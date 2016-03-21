Terazi burcunda ay tutulması

Dolunaylar sonlanma ve sonuçlanma enerjileri taşırlar, Ay tutulmaları ise, en az dört dolunay etkisindedir ve önemli konularda sonlanmaları ve sonuçlanmaları hayatlarımıza taşır. Netice almak istediğimiz konuları sonuca bağlayabiliriz veya sorunlu olaylar, işler, ilişkiler sonlanabilir. Ay tutulmaları genel anlamda (+\-) 15 gün etkilidir.

Bu hafta, Terazi burcunda yaşayacağımız Ay tutulması ve dolunay, 2013 Mart ayında başlayan Terazi Koç aksında yaşanan tutulmaların sonuncusu. Özellikle Terazi ve Koçlar için rahatlatıcı bir haber. Zira, bir daha 2023 Yılına kadar kendi burçlarında bir Ay tutulması yaşamayacaklar. Her ne kadar stresli durumlar söz konusu olabilecek olsa da, bu sefer yaşayacağımız tutulma diğer yıllarda yaşadıklarımızdan daha olumlu bir görünüme sahip. Dolayısıyla, son bir defa daha sakinliğinizi koruyabilirseniz, hayatınızdaki değişikliklerin getireceği yeniliklerle tazelenmiş bir sürece giriş yapabilirsiniz. Bir kapı kapanmadan bir kapı açımadığı gibi, sadece kapının önünde bekleyip zili çalarak yukarı çıkmak da mümkün olmuyor. Dolayısıyla, hareket önemli.

Tutulmanın etkilerini muhtemelen iki haftadır hissetmeye başlamış olabilirsiniz, iki hafta daha tutulma etkisi devam ediyor olacak.

TUTULMA TERAZİ DE NE ANLAMA GELİYOR?

İlişkiler testten geçiyor!

İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler,iş birlikleri, estetik ve sanatsal konular, adalet, eşitlik, denge, hukuk, hukukla bağlantılı işler ve ünvan sahipleri(avukatlar, hakimler, savcılar, yargıçlar v.b), diplomatik yetenekler, arabulucular, güzellikle bağlantılı trendler(kozmetik, moda vb) ön plana çıkıyor. İlişkilerde gerilim ve tartışmalar artıyor, ama ortaya çıkan gerçekler nerede durduğumuzu anlamamızı sağlayıp uzlaşma zemini bulmamızı sağlıyor. Uzlaşmazlıkların veya hayatımızdaki düzensizliklerin ve anlaşmazlıkların asıl nedenlerini açıkça görüyoruz.

Tekstil, kozmetik, moda, evlilik, diplomatik ilişkiler, ortaklıklar veya hukukla bağlantılı konularda bazı başlıklarda sona gelinirken, bazı yeni başlangıçlara doğru yol alınmaya başlayabilir. Sorunlu evlilik veya ortaklıklarda sırlar ortaya çıkabilir ya da problemlerin nedenleri aydınlığa kavuşabilir. İdare edilmeye çalışılan ilişki ve iş birliklerini daha fazla idare etmek veya miş gibi yapmak zor olabilir. Bazı ilişkiler sonlanırken, bazı ilişkilerse tam tersi, bir sonraki adıma taşınabilir(söz, nişan, evlilik, ortaklık ve sözleşmeler v.b). Neyse ki, gökyüzü bir taraftan da romantizm vaat ediyor olacak(geçen hafta yazmıştım detay girmiyorum. İnternetten okuyabilirsiniz arzu ederseniz). Ortaklık ya da iş birliklerinde hukuki başlıklı konular ağırlık kazanabilir.

Bu tutulma esnasında diğer gezegenlerin(Jüpiter Satürn, Neptün ve Venüs) konumu ve 9 Mart 'ta yaşanan Güneş tutulması nedeniyle, olaylara gerçekçi yaklaşmakta zorlanabiliriz. Hayallere dalma, hayalperest yaklaşımlar veya hayalci ya da sahtekar kişiler nedeniyle yanıltılma risklerini doğru yönetmemiz gerekecek. Ahlaki değerleri bozuk ve ilişkilerini ya da karşısındaki kişileri kötüye kullanan, tacizci veya sahtekar kişiler ortaya çıkabilir. Birbirimizin duygularına rehber olmak, birbirimizin yaralarını sarmak isteyeceğimiz günlerde olacağız.

