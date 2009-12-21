TÃœRKÄ°YE VE 2010'A GENEL BÄ°R BAKIÅž

OCAK 2010

Ocak 13 - 25 AralÄ±k 2009'dan bu tarihe kadar SatÃ¼rn'Ã¼n kendisiyle yapacaÄŸÄ± Ã¶nemli bir transit var. 9 Mart'a kadar sÃ¼recek ve Ocak ortasÄ±nda (13 Ocak) Ã§ok etkin olacak. SatÃ¼rn, kayÄ±plarÄ±, mali depresyonu, bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketleri ve projeleri simgeliyor. SaÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde ve genelde kriz artabilir (saÄŸlÄ±k veya ruhsal aÃ§Ä±dan) yeni bir yaÅŸam tarzÄ± aranacak. Finansal deprosyana baÄŸlÄ± isteksizlikler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ yanÄ±sÄ±ra beceriksiz denebilecek dÃ¼zeyde olunabilir. Bu transit kader ile ilgilidir ve kader olabilecek olaylarÄ± gÃ¶sterir. Devlet bazÄ± konularda daha Ä±srarcÄ± ve baskÄ±cÄ± olacak ama fazla etkilemeyecek. Bu dÃ¶nemin sloganÄ±Â "az laf Ã§ok iÅŸ" olursa baÅŸarÄ± gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Etki daha Ã§ok 3. astro evde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor yani iletiÅŸim, teknoloji, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ulaÅŸÄ±m ve bir komÅŸu Ã¼lke konularÄ±nda. BazÄ± ulusal sÄ±rlar aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kabilir, gizli Ã¶rgÃ¼tlenmelere dikkat edilmeli. Transit aÃ§Ä±lara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸamsal savaÅŸlar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, yapÄ±lmÄ±ÅŸ hatalarÄ±n sonucu bu dÃ¶nemde gÃ¶rÃ¼lecek. Sert iktidar kavgalarÄ± oluÅŸacak, bunlardan gelecek kayÄ±plar var, ani ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. 6. evdekiÂ VenÃ¼s, Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±nÄ±fÄ±n memnuniyetsizliÄŸinin kanÄ±tÄ±, yanÄ±sÄ±ra da askeri Ã§evrelerin. Ä°ktidar bir ÅŸeyiveya birisini feda etmek mecburiyetinde bÄ±rakÄ±labilir. 4. evdeki Pluto/SatÃ¼rn iliÅŸkisi maden ocaklarÄ±nda veya Ã§ok sert hava koÅŸullarÄ±ndan gelebilecek tehlikeleri iÃ§eriyor. MilliyetÃ§i Ã§evrelerde Ã¶nemli bir kayÄ±p veya yoÄŸun bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanabilir.

Ocak 14 (MayÄ±s 30' kadar) SatÃ¼rn Terazi Burcu'nda Retro'ya giriyor.

Mali olarak en Ã¶nemli dÃ¶nemlerinden birisi baÅŸlÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ etki ulusul zenginlikler, bankacÄ±lÄ±k, vergi, para ve piyasalara yÃ¶nelik. TamamlanmamÄ±ÅŸ herÅŸeyi bitirilmeli, sorun olabilecek, gÃ¼ncel akÄ±ÅŸÄ± bozabilecek en kÃ¼Ã§Ã¼k bir ayrÄ±ntÄ± dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeli. Yani zaman kaybettirecek herÅŸeyi ortadan kaldÄ±rÄ±Ä±lmalÄ±. GeleceÄŸe yÃ¶nelik beklentilerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±p veya dÃ¼zeltilmeli. Geriye Ã§ekilip tÃ¼m yakÄ±n geÃ§miÅŸe genel olarak bakÄ±lÄ±p, eksikler bir kez dahaÂ gÃ¶rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±. Bu sÃ¼reÃ§ gÃ¶zÃ¼peklik, atÄ±lganlÄ±k sÃ¼reci deÄŸildir, hiÃ§ denenmemiÅŸ iÅŸlere kalkÄ±ÅŸÄ±lmamalÄ±. SatÃ¼rn'Ã¼n bu Retrosu, sosyo-psikolojik toplumun yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ±, limitlerin algÄ±lamansanÄ± ve savunma sisteminin yeniden oluÅŸturulmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretecektir. Bu bir diÄŸer anlamda Retro'nun bizi, bize yorumlayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir.

