TÃ¼rkiye'nin 2007 falÄ±

M. Ata Nirun OCAK 2007



Yılın ilk ayında siyasi gerilim yükselirken, yolsuzluk iddiaları da artacak gibi görünüyor. Merkür’ün Oğlak’da olması ve konumu hırsların artmasına neden oluyor.



Ülkenin üst düzey grubu ve özellikle ekonominin zirvesinde sıkıntı ve daha da çok bölünmeler, hizipler dikkat çekiyor. Bu etkenler eğitimde de kendisi gösterebiilir.



Ayın 26’sında Kova Burcu’na geçecek olan Merkür, geleneksel düşünceleri tetikleyebilir ama karşıt görüşlerin sesi de yükselecektir. Atatürkçü düşünce, laiklik ve milliyetçilik hareketleri önemli ölçüde artabilir. Entellektüel kesim bu gelişmelerde, önemli bir rol oynayacaktır. İktidarın inadı sürüyor ve yanısıra daha da sertleşebilir ama ani dönüşler de dikkat çekecektir fakat gerçekçi değildir.



Yine Oğlak’da bulunan Merkür, sanat dünyasında projeler ve yapımlar konusunda kısıtlamalar ve engeller getirebilir.



Bu süreçte bir ünlünün yapacağı çıkış gündem oluşturabilir. Venüs de Kova’ya geçtiğinde, beklenmedik ve sıra dışı birliktelikler konuşulacak.



Yay’daki Mars her alanda coşku getiriyor, özellikle spor alanında önemli tartışmalar ve değişimler yaşanacak, güç dengeleri yer değiştirecek.



Ayın 17’sinden sonra kişisel hedefler daha çok önem kazanacaklar. Jüpiter efekti, eğitim ve iletişimde başarı gösteriyor.



Yine bu tarihten sonra siyasi bir liderin çıkışı, kendisini riske sokacak.



Yılın genelinde 8. Astro Ev’de kalacak olan Güneş, önemli ölümlerin işareti. Büyük şirketler ve sahipleri plan ve programlarını bir daha gözden geçirmeliler. Dış borçlara çok daha fazla dikkat edilmeli ama aslında değişim sağlamak mümkün değil.



7. Ev’deki Merkür, tüm savaş, barış, uluslararası ilişkiler ve düşmanlıklar konusunda önemli gelişmelerin çıkış noktası ama süreç çok daha uzun. Yine bu süreçte anlaşmalar, halkla ilişkiler ve hukuk konularında sorunlar artabilir. 9. Ev’deki Uranüs dinsel tutuculuğun daha da güçlenmesinin işareti olabilir ama aynı zamanda da sürpriz tepkiler de yaşanacaktır.



Yani geleneksel fikirlere ve aşırı uygulamalara karşı çıkışlar çatışmalara neden olabilirler.



Ayın içindeki Mars/Uranüs zıtlığı, yönetici konumundakilerin sertleşmelerinin ve zorlamaların kendi içinde mutsuzluk ve huzursuzluk getireceğini gösteriyor.



Satürn/Neptun efekti ise, sosyal dengesizliklerin ve hayal kırıklıklarının habercisi... Ayın şanslı burcu Akrep...





ŞUBAT 2007



13 Şubat/9 Mart arasında yaşanacak olan Balk Burcu’ndaki Merkür Retrosu, zihinsel oluşumların ve genelde duyguların yanıltıcı olabileceğini de gösteriyor. İhtiras ve idealizm mantığı engelleyebilir.



Düşünülenden daha fazla sağduyu gerekecek.



Ayın 27’sinde geleneksel bir düşünce veya yaptırım zorlaması ya da bir sosyal olay sorunlara neden olup, gündeme taşınacak.



Yetkili bir organ dönüş yapmak zorunda kalacak.



Bilim alanında sevindirici bir gelişme yaşanabilir. 22 Şubat’ta Venüs Koç’ta ve her alandaki ilişkilerin olumlu yönde gelişeceğinin habercisi. Bu arada bazı magazin ünlüleri arasındaki ilişkiler zorlayıcılığa, saldırganlığa kadar gidebilir.



Heyecan ve ateş artacaktır.



26 Şubat’ta, Kova’daki Mars sosyal tansiyonun da arttığını gösteriyor. Bu dönemde iletişim alanında ve özellikle telefon iletişiminde şaşırtıcı bir gelişme olabilir. İktidar, sinirlenmeye ve öfkelenmeye açık, daha temkinli olmalı.



Kaynak yaratmak ve organizasyonlar için olumlu bir dönem. Jüpiter, Uranüs’le sıkıntıda, işçi sınıflarında gerilim var, grevler ve toplu hareketler ve sendikalar öne çıkabilir. Toplum sağlığı bu dönemde önemli.



Tutucu düşüncelere direniş ve tepkiler de artıyor. Liberal akımlarda da tutucu etkiler yaşanabilir. Avukatlar, öğretmenlier, yazarlar ve sanatçılar için kazanç konusunda kısıtlı bir dönem. Bir konudaki organizasyonsuzluk ve ihmalcilik ya da önemli bir konunun sonraya bırakılması İktidar’ın başını ağrıtacak. Geleneksel fikirlere ve aşırı uygulamalara karşı çıkışlar sürüyor.



Büyük Öğretmen Satürn bu ay, Merkür ve Neptün’le zıtlaşıyor, tehlikeli düşünceler ve sosyal çıkışlar yayılabilir.



Hile, paranoya ve hayal kırıklıkları çoğalabilir, yönetim birşeyleri kanıtlama uğruna zor durumdakilerden yararlanmamalı. Bu ay detaylar önem kazanıyor.



