin ve kolaylÄ±kla Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nebilirler. Ã‡Ã¶zÃ¼mlerde iÃ§gÃ¼dÃ¼ler dinlenilmeli. Martâ€™Ä±n 9â€™unda, YengeÃ§â€™e girecek olan VenÃ¼s, sÄ±caklÄ±k, yaratÄ±cÄ±lÄ±k getirirken yanÄ±sÄ±ra da varolan endiÅŸeleri de tetikliyor. 16 Martâ€™ta Mars KoÃ§â€™ta olacak ve olaylarÄ± hem hÄ±zlandÄ±racak, hem de ateÅŸleyecek.



AyrÄ±ca Marsâ€™Ä±n Ascendant yani YÃ¼kselen BurÃ§â€™la olan zÄ±tlÄ±ÄŸÄ± pek hoÅŸ deÄŸil, kavgalara, anlaÅŸmazlÄ±klara, agresif davranÄ±ÅŸlara ve sabÄ±rsÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara neden olacaktÄ±r. Yine bu sÃ¼reÃ§te yani ay sonuna kadar yÃ¶netim, uyarÄ±larÄ± kiÅŸilik sorunu yapabilir ve sÃ¼rekli eleÅŸtirilildikleri iÃ§in sert tepkiler verebilir.



Bu ay gerÃ§ekten Ã¶nemli, diÄŸer bir astro konumda JÃ¼piter, VenÃ¼sâ€™le zÄ±tlaÅŸÄ±rken, Mars ve UranÃ¼sâ€™le sert bir aÃ§Ä± oluÅŸturuyor.



Bu etkiler altandÄ± olumsuzluklar bireylerin kendilerini aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racak ve zorluklar isteksizlik yaratacaktÄ±r. Ertelemelerden ve kasÄ±tlÄ± davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±, dikkatsizlik, tembellik ve zamanlama hatalarÄ± pahalÄ±ya mal olacaktÄ±r. Ãœlke Ã§apÄ±nda itirazlar ve direniÅŸler dikkat Ã§ekiyor.



Ve SatÃ¼rn bu kez NeptÃ¼nâ€™le zÄ±t konumda, Ã¼stelik 5. ve 11. Astro Evlerde... Bunun anlamÄ±, hile, paranoya ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±...



TÃ¼m hoÅŸgÃ¶rÃ¼ler zarar getirebilir.



En Ã¼st dÃ¼zeyde olanlar arasÄ±nda veya organizasyonlarda skandallar gÃ¶zlenebilir, politikada aldatma veya aldatÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksektir. Bir uyuÅŸturucu suÃ§u Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtacak. AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu BalÄ±k... Åžimdi gelelim MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ama aslÄ±nda tÃ¼m yÄ±lÄ±n en Ã¶nemli olayÄ±na yani CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine... Ã–rnek alabileceÄŸimiz seÃ§im bir Ã¶nceki deÄŸil daha Ã¶nceki seÃ§imdir yani Ã–zalâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle Demirelâ€™in 9. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi...



TÃ¼rkiyeâ€™nin burcu Akrep, yÃ¼kseleni YengeÃ§â€™tir ve ilginÃ§tir ki, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Akrep Burcuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti ve o anda Ã¶lÃ¼m evi olan 8. Evâ€™de Pluto bulunuyordu, Mars ise hem SatÃ¼rn ile zÄ±t konumda ve MC yani Tepe NoktasÄ±â€™ndaydÄ±. Ã–zalâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nde ise, 8. Evâ€™de UranÃ¼s ile NeptÃ¼n vardÄ±, Pluto ise 6. Evâ€™de yine SatÃ¼rn ile sert etkileÅŸimdeydi.



BÃ¼tÃ¼n bunlar, sert ve karmaÅŸÄ±k astro geliÅŸmelerdi ya da dÃ¶nemlerdi.



Bu seÃ§imde bireysel bir Ã¶lÃ¼m olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor ama yaÅŸamsal bir tehlike veya sorun gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, 8. Evâ€™de bu kez birleÅŸim halinde olan GÃ¼neÅŸ ve MerkÃ¼r var ve ikisi de BoÄŸa Burcuâ€™ndalar. Mars ise ancak VenÃ¼sâ€™le sert konumda.



Ã–yleyse, bu konum bize sorunun en iyi ÅŸekilde aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor yani korkulan olmayacaktÄ±r ama gerilim Ã§ok yÃ¼ksek olacaktÄ±r.



Bu karmaÅŸÄ±k tablonun iÃ§inde seÃ§imin ertelenmesi veya uzamasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da Ã§ok yÃ¼ksektir. TÃ¼rkiye bu krizi de atlatacaktÄ±r.





HAZÄ°RAN 2007



VenÃ¼s Aslanâ€™da, bunun anlamÄ± Ã¶ncelikle dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼klÃ¼k sonra da uluslararasÄ± aktivitenin artmasÄ±. 26 Haziran'da ise BoÄŸa Burcuâ€™ndan gelecek olan etkiler sÃ¶z konusu aktivitede Ã§ok yakÄ±nlaÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ± ve hatta biraz da uzak durulmasÄ±nÄ± gÃ¶steriyorlar.



AslÄ±nda bu ay fazla hareketli deÄŸil, daha Ã§ok MayÄ±s ayÄ±nÄ±n etkileri altÄ±nda ama aÄŸÄ± bir ay yani gÃ¼Ã§ merkezinin tek bir yerde yoÄŸunlaÅŸmasÄ± gibi.



GÃ¼neÅŸ, Kuzey/GÃ¼ney Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ve JÃ¼piter Ã§ok sert konumdalar, gÃ¼Ã§ merkezi yoÄŸun olarak 2. ve 6. Astro evlerde. Bunun anlamÄ± ekonominin en Ã¶n planda olacaÄŸÄ±dÄ±r.