Ocak 15 HalkalÄ± GÃ¼neÅŸ Tutulumu

SÃ¼re olarak bilinen tÃ¼m GÃ¼neÅŸ TululumlarÄ±'Ä±n en uzunlarÄ±ndan birisi olarak belirtiliyor. HalkalÄ± Tutulum, Orta Afrika'dan baÅŸlayÄ±p, Hint Okyanusu'nun doÄŸusuna kadar sÃ¼recek. GÃ¼ney Hindistan, Sri Lanka, Malymar ve Ã‡in etki altÄ±nda olacaklar. DoÄŸu Afrika ve Asya'nÄ±n genelde doÄŸusu kÄ±smi tutulum yaÅŸayacak. OÄŸlak Burcu'ndaki bu tutulum, Tutulumun 2. ve 3. astro evlerde gerÃ§ekleÅŸmesi nedeniyle, finans ve iletiÅŸim alanlarÄ±nda ciddi sorunlar olabilir yanlÄ±z 11. evdeki SatÃ¼rn'Ã¼n tutulumu etkileme oranÄ± da az deÄŸil, ilgili yÃ¶relerde gÃ¼Ã§lÃ¼ depremler ve kaymalar yaÅŸanabilir, volkanik aktviteler de dikkat Ã§ekici.

Ocak 16'da 27 AralÄ±k 2009'da OÄŸlak Burcu'nda baÅŸlamÄ±ÅŸ olan MerkÃ¼r Retro'su bitiyor. Bu Ã¶zellikle global iletiÅŸim sorunlarÄ±nÄ± rahatlatacaktÄ±r.

Ocak 17 (6 Haziran 2010'a kadar) JÃ¼piter BalÄ±k Burcu'nda. Burcun Ã¶zelliÄŸi nedeniyle Ã¶zellikle bu burÃ§takiler Ã§abuk incinebilirler ama bu dÃ¼zeltme isteÄŸiÂ artacak ve tavÄ±rlar da bu yÃ¶nde. KiÅŸisel geliÅŸim duygusal gÃ¼ce baÄŸÄ±mlÄ±.

Ocak 31 - Etki SatÃ¼rn/Pluto

Tehlikeli bir etki dÃ¶nemi, yetkililer ve iktidar Ã¶nerilere kolay kanmamalÄ±. GeÃ§miÅŸe Ã¶zlem duyulacak.

ÅžUBAT 2010

Åžubat 26'da Kova Burcu'nda MerkÃ¼r/NeptÃ¼n bileÅŸimi. Birden geliÅŸen olaylardaki gerÃ§eklik payÄ±nÄ± gÃ¶rmek bu dÃ¶nemde zor olacaktÄ±r bunun iÃ§in daima zaman kazanÄ±lmalÄ±. ileriyi gÃ¶rebilme veya Ã¶nsezi yetenekleri iyi kullanÄ±lÄ±rsa tÃ¼m iliÅŸkilerin geleceÄŸi olumlu olabilir. Bu arada dikkat, bu astroÂ oluÅŸum Ã§abuk yalan sÃ¶yleme ve hemen piÅŸmanlÄ±k duyma etkisi de verir.

MART 2010

Mart'Ä±n ikinci haftasÄ±nda Mars Aslan Burcu'nda AralÄ±k 2009'dan beri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Retro konumundan Ã§Ä±kÄ±p normal hareketine dÃ¶nÃ¼yor. Åžiddet ve terÃ¶r biraz daha sakinleÅŸebilir, siyasi uzlaÅŸma Ã§abalarÄ± artacaktÄ±r.Â

Mart 16 yine 25 AralÄ±k 2009'dan bu tarihe kadar Ã¶nemli bir Pluto /SatÃ¼rn transiti var. Åžubat'ta daha etkin olacak. OlaylarÄ±n veya iliÅŸkilerin geliÅŸimi ulusal Ã§Ä±karlara uygun olmayabilir ve bu yÃ¼zden gÃ¼vensizlik artacak veya iÅŸbirlikleriÂ karÅŸÄ± isteksizlik hissedilecektir. 3. astro evdeki Pluto, konsantrasyonlarÄ± azaltabilir ve iyi gÃ¶zlemler gerektirecektir. DoÄŸanÄ±n sÄ±rlarÄ± ve her ÅŸeyin aslÄ±nda ne olduÄŸuna daha Ã§ok merak duyulacak. SatÃ¼rn 12. ev'de yani en Ã¼st yÃ¶netimdeki birisinin eÅŸiyle ilgili kronik bir hastalÄ±ÄŸÄ±n habercisi olabilir. FakatÂ gereksiz korkular ve Ã¶nemsiz endiÅŸeler yaÅŸanmamalÄ±dÄ±r. Buna karÅŸÄ±n Mars'Ä±n genelde iyi konumda olmasÄ± tÃ¼m sert koÅŸullarÄ± yumuÅŸatacaktÄ±r. YÃ¼kselen Yay ulusal baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k seslerinin habercisi, tiyatro, dans, spor ve hayvancÄ±lÄ±kta iyi haberler. UlaÅŸÄ±mda nahoÅŸ bir kaza olabilir. 6. evdeki GÃ¼neÅŸ, hizmet sektÃ¶rÃ¼nden Ã¶nemli haberler getirebilir.

