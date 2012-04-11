TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n burÃ§larÄ±

Buna gÃ¶re TÃ¼rkiye'de ilk sÄ±rayÄ± nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k 7'de birini oluÅŸturan 10 milyon nÃ¼fuslu OÄŸlak'lar alÄ±yor OÄŸlak burcunu, 8 milyon nÃ¼fusla YengeÃ§ler, 7 milyon 2 yÃ¼zbin nÃ¼fusla da BalÄ±klar izliyor Son sÄ±rada ise 4 milyon 2 yÃ¼z bin nÃ¼fusla Yay'lar yer alÄ±yor.

OÄŸlak (23 AralÄ±k-20 Ocak): 10.041.392

YengeÃ§ (22 Haziran-23 Temmuz):7.964.783

BalÄ±k (20 Åžubat-20 Mart): 7.170.373

Kova (21 Ocak-19 Åžubat): 6.499.345

BoÄŸa 21 Nisan-21 MayÄ±s): 6.336.049

KoÃ§ (21 Mart-20 Nisan): 6.304.041

Ä°kizler (22 MayÄ±s-21 Haziran): 5.646.499

BaÅŸak (24 AÄŸustos-23 EylÃ¼l): 5.628.562

Terazi (24 EylÃ¼l-23 Ekim): 5.302.047

Aslan (24 Temmuz-23 AÄŸustos):5.204.819

Akrep (24 Ekim-22 KasÄ±m): 4.514.785

Yay (23 KasÄ±m-22 AralÄ±k): 4.206.969

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â