Yine yönetenlerden birisi düşeceği çok zor bir durumdan önem vermediği bir yakını sayesinde kurtulacak ama olay yeterince duyulmayacak. Ayrıca ileri yaştaki siyasi bir lider, nefes darlığı veya solunum sorunu nedeniyle tehlikeli bir sağlık sorunuyla karşılacak... Ayın şanslı burcu Oğlak...





MART 2007



Yılın en önemli ayı... Ayın 19’unda Merkür yine Balık Burcu’nda ve yine zihinsel oluşumlar ve duygusal gerilimler gündemde.



18 Mart’ta ise, Venüs Boğa’ya yani kendi burcuna giriyor ve tüm alanlara estetik, güzellik, rahatlık ve güç getiriyor.



Bu konumda sosyal ilişkilerden bilinçli veya bilinçsizce yararlanılmamalı. Anlayış gerekiyor. 17 Mart/25 Nisan arasındaki Jüpiter/Neptün ilişkisi çok olumlu, genelde tüm duygular ve idealler depreşebilir, eski takıntılar yine hatırlanılabilir, etik ve sosyal değerlere daha fazla önem verilecek. En üstteki yöneticilerin, teşvik edilme istekleri farkedilmeli ve yardımcı olunmalı.



İktidar liderlerine bu ayda uzun yollar görünüyor, uluslararası ilişkilerde hayalleriniz ve beklentiler önemli ölçüde gerçekleşebilirler.



Uzun zamandır sıkıntı veren bir dizi olay ani bir gelişmeyle, çözüm yolunu gösterecek. Bunlara karşın 16 Mart/24 Mayıs döneminde gerçekleşecek olan Satürn/Venüs çatışması memnuniyetsizliklerin, soğuklukların, yalnızlıkların ve yabancılaşmaların işareti ya da bu tür eğilimlerin simgesi olabilir.



Ekonomide maddi zorluklar gözüküyor. Önceki ayda görülen sosyal huzursuzluk sürüyor, 6. Astro Ev’deki Mars/Asc zıtlığında anlaşmazlıklar görülebilir.



Agresif davranışlar ve sabırsız çıkışlar yaşanabilir, kavga ve tartışmalar izlenebilir. Bir kaza tehlikesi var.



Ama Satürn’ün 1. Ev’deki Jüpiter ve Pluto ile iyi konumda olacağı için etkiler yumuşayacak ve iyi şans getirecektir. Uluslararası ilişkilerde kaynakların dağılımı ve kontrolü tartışılacak. Ayın şanlı burcu yine Oğlak.



Bu ayın önemli astrolojik olayı 3 Mart’ta Başak Burcu’nda gerçekleşecek olan tam Ay Tutulumu. Bu tutulum şans yıldızı olan Coxa ile ilgili, bu nedenle yolculuklarda, ticarette, ödemelerde, öngörülerde, güç arayışlarında ve bilgelikte olumlu gelişmeler yaşanabilir.



Yine bu Tutulum, zihinsel ve entellektüel stresin patlama noktasını da haber veriyor.



Uranüs bu noktada, ani ve beklenmedik gerilimlere ve yıkımlara neden olabilir, yerleşmiş geleneklere karşı direnç artabilir. Zorluklar, gurur, kibir, soyluluk yoksunluğu ve inatlaşmalardan kaynaklanacaktır. Dinsel ifadeler ve kritikler anlaşmazlıkları arttıracak. Egoizmden ve dar görüşlülükten özellikle çalışanlar düzeyinde kaçınılmalı yanısıra finansal ve ekonomik kuşkulardan kaçınılmalı.



Bu olayların ayın 19’unda, Ekinox öncesinde daha etkili olacağı bilinmeli.



Bu tutulumda Başak, Balık, İkizler ve Yay burçları daha olumlu sonuçlar alacaklar. Yine bu tutulumun ardından bu kez 18 Mart’ta Balık Burcu’nda Kısmi Güneş Tutulumu yaşanacak. Bu tutulum ise Kuğu Takımyıldızı’ndaki Azelfafage Yıldızı ile kavuşum yapacak.



Tutulumun etkisiyle olaylar daha hassaslaşacak, Ay ve Güneş arasındaki stres bir Pluto efektine benziyor. Sanatsal ve inançsal birikimler bütünleşecek.



Diyaloglarda temkinli olunmalı, aşırı heveslere gem vurulmalı ve iyi stratejiler kurulmalı. Abartmalar geri tepecektir, toplumun kuşkusu artabilir.



Bu astronomik oluşum, Pluto’ya yönelik ve öncelikle de güç ve kontrol güdülerini tetikleyecektir, sözler yıpratıcı ve kaçırtıcı olabilirler, buna özellikle dış ilişkilerde çok dikkat edilmeli, aldatıcı yaklaşımlara, düşüncelere ve kurnazca politikalara çok dikkat edilmeli.



Yine bu Tutulum, genelde birçok Güneş Tutulumları’nda olduğu gibi uluslar ve ülkeler üzerinde ekonomik, sosyal ve siyasi gerilimlere neden olacaktır.



Tutulum Afganistan, Burma, Kuzey Kore, Rusya, Çin, Pakistan, Bangladesh ve Hindistan üzerinde etkili olacağından söz konusu olaylar zaten kritik olan bu ülkelerde yaşanabilir ve ayrıca atmosferik ve jeolojik doğa olayları da tehlike içermektedir..



.

NİSAN 2007



Ayın 11’inde Merkür Koç’ta ve ani kararlarda başarı getiriyor, sürüncemeli tartışmalardan kaçınılmalı, fikirler ve fikirlerin ifadesi, kurnazlık ve incelikden yoksun olmamalı.



Öfke ve kızgınlıklar zarar getirecektir. Bu gezegen ayın 27’sinde Boğa’da olacak ve inat getirecek, yanlış bile olsa kararlardan kolay vazgeçilmeyecek.



Fikirler ve planlar pratik ve yapıcı olmalı.



