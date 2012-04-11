MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJÄ°
    Haberler >Astroloji >Türk halkÄ±nÄ±n burçlarÄ±

    TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n burÃ§larÄ±

    Ata NÄ°RUN
    11.04.2012 - 11:34 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rkiye'nin burÃ§ istatistiÄŸini Ã§Ä±kardÄ±.

    Buna gÃ¶re TÃ¼rkiye'de ilk sÄ±rayÄ± nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k 7'de birini oluÅŸturan 10 milyon nÃ¼fuslu OÄŸlak'lar alÄ±yor OÄŸlak burcunu, 8 milyon nÃ¼fusla YengeÃ§ler, 7 milyon 2 yÃ¼zbin nÃ¼fusla da BalÄ±klar izliyor Son sÄ±rada ise 4 milyon 2 yÃ¼z bin nÃ¼fusla Yay'lar yer alÄ±yor.

    OÄŸlak (23 AralÄ±k-20 Ocak): 10.041.392
    YengeÃ§ (22 Haziran-23 Temmuz):7.964.783
    BalÄ±k (20 Åžubat-20 Mart): 7.170.373
    Kova (21 Ocak-19 Åžubat): 6.499.345
    BoÄŸa 21 Nisan-21 MayÄ±s): 6.336.049
    KoÃ§ (21 Mart-20 Nisan): 6.304.041
    Ä°kizler (22 MayÄ±s-21 Haziran): 5.646.499
    BaÅŸak (24 AÄŸustos-23 EylÃ¼l): 5.628.562
    Terazi (24 EylÃ¼l-23 Ekim): 5.302.047
    Aslan (24 Temmuz-23 AÄŸustos):5.204.819
    Akrep (24 Ekim-22 KasÄ±m): 4.514.785
    Yay (23 KasÄ±m-22 AralÄ±k): 4.206.969
    Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

    Etiketler:

      EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

        Sayfa BaÅŸÄ±
        HÃ¼rriyete Reklam Ver
        HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
        TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
        • HÃ¼rriyet Oto
        • YenibiriÅŸ
        • Yakala.co
        • HÃ¼rriyet TV
        • HÃ¼rriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

        Sayfa BaÅŸÄ±

        © Copyright 2020
        HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.