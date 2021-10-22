Türkiye'de Renk Eşleştirme Yarışması başlıyor

Bir renk tasarımı yarışması düzenlemek, özellikle gelişmekte olan bir marka için ürün lansmanı için cesur bir seçimdir. Pek çok insan merak ediyor, neden güvenli bir yol seçmiyorsunuz? Çünkü Redroad, ev aletleri dünyasında bir sonraki trendi gördü: kişilik. Ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, geleneksel tasarımların eksikliği budur. Bugün gençlerin sadece güzel bir ürüne değil, aynı zamanda ev dekorunu tamamlayan ve tarzlarını anlatan bir eşyaya ihtiyacı var. Bir renk tasarımı yarışması, insanları kişiliklerini ifade etmeye teşvik eden tam bir platform sağlar.

Ve cesur kararın büyük bir başarı olduğu ortaya çıkar. Bu ücretsiz yarışma ilk olarak 1 Eylül'de Polonya'da başlatıldı ve kısa sürede ülkeyi sardı. Yarışmanın 15 günü boyunca 5.000'den fazla renk şeması sunuldu ve yüz binlerce insan sevdiği tasarımlara oy verdi.

Artık yarışma Türkiye'de başladığına göre, Redroad V17 versiyonunuzu tasarlama şansınız var. MacBook Pro 13, Mobi kürek makinesi, scooter, Redkey W12 ıslak ve kuru elektrikli süpürge, Oclean X Pro Elite elektrikli diş fırçası... gel ve onları evin için kazan!

Yarışma zamanı: 13 Ekim - 31 Ekim

Lütfen hemen katılın: https://redroad.cc/

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