Ayın 12’sinde Venüs İkizler’de ve ünlüler dünyasında magazin boyutunda heyecanlı olaylara neden olabilir. İlişkilerde ve iletişimde, fiziksel veya duygusal tatminler daha önem kazanacak.



Organizasyonlar için iyi bir dönem. 7 Mart’ta Mars Balık Burcu’nda ve yaratıcılık getirecek ama yanısıra da yönetimde güvensizlik belirtileri görülebilir, bu ayda yaklaşan seçim nedeniyle ciddi gerilimler yaşanacak. Ama 22 Nisan’da başlayıp, 28 Ağustos’da yaşanacak olan Uranüs/Venüs ilişkisi çok olumlu, bunun anlamı her alanda aşırı heyecan yaşanacağıdır, hisler ve duygular şuursuzca yükselebilirler.



Reform ve değişikliklere yönelik eğilimler artacak ve gösteriler yapılacak. Bu dönem bir erken seçimin, toplu bir siyasi hareketin veya yeni bir çıkışın yaşanacağı bir süreç olabilir yani yeni bir periyodun başlangıcı olabilir. Güneş’in hala 8. Ev’de olması ve de Koç Burcu’a girmesi tansiyonu her alanda arttırabilir.



Ve bu arada Mars ile Satürn zıtlaşıyorlar, terör olayları artacaktır ve gizli örgütler yükselen tansiyondan yararlanacaktır. Yine bu süreçte önemli bir sanatçı yitirilebilir.



Ayın ikinci yarısında İktidar sertleşebilir aslında enerjisini dışa vuramamakta veya kontrol edememektedir ama bunun zararı kendisine olacaktır. Ekonomik dalgalanmalar büyüyebilir.



Bir kadınla ilgili ilginç bir sorun gündemi meşgul edecek.



Gereksiz korkular ve önemsiz endişelerden kaçınılmalı.



Ayın sonunda Jüpiter, Uranüs ve Merkür’le sert ilişkide yani yine liberalizm coşkuları yaşanacak ve tutucular zorlanacaklar.



Yönetim ve hatta Başbakan anlamsız detaylara girebilir veya önemli detayları önemsemeyebilir ama bu hatanın bedeli sonra ödenecektir. Ayın şanslı burcu Kova...





MAYIS 2007



Merkür ayın 12’sinden itibaren etkili ve 29 Mayıs’da Yengeç’de, üst konumdakiler birbirini takip eden, akıcı fikirler üretecekler.



Sinirler çok gergin ve kolaylıkla çılgına dönebilirler. Çözümlerde içgüdüler dinlenilmeli. Mart’ın 9’unda, Yengeç’e girecek olan Venüs, sıcaklık, yaratıcılık getirirken yanısıra da varolan endişeleri de tetikliyor. 16 Mart’ta Mars Koç’ta olacak ve olayları hem hızlandıracak, hem de ateşleyecek.



Ayrıca Mars’ın Ascendant yani Yükselen Burç’la olan zıtlığı pek hoş değil, kavgalara, anlaşmazlıklara, agresif davranışlara ve sabırsız çıkışlara neden olacaktır. Yine bu süreçte yani ay sonuna kadar yönetim, uyarıları kişilik sorunu yapabilir ve sürekli eleştirilildikleri için sert tepkiler verebilir.



Bu ay gerçekten önemli, diğer bir astro konumda Jüpiter, Venüs’le zıtlaşırken, Mars ve Uranüs’le sert bir açı oluşturuyor.



Bu etkiler altandı olumsuzluklar bireylerin kendilerini açıkça ortaya koymalarını zorlaştıracak ve zorluklar isteksizlik yaratacaktır. Ertelemelerden ve kasıtlı davranışlardan kaçınılmalı, dikkatsizlik, tembellik ve zamanlama hataları pahalıya mal olacaktır. Ülke çapında itirazlar ve direnişler dikkat çekiyor.



Ve Satürn bu kez Neptün’le zıt konumda, üstelik 5. ve 11. Astro Evlerde... Bunun anlamı, hile, paranoya ve hayal kırıklığı...



Tüm hoşgörüler zarar getirebilir.



En üst düzeyde olanlar arasında veya organizasyonlarda skandallar gözlenebilir, politikada aldatma veya aldatılma olasılığı yüksektir. Bir uyuşturucu suçu çok şaşırtacak. Ayın şanslı burcu Balık... Şimdi gelelim Mayıs ayının ama aslında tüm yılın en önemli olayına yani Cumhurbaşkanlığı seçimine... Örnek alabileceğimiz seçim bir önceki değil daha önceki seçimdir yani Özal’ın ölümüyle Demirel’in 9. Cumhurbaşkanı seçilmesi...



Türkiye’nin burcu Akrep, yükseleni Yengeç’tir ve ilginçtir ki, Atatürk’ün ölümü Akrep Burcu’nda gerçekleşmişti ve o anda ölüm evi olan 8. Ev’de Pluto bulunuyordu, Mars ise hem Satürn ile zıt konumda ve MC yani Tepe Noktası’ndaydı. Özal’ın ölümünde ise, 8. Ev’de Uranüs ile Neptün vardı, Pluto ise 6. Ev’de yine Satürn ile sert etkileşimdeydi.



Bütün bunlar, sert ve karmaşık astro gelişmelerdi ya da dönemlerdi.



Bu seçimde bireysel bir ölüm olasılığı görünmüyor ama yaşamsal bir tehlike veya sorun görülüyor, 8. Ev’de bu kez birleşim halinde olan Güneş ve Merkür var ve ikisi de Boğa Burcu’ndalar. Mars ise ancak Venüs’le sert konumda.



Öyleyse, bu konum bize sorunun en iyi şekilde aşılacağını gösteriyor yani korkulan olmayacaktır ama gerilim çok yüksek olacaktır.