NÄ°SAN 2010

Nisan 1-Haziran 6 SatÃ¼rn ile TC'nin YÃ¼kseleni arasÄ±nda oldukÃ§a olumlu bir transit. Bu transitin en gÃ¼Ã§lÃ¼ dÃ¶nemi 30 MayÄ±s ve tabii sonra etki giderek azalacak.Â Demek ki Ã¼lkenin kronik sorunlarunda yerel iyileÅŸmeler, kÄ±smi rahatlamalar yaÅŸanabilir. Fakat SatÃ¼rn 9. evde yabancÄ±larla veya yabancÄ± Ã¼lkelerle ilgili sorumluluklarÄ± arttÄ±racaktÄ±r.

Nisan 7 (EylÃ¼l 14'e kadar) Pluto Retro'ya giriyor.

Ä°nsanÄ±n en zorlanacaÄŸÄ± ÅŸeylerden birisi keni iÃ§ gerÃ§eklerini acÄ±masÄ±zca sorgulamasÄ± hatta dÄ±ÅŸarÄ± dÃ¶kmesidir, karanlÄ±kta kalmaya alÄ±ÅŸkÄ±n olan iÃ§ gerÃ§ekler, Ä±ÅŸÄ±ktan pek hoÅŸlanmazlar. Ä°ÅŸte Pluto Retrosu acÄ±masÄ±zca bunu yapar, herÅŸey gizlenemez ille de saklanÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±kÃ§a, baskÄ± artar ve zorlar. AslÄ±nda bu iÃ§ gerilimleri azaltacaktÄ±r bunu yapmak kolay deÄŸildir. Pluto Retro'su tam bir tasfiye ister, gerekmeyen herÅŸey ya da sorunlu, yÄ±pranmÄ±ÅŸ bireyler dahi aydÄ±nlÄ±ÄŸa Ã§Ä±karÄ±lÄ±p kontrol edilmeli ve atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ondan sonra kaybedilenler unutulacak, boÅŸalan yerler daha doÄŸrulara bÄ±rakÄ±lacaktÄ±r. Ã–zetle bu sÃ¼reÃ§ bir yenilenme ve yeniden baÅŸlama sÃ¼recidir.

Nisan 7 - Temmuz 22 SatÃ¼rn burcunuzda ve Retro... BaÅŸak

Tam Ã¼stte dediklerimin iÅŸte size kanÄ±tÄ±, baÅŸÃ¶ÄŸretmen ve mÃ¼fettiÅŸ SatÃ¼rn geri dÃ¶nÃ¼yor amacÄ± kontrol etmek, ne yapmakta olduÄŸumuzu anlamak istiyor, son iki yÄ±lda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dersleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za bir gÃ¶z atÄ±yor. Bu dÃ¶rt aylÄ±k Retro'da elzem ÅŸeyler Ã¼stte belirtildiÄŸi gibi dÄ±ÅŸlanmalÄ±. HiÃ§ denenmemiÅŸ iÅŸlerde Ã§ok dikkatli olunmalÄ±. KoÅŸullar yeniden deÄŸerlendirilip sonrasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§ toplanmalÄ±. SatÃ¼rn'Ã¼n bu Retrosu, yeniden yapÄ±lanmayÄ±, limitleri algÄ±lamayÄ± ve savunma sisteminin nasÄ±l oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸretecektir.

Nisan 10-26 MerkÃ¼r'in iÃ§ transiti. Yerel ticaret ve reklamcÄ±lÄ±k iÃ§in Ã§ok olumlu bir sÃ¼reÃ§. Fikirler pratik ve yapÄ±cÄ±dÄ±r. istersiniz. Magazin dÃ¼nyasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir parlama yaÅŸanacak, bakalÄ±m kimin baÅŸÄ±na gÃ¶kten Ã¼Ã§ elma dÃ¼ÅŸecek. Bu arada Mars 9. ev'den yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretim, politika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yayÄ±ncÄ±lÄ±k alanlarÄ±nda sert Ã§atÄ±ÅŸma ve rekabetlerin hatta kavgalarÄ±n tahrik ediyor.

Nisan 18-19 (MayÄ±s 11'e kadar) MerkÃ¼r BoÄŸa Burcu'nda Retro'ya giriyor.