BankacÄ±lÄ±k, vergi ve gelirler, tÃ¼m finans dÃ¼nyasÄ± aÄŸÄ±r etkiler altÄ±nda olacaklar.



Hazinede bir sorun yaÅŸanabilir, sendikalar ve iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±flarÄ± iÃ§in de zorlu bir sÃ¼reÃ§. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nda kiÅŸisel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve rahatlatÄ±cÄ± tedbirler saÄŸlanmalÄ±. Ve bu dÃ¶nem SilahlÄ± Kuvvetlerâ€™de de Ã¶nemli huzursuzluklar gÃ¶zlemlenebilir.



Hatta bu sÄ±kÄ±ntÄ± ordunun iÃ§ bÃ¼nyesinde bile yaÅŸanabilir.



SÃ¶z konusu aÄŸÄ±r etkinin merkezinde bulunan JÃ¼piter, UranÃ¼sâ€™le sert ama verimli bir konumda olacaÄŸÄ± iÃ§in finans konularÄ±nda bir oranda rahatlama yaÅŸanabilir ama ancak ayÄ±n son haftasÄ±nda. YayÄ±ncÄ±lÄ±k, tiyatro, eÄŸitim ve spor konularÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir ay yaÅŸanacak.



10 Haziran sonrasÄ±nda Ã¶nemli bir siyasi kiÅŸilik saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸayabilir.



Haziranâ€™Ä±n bir diÄŸer astrolojik olayÄ± ise, SatÃ¼rn/NeptÃ¼n zÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 4. Ve 10. Evlerde oluÅŸmasÄ± ÅŸeklinde.



Bunun anlamÄ± daha Ã§ok, toprakla ilgili, tarÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ± ama daha Ã§ok suyla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ± olabilir.



Yine bu etkiler altÄ±nda, ulusal deÄŸerler daha da Ã¶nem kazanacak ve tepkiler halinde sergilenecek Ã§Ã¼nkÃ¼ yabancÄ±lar deÄŸerlerimizi zorlayacaklar ve bizi Ã¼zecekler.



Konumu ne olursa olsun yÃ¶netimin zirvesindeki kiÅŸi sÄ±kÄ±ntÄ±da olacak.



Yine bu ay skandallarla dolu, hele bir tanesi tÃ¼m Ã¼lkede konuÅŸulabilir. AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu KoÃ§...





TEMMUZ 2007



AyÄ±n 16â€™sÄ±nda VenÃ¼s BaÅŸak Burcuâ€™nda. Bir hÃ¼kÃ¼met krizi yaÅŸanabilir, ÅŸiddet olaylarÄ± artabilir veya terÃ¶rist saldÄ±rÄ±lar hortlayabilir.



Estetik konularda farklÄ± geliÅŸimler olabilir. VenÃ¼s sanat ve spor dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸmeler getirecek gibi, zÄ±t konumda da, ani deÄŸiÅŸimlere yani finans alanÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸimler oluÅŸturabilir, bu dÃ¶nemde medya ile iktidar arÄ±sanda gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±laklarÄ± ve kÄ±sÄ±tlamalar gÃ¼ndeme gelecek ve bazÄ± yazarlarca direniÅŸlere geÃ§ilecek.



DÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde dengesiz Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapan bir yabancÄ± nedeniyle Ã¶nemli olabilecek sorunlar olabilir.



Ticari konularda, yÃ¶netim iÃ§ersinde Ã§eliÅŸkiler veya gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± dikkat Ã§ekiyor.



Ani dÃ¼ÅŸÃ¼nce deÄŸiÅŸiklikleri sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mlerini zorlaÅŸtÄ±rabilir, doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden ani Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaparak dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri savunmak ve kararlar almak tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§acaktÄ±r. SabÄ±rsÄ±zlÄ±k ve acelecilik sorunlarÄ±n iyi izlenmesini ve algÄ±lanmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±racaktÄ±r.



Bu ayÄ±n bir diÄŸer Ã¶nemli olayÄ± GÃ¼neÅŸ/MerkÃ¼r birleÅŸiminin 8. Evâ€™de gerÃ§ekleÅŸmesi; bu tÃ¼r bir konum Ã¶ncelikle genelde geliÅŸim getirir, beklenmedik anlarda beklenmedik yard?mlar gelebilir, savaÅŸ teknolojileri ve savunma giderleri Ã¶nem kazanacaktÄ±r ama sanki CumhurbaÅŸkanÄ± sorunu veya o krizin yarattÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lar bu ayda Ã§Ã¶zÃ¼lecek gibi. AyrÄ±ca JÃ¼piterâ€™in 1. Evâ€™de olmasÄ± nedeniyle ticari dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde olumlu adÄ±mlar atÄ±labilir.



SatÃ¼rn/VenÃ¼s birleÅŸimi 9. Evâ€™de ve iyi konumda. Bu iliÅŸki doÄŸrudan doÄŸruya uluslararasÄ± iliÅŸkilere, iyi anlamda etki verebilir ama bazÄ± stratejiler pek kabul gÃ¶rmeyecektir.



Adli konularda hatta bir hapishane olayÄ±nda bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanabilir. Hukuk reformu mantÄ±klÄ± deÄŸiÅŸimler gereÄŸi ile yine gÃ¼ndeme gelecek ve gelecekteki bÃ¼yÃ¼k risklerin Ã¶n habercisi olacak. Yolsuzluk iddialarÄ± olumlu geliÅŸmelere gibi.



spekÃ¼latif geliÅŸmeler de dikkat Ã§ekiyor, bu ayÄ±n son haftasÄ± medyatik bir kadÄ±nÄ±n boÅŸanmasÄ±nÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ iÃ§eriyor.