Bu karmaşık tablonun içinde seçimin ertelenmesi veya uzaması olasılığı da çok yüksektir. Türkiye bu krizi de atlatacaktır.





HAZİRAN 2007



Venüs Aslan’da, bunun anlamı öncelikle dışa dönüklük sonra da uluslararası aktivitenin artması. 26 Haziran'da ise Boğa Burcu’ndan gelecek olan etkiler söz konusu aktivitede çok yakınlaşılmamasını ve hatta biraz da uzak durulmasını gösteriyorlar.



Aslında bu ay fazla hareketli değil, daha çok Mayıs ayının etkileri altında ama ağı bir ay yani güç merkezinin tek bir yerde yoğunlaşması gibi.



Güneş, Kuzey/Güney Ay Düğümü ve Jüpiter çok sert konumdalar, güç merkezi yoğun olarak 2. ve 6. Astro evlerde. Bunun anlamı ekonominin en ön planda olacağıdır.



Bankacılık, vergi ve gelirler, tüm finans dünyası ağır etkiler altında olacaklar.



Hazinede bir sorun yaşanabilir, sendikalar ve işçi sınıfları için de zorlu bir süreç. Çalışma ortamında kişisel özgürlük ve rahatlatıcı tedbirler sağlanmalı. Ve bu dönem Silahlı Kuvvetler’de de önemli huzursuzluklar gözlemlenebilir.



Hatta bu sıkıntı ordunun iç bünyesinde bile yaşanabilir.



Söz konusu ağır etkinin merkezinde bulunan Jüpiter, Uranüs’le sert ama verimli bir konumda olacağı için finans konularında bir oranda rahatlama yaşanabilir ama ancak ayın son haftasında. Yayıncılık, tiyatro, eğitim ve spor konularında başarılı bir ay yaşanacak.



10 Haziran sonrasında önemli bir siyasi kişilik sağlık sorunu yaşayabilir.



Haziran’ın bir diğer astrolojik olayı ise, Satürn/Neptün zıtlığının 4. Ve 10. Evlerde oluşması şeklinde.



Bunun anlamı daha çok, toprakla ilgili, tarımda sıkıntı ama daha çok suyla ilgili sıkıntı olabilir.



Yine bu etkiler altında, ulusal değerler daha da önem kazanacak ve tepkiler halinde sergilenecek çünkü yabancılar değerlerimizi zorlayacaklar ve bizi üzecekler.



Konumu ne olursa olsun yönetimin zirvesindeki kişi sıkıntıda olacak.



Yine bu ay skandallarla dolu, hele bir tanesi tüm ülkede konuşulabilir. Ayın şanslı burcu Koç...





TEMMUZ 2007



Ayın 16’sında Venüs Başak Burcu’nda. Bir hükümet krizi yaşanabilir, şiddet olayları artabilir veya terörist saldırılar hortlayabilir.



Estetik konularda farklı gelişimler olabilir. Venüs sanat ve spor dünyasında önemli gelişmeler getirecek gibi, zıt konumda da, ani değişimlere yani finans alanında önemli değişimler oluşturabilir, bu dönemde medya ile iktidar arısanda görüş farklılakları ve kısıtlamalar gündeme gelecek ve bazı yazarlarca direnişlere geçilecek.



Dış ilişkilerde dengesiz çıkışlar yapan bir yabancı nedeniyle önemli olabilecek sorunlar olabilir.



Ticari konularda, yönetim içersinde çelişkiler veya görüş ayrılıkları dikkat çekiyor.



Ani düşünce değişiklikleri sorunların çözümlerini zorlaştırabilir, doğru ya da yanlış olduğunu düşünmeden ani çıkışlar yaparak düşünceleri savunmak ve kararlar almak tartışmalara yol açacaktır. Sabırsızlık ve acelecilik sorunların iyi izlenmesini ve algılanmasını zorlaştıracaktır.



Bu ayın bir diğer önemli olayı Güneş/Merkür birleşiminin 8. Ev’de gerçekleşmesi; bu tür bir konum öncelikle genelde gelişim getirir, beklenmedik anlarda beklenmedik yard?mlar gelebilir, savaş teknolojileri ve savunma giderleri önem kazanacaktır ama sanki Cumhurbaşkanı sorunu veya o krizin yarattığı sonuçlar bu ayda çözülecek gibi. Ayrıca Jüpiter’in 1. Ev’de olması nedeniyle ticari dış ilişkilerde olumlu adımlar atılabilir.



Satürn/Venüs birleşimi 9. Ev’de ve iyi konumda. Bu ilişki doğrudan doğruya uluslararası ilişkilere, iyi anlamda etki verebilir ama bazı stratejiler pek kabul görmeyecektir.



Adli konularda hatta bir hapishane olayında bir tartışma yaşanabilir. Hukuk reformu mantıklı değişimler gereği ile yine gündeme gelecek ve gelecekteki büyük risklerin ön habercisi olacak. Yolsuzluk iddiaları olumlu gelişmelere gibi.



spekülatif gelişmeler de dikkat çekiyor, bu ayın son haftası medyatik bir kadının boşanmasını ve üzüntüsünü içeriyor.



Bu ayın Ascendant’ı ise, Güneş ve Venüs’le zorlanarak genelde uyumsuzluklar getiriyor. Jüpiter ve Pluto ise iyi durumdalar yönetim kendisini kabul ettirmekte daha olumlu adımlar atabilecek.



Yine bu ayın sonunda Yönetim’den farklı ve alışılmadık bir söylev gelebilir.



