refid:20319540 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

Â BurÃ§lar batÄ± Ã¶rneklerinden yola Ã§Ä±kÄ±larak hazÄ±rlanan gazete ve dergi kÃ¶ÅŸelerinde ancak 60â€™lardan sonra gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸladÄ±lar. BunlarÄ± hazÄ±rlayana bir astrolog ise yoktu ama aslÄ±nda bu sÃ¼reÃ§ batÄ± ile doÄŸru orantÄ±lÄ±dÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ 50 ve 60â€™larÄ±n yabancÄ± Ã§ok satan yayÄ±nlarÄ±nda da bu iÅŸi yapan astrologlar henÃ¼z yoktu. AÅŸaÄŸÄ±daki Ã¶rneklerin dÄ±ÅŸÄ±nda da yapÄ±lan astroloji Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± elbette bulunmaktadÄ±râ€¦

1976 YILDIZINIZ, KADERÄ°NÄ°Z VE BURCUNUZ-GÃœLTEN SUVERENÂ Â Â



(Kelebek YayÄ±nlarÄ±) Ã‡evirmen, yazar ve eÄŸitmen ve de Astrologâ€¦ Suveren batÄ±yÄ± iÅŸi gereÄŸi iyi izleyen biriydi Ã§Ã¼nkÃ¼ hemen hemen tÃ¼m best seller Ã§eviri kitaplarÄ±nÄ±Â TÃ¼rkÃ§eâ€™ye o Ã§eviriyordu. 350 adet kitap Ã§evirisi, 5 adet astroloji ve ilgili kitaplarÄ± yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, 12 yÄ±l sÃ¼reyle bir dergide astroloji ile ilgili yazÄ±lar yazmÄ±ÅŸ, 7 yÄ±l boyunca da bir dergiyi bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle kendisi Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±sacasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de medyatik ve popÃ¼list astrolojiyi bir kitap olarak baÅŸlatan ilk kiÅŸi Suverenâ€™dir.

1980 Ocak BURÃ‡ DERGÄ°SÄ° (Canan ve GÃ¼neri CÄ±vaoÄŸlu)



GÃ¼lten Suveren-Nezihe Rona-Deanna Erkut-Prof Dr Psikiyatr Rasim Adasal- Prof Dr SÃ¼heyl Ãœnver-Dr Zare KarakaÅŸ

ÃœnlÃ¼ gazeteci GÃ¼neri CÄ±vaoÄŸlu Fransaâ€™da doktora yaparken bir burÃ§ dergisi okuyarak astrolojiyi ilgi alanlarÄ± iÃ§ine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CÄ±vaoÄŸlu Gazeteci Arda Uskan ile yaptÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¶yleÅŸisinde ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yordu; â€œBatÄ±da bu iÅŸ Ã§ok yaygÄ±n. Mesela Amerikaâ€™da iÅŸ baÅŸvurularÄ±nÄ±n pek Ã§oÄŸunda burÃ§lara gÃ¶re deÄŸerlendirme yapÄ±lÄ±yor. Bu dergi uzun yÄ±llar yayÄ±nlandÄ± ve hep belli bir dÃ¼zeyde kaldÄ±. MedyanÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ismi olan CÄ±vaoÄŸluâ€™nun kiÅŸisel merakÄ± ortaya TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk burÃ§ dergisini Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. YazÄ± kurulunda birkaÃ§ tane bilim adamÄ± da vardÄ±â€¦