Bu ayÄ±n Ascendantâ€™Ä± ise, GÃ¼neÅŸ ve VenÃ¼sâ€™le zorlanarak genelde uyumsuzluklar getiriyor. JÃ¼piter ve Pluto ise iyi durumdalar yÃ¶netim kendisini kabul ettirmekte daha olumlu adÄ±mlar atabilecek.



Yine bu ayÄ±n sonunda YÃ¶netimâ€™den farklÄ± ve alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir sÃ¶ylev gelebilir.



AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu BalÄ±kâ€¦





AÄžUSTOS 2007



MerkÃ¼r Aslanâ€™da ve 5. Evâ€™de Ekonomik fÄ±rsatlar azalacak ve doÄŸru zamanda doÄŸru iÅŸbirliklerini baÅŸarabilenler ÅŸanslÄ± olacaktÄ±r. MerkÃ¼r bu dÃ¶nemde, organizasyon eksiklikleri ve gerÃ§ekÃ§i olunmamasÄ± nedenleriyle iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na egemen bÃ¼yÃ¼k ailelerin zorlanacaÄŸÄ± etkileri haber veriyor ve bu ay iÃ§inde genel olarak sanat, iletiÅŸim, medya ve eÄŸlence dÃ¼nyasÄ±nda mali krizleri iÅŸaret ediyor.



Burada Marsâ€™Ä±n konumu ve NeptÃ¼n ile oluÅŸturduÄŸu sert aÃ§Ä±, sÃ¶z konusu sektÃ¶rlerde mali borÃ§lanmalarÄ±n Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi olacak ve de tasarrufun kesin elzem olduÄŸu ve yeni yatÄ±rÄ±mlara Ã§ok dikkat edilmesi doÄŸrultusunda. Laiklik konusundaki endiÅŸeleri, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± ve fanatizmi hatÄ±rlatan NeptÃ¼n zÄ±tlaÅŸmasÄ± gÃ¼ndemde, anlaÅŸÄ±lamamak sÃ¶ylevlerini Ã§ok dinleyeceÄŸiz.



YÃ¶netim bu sÃ¼reÃ§te, samimi, dÃ¼rÃ¼st ve pratik olmak zorunda.



Ã–te yandan, SatÃ¼rnâ€™Ã¼n Ã§eliÅŸki ve kararsÄ±zlÄ±klarÄ± ile Plutoâ€™nun provokasyonu sonucunda oluÅŸan zÄ±t efekt yani merkezi gÃ¼cÃ¼n Ã§ok iyi yÃ¶netilmesini ve otoritenin tartÄ±ÅŸmasÄ±z ulusun yararÄ±na kullanÄ±lmasÄ± gereÄŸi astrolojik Ã§izgide aynen sÃ¼rÃ¼yor.



AÄŸustos ayÄ±nda devlet aÃ§Ä±sÄ±ndan GÃ¼neÅŸ, Mars ve NeptÃ¼n iliÅŸkileri nedeniyle Ã§ok ilginÃ§ ve dikkat Ã§ekici bir durum var.



Ä°ÅŸin aslÄ±nda yÃ¶netim amacÄ±nÄ±n bilincinde ve amacÄ±nda gayretli ve de misyonunun farkÄ±nda, iÅŸleri yÃ¶netirken pozitif gÃ¶rÃ¼nmek istiyor ama tÃ¼m bunlara karÅŸÄ±n yÃ¶netim kademelerinin bazÄ±larÄ±nda amaÃ§sÄ±zlÄ±k, boÅŸvermiÅŸlik, Ã§alÄ±ÅŸma isteksizliÄŸi oluÅŸmakta. YanlÄ±ÅŸ fikirler Ã¼retildiÄŸi gibi bunlarÄ± uygulamaya koyma arzularÄ± aÅŸÄ±rÄ±, yÃ¶neticilerin bazÄ±larÄ± kendi dÃ¼nyalarÄ±na, yaÅŸamlarÄ±na ve Ã¶zgÃ¼n inanÃ§larÄ±na Ã§ok fazla yÃ¶nelik olduklarÄ±ndan Ã¼lkesel Ã¶ncelikleri farkedemeyecekler veya idrak edemeyecekler ve gerÃ§ekleÅŸtiremiyecekleri planlar kuracaklar.



Ã–te yandan bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri yaptÄ±klarÄ±yla belirginleÅŸip, takdir gÃ¶recekler.



Bu ay Ascendantâ€™Ä±n durumu ise yine itibar kazanma Ã§abalarÄ±, olumlu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturma ÅŸeklinde ama Ä°kizlerâ€™deki Mars, uyumsuzluk Ã§Ä±tasÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilir, SatÃ¼rn ve Pluto negatifleri ise, bir bÃ¶lÃ¼nmeyi, ekonomik tartÄ±ÅŸmalarÄ±, Ã¶nemli birisinin bir hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya tutuklanmasÄ±nÄ± ve hÃ¼kmetme iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼nÃ¼n alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±, gÃ¼ndeme getirecektir.



Ocak ve Mart aylarÄ±ndaki bÃ¼rokratik deÄŸiÅŸimlerin bazÄ± hatalÄ± sonuÃ§larÄ± bu dÃ¶nemde farkedilecek. AnlamsÄ±z detaylara girilebilir veya Ã¶nemli detaylar Ã¶nemsenmeyebilir.



DedikodularÄ± tetikleyecek efektlerin artÄ±ÅŸÄ± televole Ã§izgisinde Ã§ok daha rahatsÄ±z edici ve bÄ±ktÄ±rÄ±cÄ± sonuÃ§lar oluÅŸturabilir.