Ayın şanslı burcu Balık…





AĞUSTOS 2007



Merkür Aslan’da ve 5. Ev’de Ekonomik fırsatlar azalacak ve doğru zamanda doğru işbirliklerini başarabilenler şanslı olacaktır. Merkür bu dönemde, organizasyon eksiklikleri ve gerçekçi olunmaması nedenleriyle iş dünyasına egemen büyük ailelerin zorlanacağı etkileri haber veriyor ve bu ay içinde genel olarak sanat, iletişim, medya ve eğlence dünyasında mali krizleri işaret ediyor.



Burada Mars’ın konumu ve Neptün ile oluşturduğu sert açı, söz konusu sektörlerde mali borçlanmaların önemli bir göstergesi olacak ve de tasarrufun kesin elzem olduğu ve yeni yatırımlara çok dikkat edilmesi doğrultusunda. Laiklik konusundaki endişeleri, aşırılıkları ve fanatizmi hatırlatan Neptün zıtlaşması gündemde, anlaşılamamak söylevlerini çok dinleyeceğiz.



Yönetim bu süreçte, samimi, dürüst ve pratik olmak zorunda.



Öte yandan, Satürn’ün çelişki ve kararsızlıkları ile Pluto’nun provokasyonu sonucunda oluşan zıt efekt yani merkezi gücün çok iyi yönetilmesini ve otoritenin tartışmasız ulusun yararına kullanılması gereği astrolojik çizgide aynen sürüyor.



Ağustos ayında devlet açısından Güneş, Mars ve Neptün ilişkileri nedeniyle çok ilginç ve dikkat çekici bir durum var.



İşin aslında yönetim amacının bilincinde ve amacında gayretli ve de misyonunun farkında, işleri yönetirken pozitif görünmek istiyor ama tüm bunlara karşın yönetim kademelerinin bazılarında amaçsızlık, boşvermişlik, çalışma isteksizliği oluşmakta. Yanlış fikirler üretildiği gibi bunları uygulamaya koyma arzuları aşırı, yöneticilerin bazıları kendi dünyalarına, yaşamlarına ve özgün inançlarına çok fazla yönelik olduklarından ülkesel öncelikleri farkedemeyecekler veya idrak edemeyecekler ve gerçekleştiremiyecekleri planlar kuracaklar.



Öte yandan bazı hükümet üyeleri yaptıklarıyla belirginleşip, takdir görecekler.



Bu ay Ascendant’ın durumu ise yine itibar kazanma çabaları, olumlu görüntü oluşturma şeklinde ama İkizler’deki Mars, uyumsuzluk çıtasını yükseltebilir, Satürn ve Pluto negatifleri ise, bir bölünmeyi, ekonomik tartışmaları, önemli birisinin bir hastalığını veya tutuklanmasını ve hükmetme içgüdüsünün alışılmadık artışını, gündeme getirecektir.



Ocak ve Mart aylarındaki bürokratik değişimlerin bazı hatalı sonuçları bu dönemde farkedilecek. Anlamsız detaylara girilebilir veya önemli detaylar önemsenmeyebilir.



Dedikoduları tetikleyecek efektlerin artışı televole çizgisinde çok daha rahatsız edici ve bıktırıcı sonuçlar oluşturabilir.



Organizasyon eksiklikleri, gerçekçi olmayan yaklaşımlar, karşıt kavramları anlamamak söz konusu sektörle öncelikli sorunlara neden olacaktır. Venüs 9. Ev’de ve Venüs mimari, teknoloji ve sosyal bilimlerde olumlu etkiler sunuyor hatta ekonomide birkaç sevindirici gelişme yaşanabilir.



22 Temmuz’dan başlayıp, 1 Ocak 2008’e kadar sürecek olan Neptün/Uranüs zıtlığı çok uzunbir süreci kapsıyor.



Salgın bir hastalık ortaya çıkabilir, önemli birinin namus ve saygınlığı gözden düşebilir, ilişkiler genelinden daha karmaşıktır. Ayın şanslı burcu Yengeç...



Ama bu ayda Yengeç burcunda 28 Ağustos’da Tam Ay Tutulumu var, etkileri için Mart ayınındaki yorumları okuyun, tekrar etkiler yaşanacaktır.





EYLÜL 2007



Merkür Terazi’de, 28 Eylül’de ise Akrep’te. Bir anlamda Ocak ayı tekrarlanacak gibi. Medyanın atılım yapacağı bir olay yaşanacak ama Hükümet ile medya yazarları arasındaki gerilim, eleştirilerin artması nedeniyle artacak.



Sansasyonel bir ilişki çok konuşulacak.



Yönetim tercih yapması gereken yeni bir karar aşamasına gelecek.



Bu ortamda yaşlı ve deneyimli iş adamları ve aydınlar önem kazanacak. Pluto efekti, ulaşım, haberleşme, yayıncılık, eğitim, iletişim, ticaret, komşularla dış ilişkiler, tv/radyo, ve konuşma özgürlüğü konularında fırsatlar ve olumlu gelişmeler getirecektir ama kavramsal ve çözümsel yetenekler önem kazanacaktır.



Ayrıca bireylerde statü kazanma isteği ve hırsı artabilir.



Mars ilginç bir konumda, ayın 29’unda Yengeç’te; bu ev mahkemeleri, hukuki ve dini gelişmeleri ve dış ticareti tanımlamakta. Yani sahtekarlıklar, çıkar birliktelikleri, düşünsel gerilimler artacaktır. Önemli bir devlet sırrı ortaya dökülebilir ve birilerinin canı yanabilir.



Bu efekt daha çok, şiddet ve sabırsızlığın kaynağı olabilir. Yukarıdaki konularda bu etkenler göz önüne alınmalı ve buna göre davranılmalıdır. Satürn Başak’ta ve sıkıntılı değil, beklenmedik yardımlar, komşu ülkelere ani yolculuklar, bağımsızlık dürtüleri getirecek.