1981 BeÅŸiktaÅŸ Serencebey YokuÅŸundaki ev (Åžeyh Åžamil torunu Ä°nal) Â



Erkanâ€™Ä±n evi) Gufran ErkÄ±lÄ±Ã§, Kemal MenemencioÄŸlu, BÃ¼lent KÄ±sa, Metin Kiraz, Rezzan Kiraz, BÃ¼lent IÅŸkÄ±r, Murat BardakÃ§Ä±, Yasemin Boran, MÃ¼heyya Ä°zer, Serap Amal, Haluk AkÃ§am, Halit KakÄ±nÃ§. Bu toplantÄ±lar bir anlamda TÃ¼rk gizemciliÄŸinin ana okulu gibidir. Her ne kadar Ã§ok daha Ã¶ncelerde varolan MetapÅŸisik DerneÄŸi okÃ¼lt konularÄ± zaman zaman iÅŸlemiÅŸ olsa da, bu toplantÄ±lara katÄ±lanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± daha sonra astrolojinin starlarÄ± oldular.Â

1981 Â Â ASTROLOJÄ°-NEZÄ°HE RONA SÄ°NGÄ°L/DEANNA ERKUT



1977'de mimarlÄ±k yaparken Harvard'lÄ± bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n sayesinde astrolojiyle ilgilenmeye baÅŸladÄ±. Astroloji bilmesinin yararÄ±nÄ± kiÅŸisel hayatÄ±nda ve Ã§evresinde gÃ¶zlemleyen Singil o dÃ¶nemde kendisi gibi mimar olan arkadaÅŸÄ± Dianne Erkut ile birlikte Ã§ok kapsamlÄ± bir astrolojik kitap yazdÄ±: "Astroloji, KiÅŸiliÄŸiniz, GeleceÄŸiniz ve Yeniden DoÄŸuÅŸ." Bu kitap hala en kapsamlÄ± ve en kolay okunabilen kitaptÄ±râ€¦

BU SÃœREÃ‡TE GAZETE VE DERGÄ°LERDE Ä°SÄ°MSÄ°Z BURÃ‡ KÃ–ÅžELERÄ° DEVAM ETTÄ°. BU ARADA GUFRAN ERKILIÃ‡-HALUK AKÃ‡AM-BÃœLENT KISA-NAZIM GÃœVEN ZAMAN ZAMAN Ã‡EÅžÄ°TLÄ° YERLERDE ASTROLOJÄ° VE TAROT YAZILARI YAZDILAR VE Ä°LGÄ°NÃ‡TÄ°R ASTROLOJÄ°â€™NÄ°N TÃœRKÄ°YEâ€™DEKÄ° GELÄ°ÅžÄ°MÄ° TAROT Ä°LE BAÅžBAÅžA GELÄ°ÅžTÄ°â€¦ Ã‡ÃœNKÃœ GELECEÄžÄ° Ã–ÄžRENMEK DAHA Ã–NEMLÄ°DÄ°R VE ASTROLOJÄ°â€™NÄ°N KAYBI DA BURADA BAÅžLARâ€¦

1980â€™lerÂ ALÄ° GUFRAN ERKILIÃ‡-YazarÂ Â Â



Astrolog ErkÄ±lÄ±Ã§ 1979'da Ã¼nlÃ¼ Alman astrolog Wilhelm von Otto'dan Ã¶zel dersler aldÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan itibaren parapsikoloji, spiritÃ¼alizm, reenkarnasyon, tarot, ufoloji gibi birÃ§ok konuda araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±. 1967 de MetapsiÅŸik Tetkikler ve Ä°lmi AraÅŸtÄ±rmalar DerneÄŸi'ne girdi ve bu kuruluÅŸun yayÄ±n organÄ± olan Ruh ve Madde dergisinde yÄ±llarca yazÄ±lar yazdÄ±. BirÃ§ok gazetede ve dergilerde yazar olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Halen basÄ±lmÄ±ÅŸ Pratik Astroloji, Tarot ve Telepati isimli Ã¼Ã§ kitabÄ± olan ErkÄ±lÄ±Ã§ aynÄ± zamanda tarotu TÃ¼rkiye'ye getiren ve TÃ¼rk basÄ±nÄ±nda tanÄ±tan ilk isimdir.

