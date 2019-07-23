"Terazi Burcu - Özellikler"

Burçların özelliklerine ve kişisel özelliklerine göre kişileri daha iyi analiz yaparak buna göre davranışlar sergilenebilir. Bu burçlar arasında yer alan terazi burçları yaşamayı seven ama detaycı yapıları ile ön plana çıkıyorlar. Venüs tarafından yönetilen terazi burcunun en şanslı günü de Cuma olarak biliniyor. Beğenilen bir fiziksel yapıya sahip olan terazi burçları her bir detaya önem verir.

Grup: Hava/ öncü ve pozitif / erkeksi

Yönetici Gezegen: Venüs

Renk: Pastel renk tonları

Uğurlu Taş: Opal, pembe ve kuvartz

Şanslı Sayı: 6

Şanslı Gün: Cuma

Karşıt Burç: Koç

Şehirler: Frankfurt ve Viyana

Metal: Bakır

Çiçekler: Beyaz gül, sarı papatya ve krizantem

Ağaçlar: Asma, servi diş budak, incir, elma, kayısı, badem, eğrelti otu

Terazi Burcu Fiziksel Özellikleri

Terazi burcu olan kişilerin fiziksel yapıları oldukça beğenilir. Fiziksel yapıları son derece güçlüdür. Terazi burçları genel olarak uzun boylu ve ince yapılı olurlar. Genellikle kahverengi saça sahiplerdir. Ten renkleri açıktır. Terazi burçları çoğunlukla koyu renk göz tonuna sahip olurlar. Terazi burçlarının metabolizmaları da oldukça güçlüdür. Kolay kolay kilo almazlar. Terazi burcu olan kişiler çevrelerindeki kişiler tarafından beğenilirler. Terazi burçlarının kilo almaya müsait bir yapıları vardır. O nedenle çoğu terazi burcu kilo alabilirler.

Terazi Burcu Kişisel Özellikleri

Terazi burcu olan kişiler genellikle cazibeli ve çekici kişilerdir. Herkes tarafından çekici ve büyüleyici bulunurlar. Keyifli ve enerji tavırları ile ön plana çıkan terazi burcu olan kişiler çevresindeki kişiler tarafından ilgi görürler. Tartışmaktan kaçınmayan terazi burçları haklarını savunmaktan kaçınmazlar. Mantıklı davranmaktan hoşlanan terazi burçları genel olarak doğru kararlar almaktan hoşlanır. Aynı zamanda mücadeleyi seven terazi burçları uyumlu bir kişiliğe sahiplerdir.

Terazi Burcu Zayıf Özellikleri

Terazi burcu olan kişiler yaptıkları işlerin doğru olduğuna inansalar dahi mutlaka yetkili kişilerden onay beklerler. Onlar ancak onay aldıktan sonra harekete geçerler. Terazi burcu olan kişiler çoğunlukla kendilerine özen gösterseler dahi kolay hasta olabilirler. O nedenle sağlıkları konusunda bazı problemler oluşabilir. Aşırı yemek eğilimi gösteren terazi burçları kilo almaya meyilli olurlar. Terazi burçları genel olarak ilerleyen yaşlarında çok fazla kilo alabilirler. Sağlıkları konusunda umursamaz tavırlar gösteren terazi burçlarının hasta olmaya müsait bir yapıları vardır. Terazi burcu kararsız yönü ile ön plana çıkar. Bunun yanı sıra fazla objektif olarak öne çıkan terazi burcu kırılgandır.

Terazi Burcu Güçlü Özellikleri

Terazi burcu olan kişiler genel olarak tartışmaktan hoşlanmazlar. Mantıklı bir şekilde davranarak sonrasında kendi zaferlerini ilan ederler. Terazi burcu genel olarak amacına ulaşana kadar çalışmaya devam eder. Hedeflerinden ve amaçlarından ise asla vazgeçmez. Terazi burcu girdiği ortamı en ayrıntılı detaylarına kadar inceler ve kişiler hakkında izlenimlerde bulunur. Kafasında ise muhteşem bir denge vardır. Neyin doğru neyin de yanlış olduğunu bilir ve buna göre hareket eder. Terazi burçları her konuda akılları ile hareket ederler. Verdikleri her kararda da mantıklı bir yol bulurlar.

Terazi Burcu İyi Özellikleri

Terazi burcu olan kişiler genellikle uyumlu ve sevecen olurlar. Bunun yanı sıra dengeli ve doğru bir şekilde hareket ederler. Bunun yanı sıra terazi burçları en sinirli anlarda bile mutlu olmayı başarırlar. Bu burçtaki kişiler çalışmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi de çok severler. Aşkı ve sanatı çok seven terazi burçları bu alanlarda çalışmayı severler. Yaşamdan keyif almak için doğru adımlar atarlar. Terazi burçları genel olarak akıllı, mantıklı ve aşk dolu özelliklere sahiplerdir. Terazi burçları hayallerine ulaşmak için çok çalışırlar. Terazi burçları genel olarak uzlaşı yanlısı ve kibar özellikleri ile bilinirler. İlişkilerinde adil olan terazi burçları mantıkları ile birlikte hareket ederler. Terazi burçları düzenden hoşlanırlar.

Terazi Burcu Kötü Özellikleri

Terazi burcunun egosu oldukça yüksektir. Her zaman öncelikle kendisini düşünmektedir. Kendi mutluluğundan sonra diğerlerini düşünürler. Başkalarının kendisine akıl vermesinden hiç hoşlanmaz. Aksine ona fikir vermeye çalışanlardan da hızla uzaklaşır. Zor bir insan olan terazi burçlarını elde etmek için çok çalışmak gerekir. Onlar gibi düşünen ve terazi burçlarına değerli olduklarını hissettiren kişiler onların mutlu olmasını sağlarlar. Terazi burçları genel olarak sağlıklarına dikkat etmezler. Vücut yapıları ise kilo almaya müsaittir. O nedenle terazi burcu olan kişiler belli aralıklar ile hormon testleri yaptırmalılar. İlerleyen yaşlarda önemli hastalıklara yakalanmak istemeyen terazi burçları erken yaşlarda sağlıklı olmak için önlem almalılar. Ayrıca terazi burçları kararsız ve aşırı hassas yapıları ile bilinirler. Bunun yanı sıra aşırı zevk düşkünü olmalarının yanı sıra zayıf bir iradeye sahip olurlar. Terazi burcunun en büyük özelliği tembellik olarak ön plana çıkmaktadır.