Türkiye’deki ormanlar Anayasa güvencesi altında

Yanan orman arazilerinin farklı bir amaç için kullanılmasına müsaade etmeyen ve bu alanların yeniden ağaçlandırılmasına hükmeden Anayasa’nın 169.Maddesi;



“Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.







Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz” diyor.









Yanan her alan orman değil



İnsan ihmali, kasıtlı veya yıldırım gibi doğal koşullar sonucunda her yıl yaşanan yangınların hepsi ormanlık arazilerde gerçekleşmiyor. Bu yangınların önemli bir kısmı da örtü yangını olarak nitelendirilen ve orman vasfı olmayan makilik alanlarda gerçekleşiyor.









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