MerkÃ¼r RetrolarÄ± gerÃ§ekliÄŸin ne olduÄŸunu gÃ¶sterirler. EÄŸer yeterince ya da Ã§ok bilgi gelmiÅŸse ve ileriye yÃ¶nelik birkaÃ§ adÄ±m atÄ±lmak isteniyorsa MerkÃ¼r Retrosu, uygun koÅŸullarÄ±, kavranmasÄ± ÅŸart olan geliÅŸmeleri aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶sterir ama tabii ki ilgilenenlere ve farkÄ±nda olanlara. Ä°liÅŸkiler ve iletiÅŸim dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki dengeler daha doÄŸru kullanÄ±lmalÄ± ve bugÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len kokuÅŸmuÅŸlukÂ engellenmeli.

Nisan 26 - SatÃ¼rn/UranÃ¼s

BazÄ± kuÅŸak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸanabilir, genÃ§lerle yaÅŸlÄ±lar arasÄ±nda, Ã¶zelikle siyaset ve sanat alanlarÄ±nda uzlaÅŸmak daha zor olabilir.

Nisan 29-AralÄ±k 31 arasÄ±ndaki uzun Pluto/SatÃ¼rn transiti, EylÃ¼l 14 ve civarÄ±nda Ã§ok etkin olacak. Bu sÃ¼reÃ§te Pluto yÄ±kÄ±cÄ± enerjileri, gÃ¼Ã§leri, fanatizmi ve suÃ§u simgeliyor ve 9. astro evde etkin yani inanÃ§, hukuk, yargÄ±, bilgi ve entellektÃ¼elizm konularÄ±nda. Ã–nemliler ile Ã¶nemsizler ayÄ±rt edilmeli ama bu akÄ±llÄ±ca yapÄ±lmalÄ±, aksi yÄ±kÄ±cÄ± dertlere yÃ¶nelik gibi. Din ve felsefe arasÄ±ndaki uzlaÅŸmasÄ±zlÄ±k sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± arttÄ±rmaktadÄ±r, her ikisi de kiÅŸisel gÃ¼Ã§ kazanmak iÃ§in bir yol deÄŸildir. Pluto bu Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼zlÃ¼kleri pahalÄ±ya Ã¶detebilir. 6. evdeki SatÃ¼rn, Ã§alÄ±ÅŸan emekÃ§iler, emekliler, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar iÃ§in kesin uygulama ve organizasyonlar istiyor. Pluto/JÃ¼piter zÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve zengin birisinin Ã§Ä±karlarÄ± adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi ÅŸeklinde hukuki bir skandal yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± ve bundan dolayÄ± tutuklanabileceÄŸinin habercisi olabilir. Pluto-UranÃ¼s sÃ¼reci iktidar deÄŸiÅŸimi iÃ§in sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir bekleme sÃ¼recinin habercisi olabilir, hele UranÃ¼s'Ã¼n 12. evde olmasÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼. Bu dÃ¶nem Ã§ok uzun olduÄŸu iÃ§in Ã§ok ÅŸey sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n...

MayÄ±s 22-23 JÃ¼piter/SatÃ¼rn

Bu iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ birarada ve tÃ¼m zorluklarÄ±n olgunluk ve tecrÃ¼be anlamÄ±na geldiÄŸini hatÄ±rlatÄ±rken aynÄ± zamanda da neden bunlarÄ±n kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da soruyorlar. Bu sÃ¼reÃ§te yÃ¶netime gÃ¼ven eksikliÄŸi daha belirginleÅŸebilir ve tabii ki hukukla ilgili problemler yine gÃ¼ndemde.

HAZÄ°RAN 2010

Haziran 1 (KasÄ±m 8'ye kadar) NeptÃ¼n Kova Burcu'nda Retro'ya giriyor.

NeptÃ¼n RetrolarÄ±, gerÃ§eklerle, illÃ¼zyonlar arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlar belirsizleÅŸtiÄŸinde ve rÃ¼yalar, gerÃ§ek yaÅŸamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na, Ã¶tesine veya Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda oluÅŸurlar. Hayaller artÄ±k somutlaÅŸÄ±r, onlara dokunabilirsiniz ama gerÃ§ek deÄŸildirler, bunlarÄ±n incelenmesi, ayÄ±klanmasÄ± ve atÄ±lmasÄ± gerekmektedir yani bazÄ± hayalleriniz artÄ±k size zarar vermektedirler, bir kÄ±smÄ± karanlÄ±k, nahoÅŸ ve gerÃ§ekÃ¼stÃ¼dÃ¼rler. BunlarÄ± bireyler iÃ§in de bÃ¶yledir ama iÅŸ Ã¼lkeye gelince yorum Ã§ok genelleÅŸebilir. Her yaÅŸtaki yÃ¶netici dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini artÄ±k oturup yargÄ±lamalÄ± ve esin kaynaklarÄ±na yine dÃ¶nÃ¼p, kendisini ve oralarÄ± sorgulamalÄ±dÄ±r. ArtÄ±k sÄ±nÄ±rlar yeniden Ã§izilirken, Ã¶ÄŸretiler tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmelidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± Ã¶ÄŸretiler ufkumuzda artÄ±k varolmayabilirler.