Organizasyon eksiklikleri, gerÃ§ekÃ§i olmayan yaklaÅŸÄ±mlar, karÅŸÄ±t kavramlarÄ± anlamamak sÃ¶z konusu sektÃ¶rle Ã¶ncelikli sorunlara neden olacaktÄ±r. VenÃ¼s 9. Evâ€™de ve VenÃ¼s mimari, teknoloji ve sosyal bilimlerde olumlu etkiler sunuyor hatta ekonomide birkaÃ§ sevindirici geliÅŸme yaÅŸanabilir.



22 Temmuzâ€™dan baÅŸlayÄ±p, 1 Ocak 2008â€™e kadar sÃ¼recek olan NeptÃ¼n/UranÃ¼s zÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok uzunbir sÃ¼reci kapsÄ±yor.



SalgÄ±n bir hastalÄ±k ortaya Ã§Ä±kabilir, Ã¶nemli birinin namus ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zden dÃ¼ÅŸebilir, iliÅŸkiler genelinden daha karmaÅŸÄ±ktÄ±r. AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu YengeÃ§...



Ama bu ayda YengeÃ§ burcunda 28 AÄŸustosâ€™da Tam Ay Tutulumu var, etkileri iÃ§in Mart ayÄ±nÄ±ndaki yorumlarÄ± okuyun, tekrar etkiler yaÅŸanacaktÄ±r.





EYLÃœL 2007



MerkÃ¼r Teraziâ€™de, 28 EylÃ¼lâ€™de ise Akrepâ€™te. Bir anlamda Ocak ayÄ± tekrarlanacak gibi. MedyanÄ±n atÄ±lÄ±m yapacaÄŸÄ± bir olay yaÅŸanacak ama HÃ¼kÃ¼met ile medya yazarlarÄ± arasÄ±ndaki gerilim, eleÅŸtirilerin artmasÄ± nedeniyle artacak.



Sansasyonel bir iliÅŸki Ã§ok konuÅŸulacak.



YÃ¶netim tercih yapmasÄ± gereken yeni bir karar aÅŸamasÄ±na gelecek.



Bu ortamda yaÅŸlÄ± ve deneyimli iÅŸ adamlarÄ± ve aydÄ±nlar Ã¶nem kazanacak. Pluto efekti, ulaÅŸÄ±m, haberleÅŸme, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, eÄŸitim, iletiÅŸim, ticaret, komÅŸularla dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler, tv/radyo, ve konuÅŸma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konularÄ±nda fÄ±rsatlar ve olumlu geliÅŸmeler getirecektir ama kavramsal ve Ã§Ã¶zÃ¼msel yetenekler Ã¶nem kazanacaktÄ±r.



AyrÄ±ca bireylerde statÃ¼ kazanma isteÄŸi ve hÄ±rsÄ± artabilir.



Mars ilginÃ§ bir konumda, ayÄ±n 29â€™unda YengeÃ§â€™te; bu ev mahkemeleri, hukuki ve dini geliÅŸmeleri ve dÄ±ÅŸ ticareti tanÄ±mlamakta. Yani sahtekarlÄ±klar, Ã§Ä±kar birliktelikleri, dÃ¼ÅŸÃ¼nsel gerilimler artacaktÄ±r. Ã–nemli bir devlet sÄ±rrÄ± ortaya dÃ¶kÃ¼lebilir ve birilerinin canÄ± yanabilir.



Bu efekt daha Ã§ok, ÅŸiddet ve sabÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n kaynaÄŸÄ± olabilir. YukarÄ±daki konularda bu etkenler gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nmalÄ± ve buna gÃ¶re davranÄ±lmalÄ±dÄ±r. SatÃ¼rn BaÅŸakâ€™ta ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸil, beklenmedik yardÄ±mlar, komÅŸu Ã¼lkelere ani yolculuklar, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dÃ¼rtÃ¼leri getirecek.



Ãœlke yÃ¶netiminde suÃ§lamalar artabilir ve savunma harcamalarÄ± yine Ã¶nem kazanabilir. KararsÄ±zlÄ±klar gÃ¼ndeme gelirken, iÅŸ ve toplumsal Ã§izgilerde Ä±lÄ±mlÄ± ve sakin ortamlar yaÅŸanabilir, yanÄ±sÄ±ra gÃ¼vensiz iliÅŸkiler gÃ¶rÃ¼lecektir. Ä°ÅŸ, iletiÅŸim ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k dÃ¼nyasÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler ve ilerlemeler gÃ¶rÃ¼lebilir.



Bu dÃ¶nemde SatÃ¼rn, ilgili konularda amaÃ§larÄ±n yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi gereÄŸini ortaya koyuyor. Bu arada 8. Astro Evâ€™de Ã§ok ilginÃ§ bir astro birleÅŸim ve yoÄŸunlaÅŸma dikkat Ã§ekiyor.



GÃ¼neÅŸ/MerkÃ¼r/VenÃ¼s/SatÃ¼rn ve GÃ¼ney Aya DÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ bu evde biraraya gelecekler, Ãœlkede genelde birlik ve beraberliÄŸin Ã§ok daha Ã¶nem kazanacaÄŸÄ± bir dÃ¶nem, yurtdÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerde dikkat Ã§ekici artÄ± geliÅŸmeler yaÅŸanacak, Ã¶nemli birisi Ã¼lkeyi terk edebilir.



DÄ±ÅŸ Ã¼lkelerden gelen bir etki ve tepkiye karÅŸÄ± bir yetkilinin ani reaksiyonu rahatsÄ±z edici olacak.



VenÃ¼sâ€™Ã¼n konumu ise iÃ§ uyumsuzluk tansiyonunun artabileceÄŸi doÄŸrultusunda. Bu yoÄŸunluk Ã¼lke Ã§apÄ±nda trafik kazalarÄ±nÄ± arttÄ±rabilir, suÃ§ oranÄ± bÃ¼yÃ¼yebilir ve yetkililer sertleÅŸebilirler. AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu BaÅŸak.





