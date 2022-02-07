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Turizm’in kalbi EMITT Fuarı’nda Atacak!

#EMITT#Fuar#Turizm
Turizm’in kalbi EMITT Fuarı’nda Atacak

EMITT Fuarı, 9 Şubat’ta Kapılarını Açıyor…

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 9–12 Şubat 2022 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25’inci kez İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen Hyve Group tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 9–12 Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

İki yıl aradan sonra tekrar düzenlenen 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT, tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürüyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleşecek fuara dünyanın dört bir tarafından katılım hızla devam ediyor.

25’inci EMITT Fuarı; Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere toplam 14 ülkeye ev sahipliği yapacak. Ülkeler, kuracakları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklörlerini tanıtarak İstanbullulara renkli bir fuar deneyimi yaşatacak.

Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlenen VIP Alım Heyeti programı kapsamında; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 53 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yer alacak.

2022 Yılında Turizm Geliri 35 Milyar Dolar Olacak

Türkiye’nin en çok turist gelen ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, “TUİK’in verilerine göre 2021 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 30.038.961 kişi ve turizm gelirimiz 24,48 milyar dolar olarak açıklanmıştır. 2021 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2020 yılı ile karşılaştırınca yüzde 94 artarak 24,71 milyona yükselmiştir. Turizm ve Kültür bakanlığımızın Kasım ayında yaptığı açıklamaya istinaden 2022 yılında ise turizm gelirlerimizin 35 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu veriler Türkiye’nin turizm açısında her geçen gün yükseldiğini gösteriyor. Bu sonuçlar bizi umutlandırıyor,” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına EMİTT Fuarı’nın katkısının büyük olduğunu söyleyebiliriz. En son 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz bu fuara büyük bir talep olmuştu. Bu yıl da yine aynı şekilde yabancı ülkelerden gelen katılım talebi çok yüksek düzeyde. Bu, bizim doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Böyle olunca da ülkemize daha büyük yarar sağlamak için işlerimizi hızlandırmada bize motivasyon sağlıyor.”

Turizm’in kalbi EMITT Fuarı’nda Atacak

Turizm Sektörüne Dair Her Şey EMITT 2022’de Yer Alacak!

EMITT Fuarı, çok değerli Devlet organları, birliklerimiz, tur operatörleri, seyahat acenta ve otellerin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe yer alan profesyonellerin buluşma noktası olacak. Fuarda farklı konularda, sektörün trendlerini kapsayan oldukça zengin bir konferans programı gerçekleşecek.

Fuarın ilk gününde Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın moderatörlüğünde, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Suriri Çorabatır Başkanlar Oturumu’nda yer alacak. Sektöre yön veren son gelişmeleri gündeme taşıyacak.

EMITT’in olmazsa olmazı Master Class Özel Fuar Turları ile uzmanlar, gezginler, influencerlar ve şefler, katılımcıların stantlarında bire bir ziyaret ederek, israftan nasıl kaçınacaklarını, sürdürülebilirliğin ipuçlarını ve iklim dostu turizm uygulamalarını konferans sahnesinden fuar koridorlarına taşıyacak.

EMITT’in bölgedeki en yeni ürün ve hizmetlerin sergilenmesine ve takip edilmesine olanak sağlamasının yanında, 25.yılına özel yeniliği ise EMITT Tech Garage olacak. İçeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktiviteleri destekleyen EMITT Tech Garage’da Metaverse’den artırılmış gerçekliğe dijitalleşmenin ve teknolojinin getirdiği en yeni uygulamalarıyla start-uplar turizm sektörü ile buluşacak.

25. EMITT Fuarı ile ilgili detaylı bilgiyi www.emittistanbul.com adresinde bulabilirsiniz.

 

İlandır.

 

 

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