Haziran 4 - Etki Mars/NeptÃ¼n

Ä°lginÃ§ ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ bir etki. Birileri gizem yaratmaktan hoÅŸlanacaklar sanÄ±rÄ±m bu medyada olacak, ille de loÅŸ Ä±ÅŸÄ±kta ve karanlÄ±kta oturmak isteyenler bu kez yine gerÃ§ekÃ§i olmayan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapÄ±p;, Ä±zÄ±tmayan ateÅŸler yakacaklar ve tabii ki bu ateÅŸler gÃ¼ndem deÄŸiÅŸtirmenin Ã¶tesine geÃ§emeyip sÃ¶necekler. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapan herÅŸeye dikkat edilmeli.

Haziran 7 - Haziran 30 Mars BaÅŸak Burcu'nda..

Yazarlar, Ã¶ÄŸretmenler, saÄŸlÄ±kÃ§Ä±lar, dekorasyon ya da moda iÃ§in iyi bir sÃ¼reÃ§.

Haziran 7 - EylÃ¼l 10 JÃ¼piter KoÃ§ Burcu'nda..

CoÅŸku ve heves sÃ¼reci, geliÅŸmeler kontrolden Ã§Ä±kabilir. Åžuursuz yatÄ±rÄ±mlarÂ genelde maddi kayba uÄŸrayabilirler. Riskleri iyi hesaplanmalÄ±, aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼ven zamanÄ± deÄŸil.

Haziran 8 - Etki JÃ¼piter/UranÃ¼s KoÃ§ Burcu'nda..

Bir dÄ±ÅŸ Ã¼lkeyle varolan bir iliÅŸkinin koÅŸullarÄ± deÄŸiÅŸtirebilecek bir karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k yaÅŸanabilir. Ani gÃ¶rÃ¼ÅŸ deÄŸiÅŸikliklerinden kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±.

Haziran 15 - Etki Mars/Pluto BaÅŸak Burcu'nda..

Ã‡ok sert bir etki. GÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar ve nefretler yaÅŸanacak, bunu toplumsal genel bir etki olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeliyiz ve topluma birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k adÄ±na etkinikler sunumalÄ±.

Haziran 15-AÄŸustos 30 dÃ¶neminde JÃ¼piter/Pluto transiti. 23 Temmuz'da Ã§ok etkin. 2. Evdeki JÃ¼piter Ã¶nemli ve geÃ§erli bir konumda. Ãœlke iÃ§in yararlÄ± bir sÃ¼reÃ§ bu, genellikle para ile ilgili konularda daha baÄŸÄ±msÄ±z olunabilir, bu dÃ¶nemde yepyeni ve Ã¶nemli bir mali uygulama ortaya Ã§Ä±kabilir. DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, yayÄ±ncÄ±lÄ±k, tiyatro, eÄŸitim, spor veya din ile ilgili konular geliÅŸmeler, iyileÅŸtirmeler ve kazanÃ§ gÃ¶rÃ¼lecek. CÃ¶mertim, bÃ¼yÃ¼k meblaÄŸlar harcamak iÃ§in potansiyel olabilir. 11. evdeki Pluto, kiÅŸisel gÃ¼Ã§ kazanma Ã§abalarÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Parlamento'da Ã¶nemli deÄŸiÅŸimler yaÅŸanabilir. 8. evdeki SatÃ¼rn, genetiÄŸin Ã¶nem kazancaÄŸÄ±nÄ±n ve bir geliÅŸmenin habercisi. Pluto-Mars Ã§ok sert konumdalar, bu ÅŸok edici medyatik hatta magazinsel bir cinayetin veya saldÄ±rÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ± olabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ Mars'da 8. evde, ÅŸiddet ve Ã¶Ã§ duygularÄ± veriyor. Ãœstelik ikisi de Mars ile SatÃ¼rn kavuÅŸum halindeler, yani olasÄ±lÄ±k Ã§ok yÃ¼ksek.

Haziran 26 KÄ±smi Ay Tutulumu OÄŸlak Burcu'nda

Bu tutulum genel ve hÄ±zlÄ± deÄŸiÅŸimlere neden olacaktÄ±r, iÅŸ yaÅŸamÄ±nda, genel iliÅŸkilerde, Ã¶zellikle inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde. Tutulum, DoÄŸu Asya, Avustralya, Pasifik ve batÄ± Amerikalar'da yaÅŸanacak.

