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Türkiye’deki ormanlar Anayasa güvencesi altında

02.09.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Bugün yüzölçümünün yüzde 29’si ormanlarla kaplı olan Türkiye’de, yüzde 90’ı insan kaynaklı olan yılda 2000’den fazla orman yangını yaşanıyor. Bu yangınlar sonucunda da ortalama 7000 hektarlık alan zarar görüyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından aynı yıl içerisinde rehabilite edilerek yeniden ağaçlandırılan bu alanlar aynı zamanda Anayasa’nın 169. Maddesi ile güvence altında bulunuyor.

Yanan orman arazilerinin farklı bir amaç için kullanılmasına müsaade etmeyen ve bu alanların yeniden ağaçlandırılmasına hükmeden Anayasa’nın 169.Maddesi;

“Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.


Türkiye’deki ormanlar Anayasa güvencesi altında

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz” diyor.

Türkiye’deki ormanlar Anayasa güvencesi altında


Yanan her alan orman değil

İnsan ihmali, kasıtlı veya yıldırım gibi doğal koşullar sonucunda her yıl yaşanan yangınların hepsi ormanlık arazilerde gerçekleşmiyor. Bu yangınların önemli bir kısmı da örtü yangını olarak nitelendirilen ve orman vasfı olmayan makilik alanlarda gerçekleşiyor.

Türkiye’deki ormanlar Anayasa güvencesi altında

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