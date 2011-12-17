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Astroloji
Ata NÄ°RUN
Haber GiriÅŸ: 17.12.2011 - 15:50 | Son GÃ¼ncelleme:

Tüm Takvimlere göre 2012

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Tüm Takvimlere göre 2012
refid:19487134 iliÅŸkili resim dosyasÄ±
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NasÄ±l? DahasÄ± da var ama bu kadarÄ± yeterli. Haydi bakalÄ±m ÅŸimdi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n 2012 yani Gregoryan Takvime gÃ¶re 2012 acaba doÄŸru mu?

Gregorian Takvim2012 MMXII
Ab Urbe Condita(MÃ– 753'de Roma'nÄ±n kuruluÅŸuna gÃ¶re) 2765
Ermeni Takvimi 1461
Asur Takvimi6762
Bahai Takvimi 168â€“169
Bengal Takvimi 1419
Berberi Takvimi2962
Budist Takvimi2556
Burma Takvimi 1374
Bizans Takvimi 7520â€“7521
Ã‡in Takvimi 4648-4649
Koptik Takvim1728â€“1729
Etiyopya Takvimi 2004â€“2005
Ä°brani TakvimiÂ 5772â€“5773
HÄ°NDU TAKVÄ°MLERi
Bikram SamwatÂ2068â€“2069Â
Shaka Samwat 1934â€“1935
Kali Yuga5113â€“5114
Holocene Takvim (BaÅŸlangÄ±cÄ± Neolitik Ã‡aÄŸ)12012
Ä°ran Takvimi1390â€“1391
Ä°slami Hicri Takvim1433â€“1434
Kore Takvimi 4345
Thai GÃ¼neÅŸ Takvimi 2555





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