TEMMUZ 2010

Temmuz 6 (AralÄ±k 7'ya kadar) UranÃ¼s KoÃ§ Burcu'nda Retro'ya giriyor.

UranÃ¼s Retrosu sanatta yaratÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri etkiler. Yeni deneyimler ve Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in yaratÄ±cÄ± ve etkin kaynaklar oluÅŸacaktÄ±r ama bunlar gerÃ§eklik ortamÄ±nda denenmelidir. Bunun iÃ§in zamanÄ±n gereken ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± uygun olacaktÄ±r. Ama bu Retro aynÄ± zamanda da yÃ¼ksek gerilimler ve zorluklar getirir, baskÄ± altÄ±na girmemek iÃ§in planlamalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Temmuz 21 - 2012 Ekim 6 arasÄ±nda SatÃ¼rn Terazi Burcu'nda...

Ã‡ok uzun ve Ã§ok Ã¶nemli bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor. Kesin olarak bilinmeli ki bu gÃ¼ne kadar yaÅŸanan adaletle ilgili herÅŸey, tÃ¼m yapÄ±lanlar artÄ±k sorgulanacaktÄ±r. Bu etkiyi bir anlamda adaletin canlÄ± bir varlÄ±kmÄ±ÅŸ gibi gelip, hesap sormasÄ±na benzetebiliriz. Neyse baÅŸka yoruma gerek yok, sonucu gÃ¶receÄŸiz.

Temmuz 11 YengeÃ§ Burcu'nda Tam GÃ¼neÅŸ Tutulumu

Ã–nemli bir tutulum, bu tutulum Ã¶zellikle sosyal patlamalara ve direniÅŸlere neden olabilir. Bu tarih civarÄ±nda tahrik edici uygulamalardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ± ve tedbirler alÄ±nmalÄ±dÄ±r yani bir hafta Ã¶nce ve sonrasÄ±nda kararlardan ve Ã¶nemli geliÅŸmelerden uzak durulmalÄ±. Tutulum, Pasifik Okyanusu, Paskalya AdasÄ±, GÃ¼ney Åžili ve Arjantin iÃ§in geÃ§erli. Bu YengeÃ§ Tutulumu su ile ilgili olduÄŸu iÃ§in Ã¶zellikle akla tsunamileri getiriyor, Yeni Zelanda ve tabii ki Paskalya AdasÄ± tehlikede olabilir. Temmuz 24 (KasÄ±m 19'e kadar) JÃ¼piter KoÃ§ Burcu'nda Retro'ya giriyor.

JÃ¼piter Retrosu bÃ¼yÃ¼meyi engeller, geliÅŸmeleri duraklatÄ±r. DÄ±ÅŸtan gelen yararlÄ± enerjiler yani destek azalÄ±r, o zaman ustalÄ±k ve deneyim gerekecektir. TÃ¼m konulara tarafsÄ±z yaklaÅŸÄ±lmalÄ± ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r, konuya gÃ¶re bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriler gerekebilir. BaÅŸkalarÄ±nÄ± eleÅŸtirmekten kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±, etik deÄŸerler gÃ¶zden geÃ§irilerek gÃ¼venilirlik, dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k muhakka saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. AmaÃ§ ve ihtiyaÃ§larÄ±n, korkularÄ± gerÃ§ekten azaltabileceÄŸi, bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeli ve dÄ±ÅŸ iliÅŸkilere Ã§ok Ã¶nem verilmelidir. Bu Retro gereken dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarÄ±n gelmesine engeldir hatta varolan bazÄ± ÅŸeyleri geri alabilir. Ama akÄ±llÄ±ca pazarlÄ±klar yarar saÄŸlayacaktÄ±r, yetkilere ve yetkililere Ã§ok dikkat.

Temmuz 26 - SatÃ¼rn/UranÃ¼s terazi

Bir diÄŸer gÃ¼Ã§lÃ¼ etki daha, genelde yaÅŸ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸeklinde yaÅŸanacaktÄ±r. Temmuz 29 - EylÃ¼l 15 Mars Terazi Burcu'nda.

Ä°yi bir bileÅŸken, ama sorunlara saldÄ±rgan bir tavÄ±rla yaklaÅŸÄ±lmamalÄ±.

Temmuz 30 - Mars/UranÃ¼s Terazi Burcu'nda.