1986 Â Â BÄ°LÄ°NMEYEN DERGÄ°SÄ°-Karacan YayÄ±nlarÄ±



TÃ¼rkiyeâ€™nin GÄ±rgÄ±r dergisi ile beraber an Ã§ok satan dergisiydi ama 4 yÄ±l sÃ¼ren yayÄ±n sÃ¼resince astroloji bir makale dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§ kullanÄ±lmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Bilinmeyen tamamen bir gizem dergisiydi. Astrolojinin gizemini ise gÃ¶rmezden gelindi, kaldÄ± ki bu ekipte Haluk AkÃ§am, Gufran ErkÄ±lÄ±Ã§ ve NazÄ±m GÃ¼ven gibi Ã¶nemli isimler vardÄ±â€¦

1987 Â GALAXY-METÄ°N KÄ°RAZ

-KÄ±zÄ±ltoprak'ta Astroloji ve okÃ¼lt malzemeleri satan bir dÃ¼kkÃ¢n aÃ§tÄ±: "Galaksi Astrolojisi ve Sanat Evi." 1972'de "Åžuur Projeksiyonu," 1992'de "Tarot ile Kehanet SanatÄ±," 1996'da "YaÅŸayan Astroloji" adlÄ± kitaplarÄ± yazan Kiraz son kitabÄ±nda BatÄ±'da "Horary Astrolojisi" denen bir sistemi anlatÄ±yor. Halen medyatik eÅŸi Rezzan Kiraz ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aynÄ± yerde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

1989Â Â YASEMÄ°N BORAN



1989 - 1991 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Sabah gazetesinde, astroloji ve bilinmeyen konularla ilgili yazÄ±lar yazmaya baÅŸlayan Yasemin Boran, 1991-1992 yÄ±llarÄ±nda HBB kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± programlarla, TÃ¼rkiye'de ilk kez, astroloji ve tarotu televizyonda tanÄ±ttÄ±.??1992'de Kanal 6'ya "Astroloji" ve "AkaÅŸa" isimli iki program yaptÄ±. Bir dÃ¶nem, HÃ¼rriyet gazetesinde astroloji ile ilgili yazÄ±lar yazdÄ±.?1999 yÄ±lÄ±ndan itibaren astroloji dersleri vermeye baÅŸladÄ±. Yine aynÄ± dÃ¶nemde, AltÄ±nÄ±ÅŸÄ±k Astroloji DerneÄŸi'ni kurdu.??2005 yÄ±lÄ±nda Kanal D, 2006 yÄ±lÄ±nda HabertÃ¼rk'te sabah programlarÄ±na katÄ±ldÄ±. 2007 yÄ±lÄ±nda ise, TV8'de her gÃ¼n canlÄ± olarak yayÄ±mlanan kendi hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu "Bilgiye Yolculuk" isimli programÄ± sundu. 2006 yÄ±lÄ±nda aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu "Atelye" isimli eÄŸitim merkezinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

1992 Â RETRO ASTROLOJÄ° MERKEZÄ° KadÄ±kÃ¶y-KÄ±zÄ±ltoprakâ€™ta DeÄŸer Ã‡elik ve Berk Dalver tarafÄ±ndan kuruldu.Â

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1990 Â Â ALO BÄ°LGÄ° ASTROLOJÄ° TELEFON HATLARI



Â Â Ä°Ã§eriÄŸi ve kalitesi ne kadar tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rsa tartÄ±ÅŸÄ±lsÄ±n, TÃ¼rkiyeâ€™de

popÃ¼list astrolojinin doÄŸuÅŸu 900â€™lÃ¼ telefon hatlarÄ±yla yapÄ±lan Alo Burcum Ã¶rneÄŸi Ä°ngiliz patentli bir iletiÅŸim yoludur. Ã‡ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir reklam sÃ¼reciyle baÅŸlatÄ±lan bu telefon aramalarÄ± 1991â€™de gÃ¼nde 100.000 aramaya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu andaki medyatik hatta akademik astroloji varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu sistemin yarattÄ±ÄŸÄ± sosyal burÃ§ iletiÅŸimine borÃ§ludur. Alo Astroloji hatlarÄ±nda Ata Nirun, BÃ¼lent KÄ±sa, Haluk AkÃ§am, Gufran ErkÄ±lÄ±Ã§, DeÄŸer Ã‡elik gibi astrologlar gÃ¶rev aldÄ±lar.