Ülke yönetiminde suçlamalar artabilir ve savunma harcamaları yine önem kazanabilir. Kararsızlıklar gündeme gelirken, iş ve toplumsal çizgilerde ılımlı ve sakin ortamlar yaşanabilir, yanısıra güvensiz ilişkiler görülecektir. İş, iletişim ve yayıncılık dünyasında değişiklikler ve ilerlemeler görülebilir.



Bu dönemde Satürn, ilgili konularda amaçların yeniden gözden geçirilmesi gereğini ortaya koyuyor. Bu arada 8. Astro Ev’de çok ilginç bir astro birleşim ve yoğunlaşma dikkat çekiyor.



Güneş/Merkür/Venüs/Satürn ve Güney Aya Düğümü bu evde biraraya gelecekler, Ülkede genelde birlik ve beraberliğin çok daha önem kazanacağı bir dönem, yurtdışı ilişkilerde dikkat çekici artı gelişmeler yaşanacak, önemli birisi ülkeyi terk edebilir.



Dış ülkelerden gelen bir etki ve tepkiye karşı bir yetkilinin ani reaksiyonu rahatsız edici olacak.



Venüs’ün konumu ise iç uyumsuzluk tansiyonunun artabileceği doğrultusunda. Bu yoğunluk ülke çapında trafik kazalarını arttırabilir, suç oranı büyüyebilir ve yetkililer sertleşebilirler. Ayın şanslı burcu Başak.





EKİM 2007



18 Ekim/3 Kasım arasında Merkür yine retro yani ters hareket konumunda ve Terazi Burcu’nda. Teknolojik alanda aksamalar oluşurken, finansal platformda sabit fikirlilik, yaratıcılık ve taraflı, ön yargılı düşünceler çelişkiler ve dalgalanmalara neden olacaklar.



Güçlü kişiler veya önemli konumlarda bulunanlar kontrol zorlukları çekecekler ama iyi değerlendirirlerse bu olaylar onların lehine dönüşecek. Önemli koltuklarda değişimler yani atamalar bu ay yaşanabilir.



Büyük bir medya kuruluşunun başkanı bu dönemde ya da en geç sonbahar sonunda ciddi bir sağlık sorunu ile karşılaşabilir, korunmak için Haziran-Ağustos dönemindeki gerilimini düşürmeli.



Merkür’ün yine aynı evde, negatif etkiler alması medyatik ortamda kaba davranışlara, ilkel düşüncelerin anlatımına neden olabilir. Önemli bir yetkili bu ay içersinde, diktatörce davranışları nedeniyle bulunduğu konumdan dışlanabilir ya da en azından yıpratılabilir.



Jüpiter ile Uranüs zıt konumdalar olumsuz sayılmazlar, burada hoşgörü, ruhsallık yani maneviyat, çözümsellik ve bilgi öncelik taşıyorlar ama olaylar değerlendirilirken aşırı ciddiyetten kaçınılmalı, aksi halde değerlendirme hataları çok artacaktır. Bu uyarılar özellikle büyük şirketler ve asker kesimi için geçerli.



Ekim ayında denizaşırı ilişkilerde iyi ilişkiler sergilenecek, reklamcılık ve yayıncılık alanlarında fırsatlar artacak, sanat ve gazetecilik dünyasında zirve kavgaları yaşanacak, yaşlı ve önemli birisi iş dünyasında yeni bir pencere açacak, varolan kurulu ve köklü düzenler bu döneme kadar iyi korunduysa bunun olumlu sonuçları görülecek.



Jüpiter bu ortamda, gerçekçi olmayan hayal ve beklentileri tetikleyebilir ve de sosyetik bir televole ilişkisi toplumu eğlendirecek. Yanlış bir iş ortaklığı önemli bir iş grubuna ciddi zarar verebilir.



Bu konumda yeterince düşünmeden ve organize olmadan yeni atılımlara girilmemeli. Neptün ise, bıkkınlık ve yorgunluklar getirebilir, aynı ortamda oluşan huzursuzluk, haksızlıkları ve gerilimleri tırmandıracak.



Kısacası Ekim’in son haftası kritik ve dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak.



Yine bu dönemde Orta Doğu krizinde gerilim yükselecektir.



Aynı gerilim ve huzursuzluk bankacılık ve vergi konularında da yaşanacak.



Burada, yönetimin kendisini daha fazla baskı altında hissedeceği ve bu nedenle de mutsuz ve huzursuz olacağı düşünülebilir.



Uranüs’ün oluşturacağı bu konum kitlesel psikolojiyi da eksi olarak etkileyecektir.



Bu kavuşumu doğrudan uluslararası yoğun ilişkiler, danışman düzeyindeki yabancı temsilciler ve uzun vadeli amaçlarla ilgili.



Görünenden ya da gösterilenden veya zannedilenden daha ötede ve daha ciddi uluslurarası ilişkilerin gereği anlaşılacak. Hükümet’in bazı beklentileri veya zanları yanıltıcı ya da hayalci olabilir, en azından öyle zannedilebilir.



Yeni yasalar düzenlenmeli ama bu düzenlemeler veya reformist düşünceler daha iyimser ve yapıcı olmalı.



Ayın şanslı burcu Terazi…



11 Eylül’de Kısmi Güneş Tutulması gerçekleşecek, etkileri için Mart ayınındaki yorumları okuyun, tekrar etkiler yaşanacaktır.





KASIM 2007



Merkür ayın 12’sinde Akrep’te. Bu tuhaf bir konumdur, toplumsal çizgide veya sosyal alışkanlıklarda aşırılıkları ve gizli oluşumları simgeliyor yani garip, alışılmadık ve hoş olmayan olaylar ayın ilk iki haftasında peşpeşe gündeme gelebilir.



Ağır kış koşulları bu ayda sorun olmaya başlayacak ve tarım alanlarında önemli zararlar oluşacaktır.