DoÄŸrudan en Ã¼st dÃ¼zey yetkililere yÃ¶nelik bir etki, yanÄ±sÄ±ra da Ã¼lkeyi etkileyen siyaset dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼Ã§ odaklarÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerine. Liderlerin kiÅŸiliklerinin anlaÅŸÄ±lmasÄ± ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tahmin edilmesi zorlaÅŸacak hatta deÄŸiÅŸimler yaÅŸanacaktÄ±r. Kontrol edilmeleri zordur. Dava ve yol arkadaÅŸlarÄ±ndan ayrÄ±lÄ±klar olasÄ±dÄ±r. Ä°Ã§ gerilimler Ã§ok yoÄŸun olacaÄŸÄ±ndane liderler Ã§ok evhamlÄ± olabilirler. DÃ¼ÅŸman edilmemeleri gerekir, kural dÄ±ÅŸÄ± oyunlar benimsenecek.

AÄžUSTOS 2010

AÄŸustos 4 - Mars/JÃ¼piter Terazi Burcu'nda

Terazi'nin yoÄŸun etkileri devam ediyor, bu da Ã¶nemli bir birleÅŸim. Toplum olumsuz olaylarÄ± kabul etmekte Ã§ok daha fazla gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekebilir.

AÄŸustos 21 (EylÃ¼l 13'ye kadar) MerkÃ¼r BaÅŸak Burcu'nda Retro'ya giriyor.

Nisan 18-MayÄ±s 11 arasÄ±ndaki dÃ¶nem ve etkiler tekrarlanÄ±yor. Bu burÃ§daki SatÃ¼rn iÅŸleri zorlaÅŸtÄ±rabilir ama baÅŸka Ã§are yok.

AÄŸustos 13 - (2011 Mart 13'e kadar ) UranÃ¼s BalÄ±k Burcu'nda.

Ã‡ok genel bir etki ve uzun. Sanki bir yardÄ±mlaÅŸma akÄ±mÄ± gibi. HayÄ±rseverlik ve merhamet duygularÄ±nÄ±z hep geliÅŸme halinde olacak. Bu etki umut verici sanki ilahi bir yardÄ±m kararmÄ±ÅŸ bazÄ± bilinÃ§leri aydÄ±nlatacak ve olumlu sevecen teÅŸvikler getirecek gibi...

AÄŸustos 21 - SatÃ¼rn/Pluto Terazi Burcu'nda

GeÃ§miÅŸe Ã¶zlem duyulacak ve oralardan gelen birisi birdenbire gÃ¼ndeme dÃ¼ÅŸecek ve bomba gibi patlayacak.

EYLÃœL 2010

EylÃ¼l 18 - JÃ¼piter/UranÃ¼s balÄ±k

Her konuda sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± gereken sorunlarÄ±n son sÃ¼reci.

EylÃ¼l 30 - GÃ¼neÅŸ/SatÃ¼rn terazi

Ã‡ok ciddi olunmasÄ± gereken bir dÃ¶nem. DoÄŸal bir tehlike korkutabilir ama yaÅŸamsal kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lar yok.

EylÃ¼l 30 (KasÄ±m 19'a kadar) JÃ¼piter BalÄ±k Burcu'nda Retro'ya giriyor.

Temmuz 24'de baÅŸlayan etkinin devamÄ±. BalÄ±k Burcu'ndaki JÃ¼piter Retrosu, SatÃ¼rn kadar baskÄ±cÄ± deÄŸildir Ã§Ã¼nkÃ¼ JÃ¼piter dersini bir kez vermeyi tercih eder ve iÅŸi uzatmaz, ne haliniz varsa gÃ¶rÃ¼n deyiverir.

EKÄ°M 2010

Ekim 9 (KasÄ±m 19'a kadar) VenÃ¼s Akrep Burcu'nda Retro'ya giriyor.

VenÃ¼s Retro'larÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sayÄ±lmazlar, daha Ã§ok toplumsal deÄŸerleri sorgularlar. Yeni ve yararlÄ± alanlar aranmalÄ±dÄ±r, Ã¶rneÄŸin finans konularÄ±nda buÂ mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ama Ã¶ncelikle toplumsal saÄŸlÄ±k iÃ§in ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sorumlularÄ±n ellerindeki imkanlarÄ± nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulanacaktÄ±r. SonuÃ§ta bu Retro, koÅŸullarÄ± daha iyi anlamak, gÃ¶zlemlemek ve iÅŸlerin nasÄ±l yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â gÃ¶zlemleyecektir. Pek kolay sayÄ±lmaz.

Ekim 28 - AralÄ±k 9 Mars burcunuzda Yay Burcu'nda

Hep yÃ¶netimde, hem de toplumda deÄŸiÅŸken davranÄ±ÅŸlar ve farklÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. Bu dÃ¶nemde Ã¼lkenin maddi sorunlarÄ± iÃ§in sÃ¼rekli destek aramak hata olabilir, bazÄ± davranÄ±ÅŸlar ya da sÃ¶ylevler evrimleÅŸtirilmeli.