EKÄ°M 2007



18 Ekim/3 KasÄ±m arasÄ±nda MerkÃ¼r yine retro yani ters hareket konumunda ve Terazi Burcuâ€™nda. Teknolojik alanda aksamalar oluÅŸurken, finansal platformda sabit fikirlilik, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve taraflÄ±, Ã¶n yargÄ±lÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceler Ã§eliÅŸkiler ve dalgalanmalara neden olacaklar.



GÃ¼Ã§lÃ¼ kiÅŸiler veya Ã¶nemli konumlarda bulunanlar kontrol zorluklarÄ± Ã§ekecekler ama iyi deÄŸerlendirirlerse bu olaylar onlarÄ±n lehine dÃ¶nÃ¼ÅŸecek. Ã–nemli koltuklarda deÄŸiÅŸimler yani atamalar bu ay yaÅŸanabilir.



BÃ¼yÃ¼k bir medya kuruluÅŸunun baÅŸkanÄ± bu dÃ¶nemde ya da en geÃ§ sonbahar sonunda ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸabilir, korunmak iÃ§in Haziran-AÄŸustos dÃ¶nemindeki gerilimini dÃ¼ÅŸÃ¼rmeli.



MerkÃ¼râ€™Ã¼n yine aynÄ± evde, negatif etkiler almasÄ± medyatik ortamda kaba davranÄ±ÅŸlara, ilkel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin anlatÄ±mÄ±na neden olabilir. Ã–nemli bir yetkili bu ay iÃ§ersinde, diktatÃ¶rce davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle bulunduÄŸu konumdan dÄ±ÅŸlanabilir ya da en azÄ±ndan yÄ±pratÄ±labilir.



JÃ¼piter ile UranÃ¼s zÄ±t konumdalar olumsuz sayÄ±lmazlar, burada hoÅŸgÃ¶rÃ¼, ruhsallÄ±k yani maneviyat, Ã§Ã¶zÃ¼msellik ve bilgi Ã¶ncelik taÅŸÄ±yorlar ama olaylar deÄŸerlendirilirken aÅŸÄ±rÄ± ciddiyetten kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±, aksi halde deÄŸerlendirme hatalarÄ± Ã§ok artacaktÄ±r. Bu uyarÄ±lar Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler ve asker kesimi iÃ§in geÃ§erli.



Ekim ayÄ±nda denizaÅŸÄ±rÄ± iliÅŸkilerde iyi iliÅŸkiler sergilenecek, reklamcÄ±lÄ±k ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanlarÄ±nda fÄ±rsatlar artacak, sanat ve gazetecilik dÃ¼nyasÄ±nda zirve kavgalarÄ± yaÅŸanacak, yaÅŸlÄ± ve Ã¶nemli birisi iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda yeni bir pencere aÃ§acak, varolan kurulu ve kÃ¶klÃ¼ dÃ¼zenler bu dÃ¶neme kadar iyi korunduysa bunun olumlu sonuÃ§larÄ± gÃ¶rÃ¼lecek.



JÃ¼piter bu ortamda, gerÃ§ekÃ§i olmayan hayal ve beklentileri tetikleyebilir ve de sosyetik bir televole iliÅŸkisi toplumu eÄŸlendirecek. YanlÄ±ÅŸ bir iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli bir iÅŸ grubuna ciddi zarar verebilir.



Bu konumda yeterince dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden ve organize olmadan yeni atÄ±lÄ±mlara girilmemeli. NeptÃ¼n ise, bÄ±kkÄ±nlÄ±k ve yorgunluklar getirebilir, aynÄ± ortamda oluÅŸan huzursuzluk, haksÄ±zlÄ±klarÄ± ve gerilimleri tÄ±rmandÄ±racak.



KÄ±sacasÄ± Ekimâ€™in son haftasÄ± kritik ve dikkat edilmesi gereken bir dÃ¶nem olacak.



Yine bu dÃ¶nemde Orta DoÄŸu krizinde gerilim yÃ¼kselecektir.



AynÄ± gerilim ve huzursuzluk bankacÄ±lÄ±k ve vergi konularÄ±nda da yaÅŸanacak.



Burada, yÃ¶netimin kendisini daha fazla baskÄ± altÄ±nda hissedeceÄŸi ve bu nedenle de mutsuz ve huzursuz olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir.



UranÃ¼sâ€™Ã¼n oluÅŸturacaÄŸÄ± bu konum kitlesel psikolojiyi da eksi olarak etkileyecektir.



Bu kavuÅŸumu doÄŸrudan uluslararasÄ± yoÄŸun iliÅŸkiler, danÄ±ÅŸman dÃ¼zeyindeki yabancÄ± temsilciler ve uzun vadeli amaÃ§larla ilgili.



GÃ¶rÃ¼nenden ya da gÃ¶sterilenden veya zannedilenden daha Ã¶tede ve daha ciddi uluslurarasÄ± iliÅŸkilerin gereÄŸi anlaÅŸÄ±lacak. HÃ¼kÃ¼metâ€™in bazÄ± beklentileri veya zanlarÄ± yanÄ±ltÄ±cÄ± ya da hayalci olabilir, en azÄ±ndan Ã¶yle zannedilebilir.



Yeni yasalar dÃ¼zenlenmeli ama bu dÃ¼zenlemeler veya reformist dÃ¼ÅŸÃ¼nceler daha iyimser ve yapÄ±cÄ± olmalÄ±.



AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu Teraziâ€¦



11 EylÃ¼lâ€™de KÄ±smi GÃ¼neÅŸ TutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek, etkileri iÃ§in Mart ayÄ±nÄ±ndaki yorumlarÄ± okuyun, tekrar etkiler yaÅŸanacaktÄ±r.