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1991 Â Â ASTROLOJÄ° ZAMANLARI - Hakan KÄ±rkoÄŸlu



1997-2009 Londra Faculty of Astrological Studiesâ€™in Ã¼lkemiz temsilcisi, 2003â€™den itibaren de International Society for Astrological Research temsilcisiâ€¦ 1999 yÄ±lÄ±ndan beri eÄŸitimci

1994 Â Â ASTROLOJÄ° EL KÄ°TABI-DeÄŸer Ã‡elik (Yaprak YayÄ±nevi)

1995Â Â FÄ°LÄ°Z Ã–ZKOL



Radyocu ve gazete astroloji yazarÄ±. Ä°zmir Yeni AsÄ±r ve Sabah gazetelerinde uzun yÄ±llardÄ±r yazÄ±yor ve yorumlan yapÄ±yor. ÃœÃ§ kitabÄ± yayÄ±nlandÄ±.

1997 NisanÂ Â ASTRO MAGAZÄ°N-HÃ¼rriyet Dergi Grubu



Â Â Haluk AkÃ§am-Yasemin Belen-Hakan KÄ±rkoÄŸlu-Ayda

Ersan-HÃ¼lya KoÃ§ak-Nil GÃ¼n. Bu dergi ÅŸu ana kadar yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ olan en iyi lay-outâ€™a sahipti ama birkaÃ§ ay yayÄ±nlanabildi. Sebebi reklamcÄ±larÄ±n bu tÃ¼r yayÄ±nlardan uzak kalmalarÄ±ydÄ±.

1997 Haziran BURÃ‡ 2000 DERGÄ°SÄ°-Milliyet Dergi Grubu



Â Â Ata Nirun-BÃ¼lent KÄ±sa-Ozan GÃ¼ner

Bu sÃ¼reÃ§te Fenomen Dergisi yayÄ±nlanÄ±yordu ve Astro Magazinâ€™e rakip olmasÄ± iÃ§in bu dergi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, yayÄ±n onÃ¼Ã§ ay sÃ¼rdÃ¼. Astro Magazinâ€™e gÃ¶re daha uzun sÃ¼re yayÄ±nlanmasÄ± maliyetinin Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ±ydÄ±.

2003 Â Â BARIÅž Ä°LHAN YayÄ±ncÄ±, Astrolog, Åžehir PlanlamacÄ±sÄ±



(NCGR, AFA, ISAR, AA) Ã¼yesi ve NCGR (Ulusal Jeokozmik AraÅŸtÄ±rmalar Konseyi) nin DanÄ±ÅŸma Kurulu Ã¼yesi ve TÃ¼rkiye BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n BaÅŸkanÄ±. UluslararasÄ± konuÅŸmacÄ±, yazar ve eÄŸitmen. Ã–nemli yabancÄ± astrologlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± TÃ¼rkÃ§eâ€™ye aktarÄ±p yayÄ±nladÄ±.

2004 Â Â Ã–NER DÃ–ÅžER-Ä°ÅŸ adamÄ±, Zoller Astroloji EkolÃ¼



Astroloji Okulu. BaÅŸarÄ±lÄ± bir koordinatÃ¶r ve iletiÅŸimci. 2012 UluslararasÄ± Astroloji GÃ¼nleriâ€™ni organize etti. KurduÄŸu sistem Astrolojiâ€™nin ciddiyetini Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor.

2005 EylÃ¼l ZODIAC-Dergi -Epsilon YayÄ±ncÄ±lÄ±k

Ã–ner DÃ¶ÅŸer-BarÄ±ÅŸ Ä°lhan ve arkadaÅŸlarÄ±â€¦

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