KASIM 2010

KasÄ±m 7-AralÄ±k 1 arasÄ±nda VenÃ¼s/YÃ¼kselen transiti, Ã¶zellikle 18 KasÄ±m'da etkili olacak. O kadar Ã¶nemli bir transit deÄŸil ama yoÄŸun dÄ±ÅŸ iliÅŸkilere, ziyaretlere, etkinliklere neden olabilir. YÃ¼kselen YengeÃ§ gÃ¼Ã§lÃ¼ bir figÃ¼rÃ¼n Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir tavÄ±r sergilemesine neden olacak. 9. Evdeki NeptÃ¼n zor durumda, aÅŸÄ±rÄ± fanatizm tehlikesi olabilir. Olaylara veya detaylara dikkatle yaklaÅŸÄ±lmalÄ± ve taraf tutulmamalÄ±. YabancÄ±larla baÄŸlantÄ±lÄ± bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya aldatma ya da aldanma bu dÃ¶nemde gÃ¶rÃ¼lebilir.

KasÄ±m 8 - AralÄ±k 1 (AralÄ±k 2/18 arasÄ±nda OÄŸlak'ta) MerkÃ¼r Yay Burcu'nda.

Milli coÅŸku ve toplumsal uyum gÃ¼cÃ¼ artÄ±yor. AynÄ± zamanda detaylara saplanma eÄŸilimlerinde de aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir.

KasÄ±m 11 (MerkÃ¼r OÄŸlak'ta Retro'ya giriyor ve Retro AralÄ±k 19/31 arasÄ±nda Yay'da sÃ¼rÃ¼yor). Temmuz 24'de baÅŸlayan etkinin devamÄ±. Ama bu burÃ§takiÂ Retro, MerkÃ¼r'Ã¼n OÄŸlak'tan gelmesi nedeniyle kÄ±smi olacak ve tam olarak etkileri yaÅŸatamayacaktÄ±r, bu nedenle Ã¶nce anlatÄ±lanlarÄ± daha kÄ±sÄ±tlÄ± olarak deÄŸerlendirebilirsiniz.

KasÄ±m 29 - Etki Mars/JÃ¼piter Yay Burcu'nda

â€¹ÅŸ erteleme ve kasÄ±tlÄ± zor gÃ¶stermeye eÄŸilimleri. Bu etki orta dÃ¼zey bÃ¼rokraside dikkatsizlik, tembellik ve kÃ¶tÃ¼ zamanlama gibi tatsÄ±zlÄ±klar getirebilir, iyi izlenmeli.

ARALIK 2010

AralÄ±k 3 - Etki Mars/UranÃ¼s Yay Burcu'nda

Bir uyarÄ± var. UnutmayÄ±n, eÄŸer fazla yÃ¶netilir ve kuÅŸatÄ±lÄ±rsanÄ±z mutsuz ve huzursuz olur ve Ã§evrenize de huzur vermezsiniz.

AralÄ±k 11 (AralÄ±k 31'a kadar) MerkÃ¼r OÄŸlak Burcu'nda Retro'ya giriyor.

Bu Retro da parÃ§alÄ± olacak ama iÃ§erik ve etkiler aynÄ±dÄ±r.

AralÄ±k 13 - Mars/Pluto OÄŸlak Burcu'nda

Cerrahlar, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, aÅŸÃ§Ä±lar ve madenciler iÃ§in olumlu bir sÃ¼reÃ§. Her konuda otorite kurma isteÄŸi yÃ¶netimi zor durumlara sokabilir.

AralÄ±k 21 Tam Ay Tutulumu (Ä°letiÅŸim, ulaÅŸÄ±m kaosu) Ä°kizler Burcu'nda

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼reyle iletiÅŸimÂ ve ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ±nda tam bir kaos oluÅŸabilir ama gereken tedbirleri yeterince alÄ±nabilirse, Ã¶nemli birÅŸey olmadan dÃ¶nem atlatÄ±labilir, hava ulaÅŸÄ±lÄ± iÃ§in kritik ve tehlikeli bir dÃ¶nem. Tutulum, DoÄŸu Asya, Avustralya, Pasifik, Amerika kÄ±talarÄ± ve Avrupa'dan izlenebilecek.

AralÄ±k 29 - Etki Mars/SatÃ¼rn oÄŸlak

SabÄ±rsÄ±zlÄ±k ve ruhsal olumsuzluk dÃ¶nemi. DÃ¶nemi patavatsÄ±zlÄ±klarla sonuÃ§lanabilir.