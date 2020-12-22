Japon ilaç devi olarak tanınan Takeda’yı ve çalışmalarını sizden dinleyebilir miyiz?

Takeda’nın temelleri bundan 239 yıl önce, Osaka’daki küçük bir kasabada I. Chobei tarafından atıldı. O günden bu yana dürüstlük, etik davranış ve ilkeler için gösterdiği büyük saygı nesilden nesle aktarılarak Takeda’nın kurumsal kültürünün temelini oluşturdu. Takeda, 2019 yılında global olarak Shire firmasını da satın aldıktan sonra, dünya ilaç sektöründe ilk 10 şirket arasına girdi. Şu an odağımızda olan, onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, immünoloji ve nadir hastalıklar alanlarında hastalara “Daha iyi ve Daha Sağlıklı Bir Gelecek” sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu yaparken Ar-Ge çalışmalarına odaklanıp hastaların hayatını kolaylaştırmaya yardımcı tedavi yöntemleri geliştirirken bir yandan da bu alanlarda çalışan doktorlara destek olacak çalışmalar yapıyor ve bu konularda kamuoyunda farkındalık yaratarak içinde bulunduğumuz topluma katma değer sağlayan projeler hayata geçiriyoruz.



Yürütmekte olduğunuz “Farkım Nadir Olmak, Elini Uzat” farkındalık projesi hakkında bilgi alabilir miyiz?

2018 yılı Nadir Hastalıklar Günü’nde “Farkım Nadir Olmak, Elini Uzat Farkındalık Yarat” sloganı ile Türkiye kapsamında MPS LH Derneği’nin de desteğiyle bir farkındalık kampanyası başlattık. Özge Borak, Ahu Yağtu, Pelin Akil, Anıl Altan, Akasya Asıltürkmen, Ceylan Ertem, Sercan Badur, Aytaç Uşun, Birand Tunca, Uğur Kurul, Sedef İybar, Zeynep Soylu, Oben Budak, Çağla Gürsoy ve Yiğit Dikmen gibi ünlülerin gönüllü desteğiyle 20 milyonun üzerinde kişiye ulaştığımız kampanyamız ile 2018 Felis Ödülleri’nde Sağlık İletişimi alanında Başarı Ödülü’nü aldık. Ayrıca, Ağustos 2018’de nadir hastalıklar alanında kurumsal bir ilaç firması tarafından hayata geçirilen ilk nadir hastalık farkındalık sitesi olan www.nadirhastaligim.com’u ve de sosyal medya kanallarını canlıya aldık.

2020’de de hekimlerimizle birlikte nadir hastalıklarla ilgili farkındalığı arttırmaya devam ettik. Özdilek AVM’de, moderatörlüğünü Açelya Akkoyun’un üstlendiği ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Türkiye Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Türk İmmünoloji Derneği temsilcisi Dr. Yıldız Camcıoğlu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Arslan’ın bize eşlik ettiği bir etkinlik gerçekleştirdik. Sabah ofisimizde çalışanlarımızla başlattığımız ve hastalarla kurulacak güçlü bağın ilk halkalarını oluşturduğumuz zincirimizi Özdilek AVM’de hekimlerin ve halkın eklediği halkalarla büyüttük. Bu farkındalık çalışmamız sonunda elde ettiğimiz birbirine bağlanmış halkalardan ortaya çıkan büyük DNA sarmalı bizim hastalarımız ile aramızda kurduğumuz güçlü bağı temsil ediyor.

Takeda içinde bulunduğumuz yıla damgasına vuran COVID-19 salgınında tedaviye yönelik ne gibi çalışmalar yapıyor?

Takeda olarak hedefimiz, insanı her zaman odağımızda tutarak tedaviler geliştirmek. Dünyada yaşanan COVID-19 salgını ile ilgili aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Uzman Ar-Ge Ekibimiz, TAK-888 adını verdiğimiz potansiyel bir anti-SARS-CoV-2 Poliklonal H-IG’nin araştırma, geliştirme ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra, hâlihazırda pazarlanan ve üzerinde çalışılan ürünlerimizden herhangi birinin COVID-19 hastaları için etkili tedavi sunup sunmadığını inceliyorlar. Tüm dünyayı etkileyen bu virüse karşı bir çözüm bulmak öncelikli hedefimiz.

Biz de Takeda Türkiye olarak pandemi döneminde hastaların hayatlarını kolaylaştırmak için çocuk, adolesan ve yetişkinlerde primer ve sekonder immün yetmezliklerde kullanılabilen bir ürünümüzü Türk hastalarıyla buluşturduk.

İlandır.