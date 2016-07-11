Terazi burcuyla seyahate çıkmak

Salaş, rahatsız, düzensiz veya fazla sakin yerler arkadaş canlısı ve neşeli Terazi burcu için uzun süreli tatil adresleri olmayacaktır. Ancak, aşk insanı olan Terazi burcu, sevdiği kişiyle olacaksa eğer, Alaska'ya da olsa gelir ve mutlu olmasını bilir. Onun için seyahat bahane sevgilisi şahanedir. Eğer single tur düşünülüyorsa, işler değişir temiz, eğlenceli, kültürel anlamda zengin, lüks olmasının tercih edileceği ve kolay hareket edebileceği yerleri tercih eder. Eğlenmek için bir saat araba kullanması gerekmemelidir. Alışveriş merkezlerine, kafe, bar ve restoranlara yakın yerleri tercih eder. Tatil süresince arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirebilmek ve eğlenmek için para harcamaktan da kaçınmayacaktır. Müzeler, farklı şehirleri ve ülkeleri tanımak, şık mekanlar ve gece hayatı hem öğrenmek, hem paylaşmak ve hem de eğlenmek isteyen Terazi burçlarının vazgeçilmezlerindendir. Ancak, her koşulda uyumlu olmaya önem veren Terazi burcu arkadaşınız, koşullar ne olursa olsun huzursuzluk çıkartmamaya ve tatili bozmamaya çalışarak iyi bir tatil arkadaşı olduğunu ispatlayacaktır. Hepinize keyifli seyahatler, sağlık ve sevgi ile kalın... Niobe Aslı Temel