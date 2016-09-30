Terazi burcundaki Yeni Ay burçlara neler getirecek? (1 Ekim)

Gökyüzünde en sevdiğim zamanlar: Yeni ay zamanları... Niye mi? Çünkü yeni ay, yeni başlangıçlar, hayatımızın her alanında atacağımız güzel adımlara, büyüyecek işlere işaret eder! Hem de bu Terazi Yeni Ay'ı ise ve şans ve bereket gezegeni Jüpiter'le kavuşumdaysa tadından yenmez :) Gökyüzündeki kara bulutlar dağılıyor mu ne?

ANİ PATLAMA VE SALDIRILARA DİKKAT!

Öncelikle Yeni Ay'da oluşan gökyüzü hareketlerine bir bakalım...Jüpter'in Güneş ve Ay ile kavuşumu söz konusu ama bir yandan da Mars'la kare yapıyor. Kare yaptığı noktada Mars Oğlak'ta. Otorite ve yönetimi elinde bulunduranların dikkat etmesi gereken bir döneme işaret ediyor. Bu Yeni Ay onlara pek de şanslı bir açı yapmıyor. Yönetici konumundakilerin sağlıklarına ya da birtakım çatışmalara dikkat etmeleri gereken dönem. Ayrıca Mars'ın Ay ve Güneş'le de kare açı yapması ani patlama, saldırı gibi durumları da tetikleyebilir. Yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Dikkat edelim...

İkili ilişkilerde ya da uzun süredir deva eden birlikteliklerde ise geleceğe dair olumlu adımlar atma süreci hızlanabilir. Yeni Ay ikili ilişkileri besleyen enerjiye sahip.

Gelelim Tarot kartlarının Türkiye'ye Yeni Ay sürecinde neler vaat ettiğine:





Türkiye geneli için baktığımda, ticaretle ve parayla uğraşanlar için yeni adımların atılacağı bir döneme işaret ediyor. Sanatsal ya da bilimsel anlamda bir başarıya imza atan kişiler göz önünde olabilir. Daha önceden risk alınan durumlarla ilgili ilerlemeler söz konusu olabilir. Ayrıca Türkiye'nin bir konuyla ilgili harekete geçeceği ve mücadeleye hazır olduğundan bahsediyor kartlar.

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UZUN SOLUKLU BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI

Türkiye Yeni Ay dönemiyle birlikte uzun soluklu bir ortaklığa adım atabilir. Çevresel etkilerin ise olumsuz olduğu görülüyor. Verilen sözlerin tutulmaması ya da geçmişte güvendiğimiz dağlara kar yağması mümkün. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşanabilir ya da "yanılmışız" diyebiliriz. Bir de geçmişe dönük, toplumsal bir mirasın ekmeğini yiyebilir, bununla ilgili maddi kazanç elde edebiliriz.

1 Ekim'de Terazi Yeni Ay'ında burçları neler bekliyor?

Sıra geldi burçlara;

Koç'lar mücadele gücünü yeniden kendilerinde bulabilir ve uzun zamandır akıllarında olan bir adım için harekete geçebilir.

Boğa'lar: Kendilerini çok güçlü ve yenilmez hissedecekleri bir döneme giriyorlar. Hedeflerine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerleyebilirler. Tek dikkat etmeleri gereken konu ise ellerindeki gücü kötüye kullanmamaları, dengeyi bozmamaları.

İkizler: Bu Yeni Ay'la birlikte uzun zamandır bekledikleri aşkı bulabilir ya da evliliğe gidecek sağlam adımlar atabilir. Bu ayrıca iş hayatların onalrı mutlu edecek bir ortaklık da olabilir.





Yengeç'ler: Kendi içlerine dönecekleri, mücadeleden uzak duracakları bir döneme giriyorlar. Bu dönemde sezgilerine güvenmeleri onların yararına olabilir. Değişim yaşayacakları bir dönemdeler. Bu değişime direnmeyip, anlayışlı davranmaları onların yararına olabilir.

Aslan'lar: İnzivaya çekilip, mücadeleden uzak duracak bir diğer burç ise Aslan'lar. Bu dönemde Aslan'lara tavsiyem bol bol dua edip, meditasyon yapmaları. Yeni Ay'ın enerjisi onları yorabilir. Sakin kalmaları lehlerine olacak gibi görünüyor. Gergin bir ortam içerisinde olan Aslan'lar bu stresli ortamdan kendilerini soyutlamak isteyebilirler.

Başak'lar ise parasal kaygılar yüzünden çevreleri tarafından pinti ilan edilebilirler. Gereğinden fazla detaycı ve endişeli davranabilirler.

Terazi'ler: Düşünceleri ve fikirlerini gerçekleştirmek için uzun zamandır bir yol arıyorlar. Bu yeni ayda şans onlardan yana. Gayrimenkul alım satımı ya da altın gibi değerli madenlere yatırım yapanlar kazançlı çıkabilir. Maaşınızda artış olabilir, bir arkadaşınıza verdiğiniz borcu geri alabilirsiniz.

Akrep'ler: Ateş grubu bir burcun desteğini alacaklar. Bu yönetici pozisyonunda bir kişi olabilir. Ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirmekten hoşlanabilirsiniz. Eğer bu dönem içerisinde birinden söz aldıysanız bilin ki dürüstlükle size söz vermiş ve kartlara göre koşullar o sözün gerçeğe dönüşmesinden yana.

Yay'lar: Yepyeni başlangıçlar yapabilir. İş hayatında şans sizden yana. Eğer bu dönemde iş değişikliği ya da yeni başlangıçlar varsa başarı getirebilir. İlişkilerinde güven duygusunun keyfini çıkaracakları bir döneme giriyorlar.

Oğlak'lar: Oğlak erkekleri cazibeli, çekici bir kadının etkisi altına girebilirler. Çevrelerinde sezgileri güçlü bir insanın desteğini alarak hareket edebilirler. Duygusal dünyalarında iniş çıkışlı günlere hazır olsunlar.

Kova'lar: Yeni ayın etkisiyle Kova'lar için adalet yerini bulacak. Mahkeme gibi yasal konularla ilgili Kova'ların lehine bir süreç başlıyor. Hak ettikleri kazanımları elde edebilirler.

Balık'lar: Hedeflerini gerçekleştirmek için çevrelerinden yardım alabilirler. Destek istemekten çekinmesinler. İlişkilerinde rahat edecekleri bir döneme giriyorlar.