Sanat ve müzik dünyasına atılganlık ve cesaret getiriyor, sosyal sıkıntılar da işin cabası ama bu kadar da değil; Terazi’deki sakin görünüyor,bu konumda yakın geçmişteki hoşgörülerin bedelinin ödeneceği denebilir ama ayrıca zamanlama hataları da oluşabilir.



Doğrudan sanat ya da doğrusu ünlüler dünyasına yönelik bir efekt bu, duygusal dürtüler artabilir, aşk ve duygusal yaşamda fanatizme eğilim artabilir; genelde maddi ve manevi olgular arasında bir karara varmak ve ortayı bulmak zordur, birisi her zaman ötekinden önde ve önemli olacaktır.



2/27 Kasım arasındaki Mars ve Pluto zıt konumunun kritik bir durum oluşturması önemli. Aşırı hırs ve sahtekarlık hükümet ve bürokrasi çizgisinde dikkat çekecek.



Bu etkiler, yöneticilerin sağlıkları, şirketler ve sahipleri, finansal, hukuksal ve töresel yasalar, dış borçlar, anlaşmaların ticari sonuçları ve ulusal değişim konularında da geçerli olabilir. Söz konusu alanlarda, Nisan/Mayıs aylarındaki astro efekt yineleniyor kısacası bu dönemin sonunda ekonomi başta olmak üzere önemli kurumlar amaçlarını yeniden gözden geçirmek hatta bazı hesapları 2008’e yönelik olarak yeniden yapmak zorunda kalacaklar.



Finans konusundaki atılımlar için ise uygun bir dönem; Ascendant yani ülkenin Yükselen Burcu Kasım ayında Ankara merkezli olmak üzere Balık Burcu’nda, haksızlık ve huzursuzlukları arttırabilecek etkiler yaşıyor, Uranüs, piyasaları dalgalandırırken Yay’daki Pluto MC noktasında ve bu etki altında hükmedici, totaliter güdüler tetikleniyor.



Özetle Kasım ayı yılın sonu yaklaşırken bir anlamda yılın sonuçları ve değerlendirmeleri ortaya çıkacak. 7 Kasım/11 Aralık arasındaUranüs kendisiyle kavuşacak.



Burada önemli olan ne yapılacağının önceden tahmin edilmesine imkan vermektir yani güven söz konusu olacaktır.



Alışılmadık düşüncelerin, ani yaptırımların ve kararların sonuçları hoş olmayabilir. Kısa sürecek olan bu transit, entellektüel alanda bir skandalın göstergesi veya bir yalanla ilgili olabilir; özellikle AB’ye yönelik kararlarda…



Aşırılıklardan kaçınmak gerekiyor yani ipin ucu kaçırılmamalı. Yengeç’teki Mars 4. Ev’den otoriteye yönelik dirençleri, baş kaldırıları etkiliyor; terörden çok adi suçlarda artış görülebilir.



Ayınikinci yarısı, önemli bir devlet veya iş adamının sağlığı hatta kaybı olasılığını içeriyor. Ekonomi yine bu dönemde zorlanacak.



Hükümetin bir veya birkaç konudaki başarısızlığı doğrudan muhalefetten kaynaklanacak. Ayın şanslı burcu Yay…





ARALIK 2007



Yılın son ayının astro hareketlerinde, Merkür Yay’da ve ikinci evde, 21’inde Oğlak’a geçiyor, Venüs 6’sında Akrep’te, 31’inde Yay’da ve Jüpiter tabii Yay’da... Etkiler, yoğun olarak madencilik, tarım, halkın bireysel sorunları, kömünler, hizipler ve klanlar ile milliyetçilik konularında yaşanacak.



Kısmi başarısızlıklar sabırsız ve dengesiz söylevlere neden olacak.



Yukarıdaki üç gezegenin bulunduğu su ve ateş grupları etkileri iyice dağıtacak. Kaynakların doğru ve yeterince kullanılmadığı tartışılabilir, bazı olumsuz eğilim ve yaklaşımlara göz yumulması gündeme getirilecek.



Mars retrosu, rekabeti arttıracak, tanıtımlar ve pazarlamalar için uygun bir süreç.



Bazıları amaçlarına ulaşamadıklarını anladıkları zaman zor kullanmaya olan eğilimleri zararlı olabilir.



Satürn, Uranüs’le zıtlaşıyor, bu etki ifade ve anlatım zorlukları getirebilir, halk saygınlık isteyecek ve yönetim kararlarını zor anlatacak. Yanısıra 7. Ev’de Güneş, 11. Ev’deki Uranüs’le sert ama yapıcı bir konumda, etkin ailelerde, sosyal birlikteliklerde, sosyete, sanat ve sporda önemli ve beğenilen gelişmelere neden olacak.



Bunlara karşın 1/4 Aralık arasında Ay Uranüs’le sert bir konumda ve yönetim’in gücünü sınıyarak, sosyal kesimlerde gücün ve kontrolün denenmesini gerektiriyor.



Siyasi ve mali analizler yeni yıla girerken önemli göstergeleri oluşturacaklar.



Yukarıda sözünü ettiğim Mars retrosu, bu yorumları güçlendirebilir yine bu ay içinde önemli yetkili zor durumda kalabilir hatta istifa edebilir, bir yolsuzluk yine gündemde, BMM ve AKP içi uyuşmazlıklar, yeni dış ilişki boyutları, kişilikler ve tepkiler daha ılımlı olacaklar. Ama sabır, deneyim ve iyi danışmanlık gerekiyor.



Bu olay aynı zamanda da ciddi yönetimsel çatışma ve tartışmaların, önemli bir bölünmenin de işareti.



Yine bu ay içinde önemli bir tutuklama olabilir.



Aralık ve dolayısı ile de 2007 yılı, karmaşık ve yoğun ilişkilerle sona eriyor.