KASIM 2007



MerkÃ¼r ayÄ±n 12â€™sinde Akrepâ€™te. Bu tuhaf bir konumdur, toplumsal Ã§izgide veya sosyal alÄ±ÅŸkanlÄ±klarda aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± ve gizli oluÅŸumlarÄ± simgeliyor yani garip, alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k ve hoÅŸ olmayan olaylar ayÄ±n ilk iki haftasÄ±nda peÅŸpeÅŸe gÃ¼ndeme gelebilir.



AÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± bu ayda sorun olmaya baÅŸlayacak ve tarÄ±m alanlarÄ±nda Ã¶nemli zararlar oluÅŸacaktÄ±r.



Sanat ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na atÄ±lganlÄ±k ve cesaret getiriyor, sosyal sÄ±kÄ±ntÄ±lar da iÅŸin cabasÄ± ama bu kadar da deÄŸil; Teraziâ€™deki sakin gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor,bu konumda yakÄ±n geÃ§miÅŸteki hoÅŸgÃ¶rÃ¼lerin bedelinin Ã¶deneceÄŸi denebilir ama ayrÄ±ca zamanlama hatalarÄ± da oluÅŸabilir.



DoÄŸrudan sanat ya da doÄŸrusu Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶nelik bir efekt bu, duygusal dÃ¼rtÃ¼ler artabilir, aÅŸk ve duygusal yaÅŸamda fanatizme eÄŸilim artabilir; genelde maddi ve manevi olgular arasÄ±nda bir karara varmak ve ortayÄ± bulmak zordur, birisi her zaman Ã¶tekinden Ã¶nde ve Ã¶nemli olacaktÄ±r.



2/27 KasÄ±m arasÄ±ndaki Mars ve Pluto zÄ±t konumunun kritik bir durum oluÅŸturmasÄ± Ã¶nemli. AÅŸÄ±rÄ± hÄ±rs ve sahtekarlÄ±k hÃ¼kÃ¼met ve bÃ¼rokrasi Ã§izgisinde dikkat Ã§ekecek.



Bu etkiler, yÃ¶neticilerin saÄŸlÄ±klarÄ±, ÅŸirketler ve sahipleri, finansal, hukuksal ve tÃ¶resel yasalar, dÄ±ÅŸ borÃ§lar, anlaÅŸmalarÄ±n ticari sonuÃ§larÄ± ve ulusal deÄŸiÅŸim konularÄ±nda da geÃ§erli olabilir. SÃ¶z konusu alanlarda, Nisan/MayÄ±s aylarÄ±ndaki astro efekt yineleniyor kÄ±sacasÄ± bu dÃ¶nemin sonunda ekonomi baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¶nemli kurumlar amaÃ§larÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmek hatta bazÄ± hesaplarÄ± 2008â€™e yÃ¶nelik olarak yeniden yapmak zorunda kalacaklar.



Finans konusundaki atÄ±lÄ±mlar iÃ§in ise uygun bir dÃ¶nem; Ascendant yani Ã¼lkenin YÃ¼kselen Burcu KasÄ±m ayÄ±nda Ankara merkezli olmak Ã¼zere BalÄ±k Burcuâ€™nda, haksÄ±zlÄ±k ve huzursuzluklarÄ± arttÄ±rabilecek etkiler yaÅŸÄ±yor, UranÃ¼s, piyasalarÄ± dalgalandÄ±rÄ±rken Yayâ€™daki Pluto MC noktasÄ±nda ve bu etki altÄ±nda hÃ¼kmedici, totaliter gÃ¼dÃ¼ler tetikleniyor.



Ã–zetle KasÄ±m ayÄ± yÄ±lÄ±n sonu yaklaÅŸÄ±rken bir anlamda yÄ±lÄ±n sonuÃ§larÄ± ve deÄŸerlendirmeleri ortaya Ã§Ä±kacak. 7 KasÄ±m/11 AralÄ±k arasÄ±ndaUranÃ¼s kendisiyle kavuÅŸacak.



Burada Ã¶nemli olan ne yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nceden tahmin edilmesine imkan vermektir yani gÃ¼ven sÃ¶z konusu olacaktÄ±r.



AlÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin, ani yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ve kararlarÄ±n sonuÃ§larÄ± hoÅŸ olmayabilir. KÄ±sa sÃ¼recek olan bu transit, entellektÃ¼el alanda bir skandalÄ±n gÃ¶stergesi veya bir yalanla ilgili olabilir; Ã¶zellikle ABâ€™ye yÃ¶nelik kararlardaâ€¦



AÅŸÄ±rÄ±lÄ±klardan kaÃ§Ä±nmak gerekiyor yani ipin ucu kaÃ§Ä±rÄ±lmamalÄ±. YengeÃ§â€™teki Mars 4. Evâ€™den otoriteye yÃ¶nelik direnÃ§leri, baÅŸ kaldÄ±rÄ±larÄ± etkiliyor; terÃ¶rden Ã§ok adi suÃ§larda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lebilir.



AyÄ±nikinci yarÄ±sÄ±, Ã¶nemli bir devlet veya iÅŸ adamÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hatta kaybÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÃ§eriyor. Ekonomi yine bu dÃ¶nemde zorlanacak.



HÃ¼kÃ¼metin bir veya birkaÃ§ konudaki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± doÄŸrudan muhalefetten kaynaklanacak. AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu Yayâ€¦





ARALIK 2007



YÄ±lÄ±n son ayÄ±nÄ±n astro hareketlerinde, MerkÃ¼r Yayâ€™da ve ikinci evde, 21â€™inde OÄŸlakâ€™a geÃ§iyor, VenÃ¼s 6â€™sÄ±nda Akrepâ€™te, 31â€™inde Yayâ€™da ve JÃ¼piter tabii Yayâ€™da... Etkiler, yoÄŸun olarak madencilik, tarÄ±m, halkÄ±n bireysel sorunlarÄ±, kÃ¶mÃ¼nler, hizipler ve klanlar ile milliyetÃ§ilik konularÄ±nda yaÅŸanacak.



