Ata NÄ°RUN
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Tüm Takvimlere göre 2012
refid:19487134 iliÅŸkili resim dosyasÄ±
NasÄ±l? DahasÄ± da var ama bu kadarÄ± yeterli. Haydi bakalÄ±m ÅŸimdi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n 2012 yani Gregoryan Takvime gÃ¶re 2012 acaba doÄŸru mu?
|Gregorian Takvim
|2012 MMXII
|Ab Urbe Condita
|(MÃ– 753'de Roma'nÄ±n kuruluÅŸuna gÃ¶re) 2765
|Ermeni Takvimi
|1461
|Asur Takvimi
|6762
|Bahai Takvimi
|168â€“169
|Bengal Takvimi
|1419
|Berberi Takvimi
|2962
|Budist Takvimi
|2556
|Burma Takvimi
|1374
|Bizans Takvimi
|7520â€“7521
|Ã‡in Takvimi
|4648-4649
|Koptik Takvim
|1728â€“1729
|Etiyopya Takvimi
|2004â€“2005
|Ä°brani Takvimi
|Â 5772â€“5773
|HÄ°NDU TAKVÄ°MLERi
|Bikram SamwatÂ
|2068â€“2069Â
|Shaka Samwat
|1934â€“1935
|Kali Yuga
|5113â€“5114
|Holocene Takvim (BaÅŸlangÄ±cÄ± Neolitik Ã‡aÄŸ)
|12012
|Ä°ran Takvimi
|1390â€“1391
|Ä°slami Hicri Takvim
|1433â€“1434
|Kore Takvimi
|4345
|Thai GÃ¼neÅŸ Takvimi
|2555
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