Yaşam tarzında değişiklikler yapmak, sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek veya imaj değişikliğine gitmek ve bu türlü alışverişlere yönelmek için istek artabilir.

Mars'ın destekleyeci konumu, bizim için önemli iş, ilişki veya projelerimizde atak ve girişimci davranmamızı, özgür hareket ederek yeni başlangıçlar yapmamızı ve yeni yol haritaları çizmemizi ya da geçmişin yüklerinden kurtulmamızı ve yeni çözümler üretmemizi sağlayabilir. Mars bu tutulmada zıtlıklar arasında arabulucu rolü üstlenebilir. Duygu ve düşüncelerimizi cesurca ortaya koymamıza neden olabilir.

Merkür'ün konumu ise, kilit pozisyondaki veya liderlik özellikleri olan kişilerin hayatımızda önemli etkileri olabileceğine veya hayatımıza girecek ya da hayatımızdan çıkacak bu tür lider özellikteki veya kilit pozisyondaki kişilere, iletişim, elektrik elektronik ve hava başlıklı konulardaki sorunlara dikkat çekiyor.

Tutulma ülkemizin 4. evine düşüyor

Terazi burcundaki Ay tutulması 4. evimizde ve Mars'ımıza çok yakın bir derecede gerçekleşiyor. Bu durum ülkemizi, milli değerlerimizi, vatandaşlarımızım durumunu, güvenliğimizi, güvenlik teşkilatlarımızı(asker, polis, koruma v.b), güvenlik materyallerini(silahlar, araçlar, askeri mühimmatlar v.b)vatan topraklarını, madenleri, tarım alanlarını,tarımsal konuları, devlet arazilerini ve gayrimenkullerini ve muhalafet partilerini ilgilendiren alanlarda yaşanabilecek olayları ön plana çıkartabilir. Ancak, etkilerini iki haftadır hissettiğimiz düşünülürse, olumsuz kısımların geçmiş olduğunu umalım, ama tedbiri mutlaka elde tutalım derim Niobe'ce.

Mars tutulmayla olumlu konumda. Dolayısıyla, ülke olarak imajımızı güçlendirmemize yardımı dokunacak iş birliklerini hareketlendirebilir, sınırlarımızda dengeyi sağlayacak adımlar açısından daha yaratıcı fikirler geliştirebilir, mülteciler ve uluslararası başlıklı konularda anlaşmaların, görüşmelerin ve gelişmelerin aynı hızla gündemimizde yer almayı sürdürdüğünü görebiliriz. Yardım kuruluşları, senatoryumlar, vakıflar, din ve inanç sistemleriyle ilgili başlıklar ve kişiler gündemde ön plana çıkabilir.

En önemlisi, 9 Mart tutulması nın etkilerini yaşamaya aynı hızda devam ediyoruz. Örtüşen başlıkları yazmadım; zira iki hafta üst üste uzun uzun ele almıştım. ''1997'deki tutulmalar tekrar ediyor'' yazısı başta olmak üzere, zaman bulabilirseniz şayet, internet sayfalarımızdan okumanızı öneririm Niobe'ce.

Eylül ve Ekim de yaşananlar akla geliyor

Bu tutulma, Ekim2015'deki Terazi burcundaki Yeni Ay'ın ve Eylül 2015'deki Koç burcundaki tutulma'nın devamı niteliği taşıyor. O günlerde neler yaşandığına bakıldığında, uğraştığımız veya uğraşabileceğimiz başlıkları anlamak mümkün olabilir.

Tutulma en çok kimleri etkiliyor?

Eylül doğumlu Teraziler, Mart doğumlu Koçlar, Aralık doğumlu Oğlaklar, Haziran doğumlu Yengeçler ve Ay burçları, Marsları ya da yükselenleri bu burçlarda olanlar.