KÄ±smi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar sabÄ±rsÄ±z ve dengesiz sÃ¶ylevlere neden olacak.



YukarÄ±daki Ã¼Ã§ gezegenin bulunduÄŸu su ve ateÅŸ gruplarÄ± etkileri iyice daÄŸÄ±tacak. KaynaklarÄ±n doÄŸru ve yeterince kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±labilir, bazÄ± olumsuz eÄŸilim ve yaklaÅŸÄ±mlara gÃ¶z yumulmasÄ± gÃ¼ndeme getirilecek.



Mars retrosu, rekabeti arttÄ±racak, tanÄ±tÄ±mlar ve pazarlamalar iÃ§in uygun bir sÃ¼reÃ§.



BazÄ±larÄ± amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ± zaman zor kullanmaya olan eÄŸilimleri zararlÄ± olabilir.



SatÃ¼rn, UranÃ¼sâ€™le zÄ±tlaÅŸÄ±yor, bu etki ifade ve anlatÄ±m zorluklarÄ± getirebilir, halk saygÄ±nlÄ±k isteyecek ve yÃ¶netim kararlarÄ±nÄ± zor anlatacak. YanÄ±sÄ±ra 7. Evâ€™de GÃ¼neÅŸ, 11. Evâ€™deki UranÃ¼sâ€™le sert ama yapÄ±cÄ± bir konumda, etkin ailelerde, sosyal birlikteliklerde, sosyete, sanat ve sporda Ã¶nemli ve beÄŸenilen geliÅŸmelere neden olacak.



Bunlara karÅŸÄ±n 1/4 AralÄ±k arasÄ±nda Ay UranÃ¼sâ€™le sert bir konumda ve yÃ¶netimâ€™in gÃ¼cÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±yarak, sosyal kesimlerde gÃ¼cÃ¼n ve kontrolÃ¼n denenmesini gerektiriyor.



Siyasi ve mali analizler yeni yÄ±la girerken Ã¶nemli gÃ¶stergeleri oluÅŸturacaklar.



YukarÄ±da sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸim Mars retrosu, bu yorumlarÄ± gÃ¼Ã§lendirebilir yine bu ay iÃ§inde Ã¶nemli yetkili zor durumda kalabilir hatta istifa edebilir, bir yolsuzluk yine gÃ¼ndemde, BMM ve AKP iÃ§i uyuÅŸmazlÄ±klar, yeni dÄ±ÅŸ iliÅŸki boyutlarÄ±, kiÅŸilikler ve tepkiler daha Ä±lÄ±mlÄ± olacaklar. Ama sabÄ±r, deneyim ve iyi danÄ±ÅŸmanlÄ±k gerekiyor.



Bu olay aynÄ± zamanda da ciddi yÃ¶netimsel Ã§atÄ±ÅŸma ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼nmenin de iÅŸareti.



Yine bu ay iÃ§inde Ã¶nemli bir tutuklama olabilir.



AralÄ±k ve dolayÄ±sÄ± ile de 2007 yÄ±lÄ±, karmaÅŸÄ±k ve yoÄŸun iliÅŸkilerle sona eriyor.



AyÄ±n ÅŸanslÄ± burcu Yayâ€¦ UZUN SÃœRELÄ° ETKÄ°LER... NeptÃ¼n Kova Burcunda... NeptÃ¼nâ€™Ã¼n Kova Burcuâ€™nda bulunduÄŸu Ã¶nemli dÃ¶nem 1834-1848 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndadÄ±r. Bu dÃ¶nem romantizmin yÃ¼kseliÅŸ dÃ¶nemidir.



Romantizm klasizmin frenlemelerine ve toplamasÄ±na karÅŸÄ± bir reaksiyon olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve Avrupaâ€™daki entellektÃ¼el ve artistik yaÅŸam iÃ§in aÄŸÄ±rlÄ±kloÄ± bir belirleyici oldu.



Kova genelde toplumu geliÅŸtirir. Ancak NeptÃ¼nâ€™Ã¼n etkisiyle bu kavram Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ ve bireyin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ temel alan fikirler belirginleÅŸti.



Pluto Yay Burcuâ€™nda... Plutoâ€™nun bu konumdaki Ã¶nemli dÃ¶nemi 1749 - 1762 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki dÃ¶nemdir. Pluto gelecek yÃ¼zyÄ±la kadar bir daha Yay Burcuâ€™ndan geÃ§meyecektir ama onun bÃ¼yÃ¼k enerjisi 1700â€™lerde yaptÄ±ÄŸÄ± geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±ndaki aydÄ±nlanma Ã§aÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lebilir.



Politik ve bilimsel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerde bÃ¼yÃ¼k ilerlemeler oldu, medya Ã§ok gÃ¼Ã§lendi ve teknolojiyi ele geÃ§irdi ve yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim iÃ§in daha geniÅŸ bir yelpazede insanlara ulaÅŸabileceÄŸi olanaklar yaratÄ±ldÄ±.





2007â€™DE DÃœNYA VE KRÄ°TÄ°K YERLER...



RUSYA



Putin gÃ¼Ã§ yitiriyor, potansiyel karÅŸÄ±t oluÅŸumlarla karÅŸÄ±laÅŸacak. Kariyeri 2007â€™ye baÄŸlÄ±, Ã¶ncelikle petrole yÃ¶nelik planlarÄ± ve politikalarÄ± dikkat Ã§ekici. HalkÄ±n dikkatini kendisine yÃ¶neltmek iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar atmak zorunda ve Ã§abasÄ±nda. Bahar ve Yaz aylarÄ±nda yasal ve etik atÄ±lÄ±mlar yapabilir.



DÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerde iyi bir yÄ±l geÃ§irecek ama diÄŸer liderler karÅŸÄ±sÄ±nda sendeleyebilir. Rusya 2007â€™de ekonomik reformlarla yÃ¼zyÃ¼ze kalacak. Bu arada kapitalistler ve Ã§evreciler de Ã¶nÃ¼nde bir baraj oluÅŸturacaklar.



Mart ve Nisan aylarÄ±nda yaÅŸanacak geliÅŸmeler, Putin iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli ve aynÄ± zamanda da yeni yÄ±l Rus ekonomisi iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli bir yÄ±l olacak.



KUZEY KORE



Kim Jong Il zor durumda, kendisine mÃ¼ttefik arÄ±yor, savunmasÄ± zayÄ±f ve birÅŸeyleri deÄŸiÅŸ tokuÅŸ yapma Ã§abasÄ±nda, Ã§izgisi gittikÃ§e dÃ¼zleÅŸiyor.



HÃ¼kÃ¼meti kolay inicinebilir, hassas ve kaygan bir zeminde duruyor ve de kÄ±rÄ±lgan onay alabilmek iÃ§in daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± planlara ihtiyacÄ± var.



Ama 2007 sonunda halk bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±lacak. Yine 2007 sonlarÄ±nda yine birilerine ve tabii Ã¶nce ABDâ€™ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k gÃ¶sterileri yapabilir.



SonuÃ§ta gezegenler iktidarÄ±nÄ± desteklemiyorlar ve beklenen askeri uyarÄ± veya darbe yine bu aylarda gelebilir.



AFGANÄ°STAN, PAKÄ°STAN, HÄ°NDÄ°STAN



Bu Ã§ok hassas bÃ¶lge yine sorunlu, MÃ¼ÅŸerrefâ€™in kaderi 2007â€™deki tutumuna ve kararlarÄ±na baÄŸlÄ± ama taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸini yitirecek gibi bu nedenle yaklaÅŸan seÃ§imlerde Ã§ok dikkatli olmalÄ±. Yine bir iÃ§ savaÅŸ ortamÄ± doÄŸabilir, bunun engellenmesi Martâ€™a kadar Usame bin Ladinâ€™in canlÄ± kalmamasÄ±na ve bu konuda MÃ¼ÅŸerrefâ€™in gereken kararlarÄ± almasÄ±na baÄŸlÄ±.



3 Martâ€™taki Tam Ay Tutulumu Ladin olayÄ±nÄ± gÃ¼ndeme yine taÅŸÄ±yabilir, hatta El Kaide lider deÄŸiÅŸtirebilir veya deÄŸiÅŸimi aÃ§Ä±klayabilir. El Kaide, Nisan/EylÃ¼l 2007 dÃ¶nemi arasÄ±nda Ã§ok avantajlÄ± bir dÃ¶nem yaÅŸayacak.



YÃ¶redeki devletler arasÄ± iliÅŸkiler yoÄŸunlaÅŸÄ±yor, Pakistan Afgan sÄ±nÄ±rÄ±nda toprak talebinde ve savaÅŸ iÃ§in bahane arÄ±yor.



DeÄŸiÅŸimler Ã§ok yavaÅŸ, Pakistan/ABD, Hindistan/ABD, El Kaide/Taliban, Pakistan/Taliban arasÄ±nda geliÅŸtirilen iliÅŸkiler kaplumbaÄŸa hÄ±zÄ±yla ilerliyor ve ilerleyecek.



VE ABD...



Yeni yÄ±lda, Irakâ€™dan geri dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in daha etkin politikalar yÃ¼rÃ¼ten politikacÄ±lar ortaya Ã§Ä±kacak. Mart ve Nisan aylarÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli kararlar alÄ±nabilir. Ãœlke iÃ§inde herÅŸey gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k gibi gÃ¶rÃ¼necek, Amerikan halkÄ± farkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n Ã§ok dÄ±ÅŸÄ±nda olmayan parasÄ±nÄ± harcamaya devam edecek.



Ã–te yandan ABD artÄ±k, 2008 BaÅŸkanlÄ±k SeÃ§imiâ€™ne hazÄ±rlanÄ±yor, henÃ¼z pek ses Ã§Ä±kmÄ±yor ama yaz aylarÄ±ndan itibaren sesler yÃ¼kselecek ve BaÅŸkan Bush kaÃ§Ä±nÄ±lmaz kaderine hazÄ±rlanacak. KasÄ±mâ€™dan itibaren, ABD yeni BaÅŸkan adaylarÄ±nÄ± tanÄ±yacak ve dinlemeye baÅŸlayacak ve Bush gÃ¼cÃ¼ azalÄ±rken daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmak, uÄŸraÅŸmak zorunda kalacak. Ã–zellikle Senato



â€™da iÅŸi zor, savaÅŸ iÃ§in para bulmasÄ± artÄ±k Ã§ok daha zor olacak ve yÄ±l ilerledikÃ§e etkisini iyice yitirecek. Bir kadÄ±n Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kacak ve daha demokratik Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¶nerecek. Vergi konusu gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸacak ve eleÅŸtiriler Ã§ok artacak.



YÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda bu konuda Ã¶nemli deÄŸiÅŸimler yaÅŸanabilir. Ocak/MayÄ±s 2007 dÃ¶neminde tarihi bir karar dÃ¼nyayÄ± etkileyebilir. Ä°ran ve Kuzey Koreâ€™ye yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n tansiyonu da dÃ¼ÅŸecektir.



Bunun anlamÄ± bir nesilin sahneden Ã§ekilmesi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebilir. DeÄŸiÅŸimin yaratacaÄŸÄ± kriz de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nmalÄ±... Â Â