Ayın şanslı burcu Yay… UZUN SÜRELİ ETKİLER... Neptün Kova Burcunda... Neptün’ün Kova Burcu’nda bulunduğu önemli dönem 1834-1848 yılları arasındadır. Bu dönem romantizmin yükseliş dönemidir.



Romantizm klasizmin frenlemelerine ve toplamasına karşı bir reaksiyon olarak ortaya çıktı ve Avrupa’daki entellektüel ve artistik yaşam için ağırlıkloı bir belirleyici oldu.



Kova genelde toplumu geliştirir. Ancak Neptün’ün etkisiyle bu kavram çözüldü ve bireyin üstünlüğünü temel alan fikirler belirginleşti.



Pluto Yay Burcu’nda... Pluto’nun bu konumdaki önemli dönemi 1749 - 1762 yılları arasındaki dönemdir. Pluto gelecek yüzyıla kadar bir daha Yay Burcu’ndan geçmeyecektir ama onun büyük enerjisi 1700’lerde yaptığı geçiş sırasındaki aydınlanma çağında görülebilir.



Politik ve bilimsel düşüncelerde büyük ilerlemeler oldu, medya çok güçlendi ve teknolojiyi ele geçirdi ve yüksek öğrenim için daha geniş bir yelpazede insanlara ulaşabileceği olanaklar yaratıldı.





2007’DE DÜNYA VE KRİTİK YERLER...



RUSYA



Putin güç yitiriyor, potansiyel karşıt oluşumlarla karşılaşacak. Kariyeri 2007’ye bağlı, öncelikle petrole yönelik planları ve politikaları dikkat çekici. Halkın dikkatini kendisine yöneltmek için önemli adımlar atmak zorunda ve çabasında. Bahar ve Yaz aylarında yasal ve etik atılımlar yapabilir.



Dışı ilişkilerde iyi bir yıl geçirecek ama diğer liderler karşısında sendeleyebilir. Rusya 2007’de ekonomik reformlarla yüzyüze kalacak. Bu arada kapitalistler ve çevreciler de önünde bir baraj oluşturacaklar.



Mart ve Nisan aylarında yaşanacak gelişmeler, Putin için çok önemli ve aynı zamanda da yeni yıl Rus ekonomisi için de çok önemli bir yıl olacak.



KUZEY KORE



Kim Jong Il zor durumda, kendisine müttefik arıyor, savunması zayıf ve birşeyleri değiş tokuş yapma çabasında, çizgisi gittikçe düzleşiyor.



Hükümeti kolay inicinebilir, hassas ve kaygan bir zeminde duruyor ve de kırılgan onay alabilmek için daha ayrıntılı planlara ihtiyacı var.



Ama 2007 sonunda halk bir sürprizle karşılacak. Yine 2007 sonlarında yine birilerine ve tabii önce ABD’ye düşmanlık gösterileri yapabilir.



Sonuçta gezegenler iktidarını desteklemiyorlar ve beklenen askeri uyarı veya darbe yine bu aylarda gelebilir.



AFGANİSTAN, PAKİSTAN, HİNDİSTAN



Bu çok hassas bölge yine sorunlu, Müşerref’in kaderi 2007’deki tutumuna ve kararlarına bağlı ama taraftarlarının desteğini yitirecek gibi bu nedenle yaklaşan seçimlerde çok dikkatli olmalı. Yine bir iç savaş ortamı doğabilir, bunun engellenmesi Mart’a kadar Usame bin Ladin’in canlı kalmamasına ve bu konuda Müşerref’in gereken kararları almasına bağlı.



3 Mart’taki Tam Ay Tutulumu Ladin olayını gündeme yine taşıyabilir, hatta El Kaide lider değiştirebilir veya değişimi açıklayabilir. El Kaide, Nisan/Eylül 2007 dönemi arasında çok avantajlı bir dönem yaşayacak.



Yöredeki devletler arası ilişkiler yoğunlaşıyor, Pakistan Afgan sınırında toprak talebinde ve savaş için bahane arıyor.



Değişimler çok yavaş, Pakistan/ABD, Hindistan/ABD, El Kaide/Taliban, Pakistan/Taliban arasında geliştirilen ilişkiler kaplumbağa hızıyla ilerliyor ve ilerleyecek.



VE ABD...



Yeni yılda, Irak’dan geri dönülmesi için daha etkin politikalar yürüten politikacılar ortaya çıkacak. Mart ve Nisan aylarında çok önemli kararlar alınabilir. Ülke içinde herşey güllük gülistanlık gibi görünecek, Amerikan halkı farkında olmadığı ekonomik sıkıntının çok dışında olmayan parasını harcamaya devam edecek.



Öte yandan ABD artık, 2008 Başkanlık Seçimi’ne hazırlanıyor, henüz pek ses çıkmıyor ama yaz aylarından itibaren sesler yükselecek ve Başkan Bush kaçınılmaz kaderine hazırlanacak. Kasım’dan itibaren, ABD yeni Başkan adaylarını tanıyacak ve dinlemeye başlayacak ve Bush gücü azalırken daha çok çalışmak, uğraşmak zorunda kalacak. Özellikle Senato



’da işi zor, savaş için para bulması artık çok daha zor olacak ve yıl ilerledikçe etkisini iyice yitirecek. Bir kadın çok öne çıkacak ve daha demokratik çözümler önerecek. Vergi konusu gittikçe ağırlaşacak ve eleştiriler çok artacak.



Yılın ilk yarısında bu konuda önemli değişimler yaşanabilir. Ocak/Mayıs 2007 döneminde tarihi bir karar dünyayı etkileyebilir. İran ve Kuzey Kore’ye yönelik düşmanlığın tansiyonu da düşecektir.



Bunun anlamı bir nesilin sahneden çekilmesi olarak düşünülebilir. Değişimin yaratacağı kriz de göz önüne alınmalı...