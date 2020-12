Temmuz'da neler olacak?

02 TEMMUZ

KOÇ

Konularında son derece bilgi sahibi olan bir erkekle yakın ilişkiler içine girip, onunla birlikte çalışmanız olasıdır. Özellikle siz bir kadınsanız eşinizin beklenmedik yolculukları ya da alkole, eğlence ve benzeri şeylere aşırı düşkünlüğü canınızı sıkabilir. Gene siz bir kadınsanız bu dönem eşinizin başka bir kadınla duygusal yakınlık içine girme hevesleri olabilir. Ama bunlar geçici. Bu gün ruhsal yönden sıkılabilir ve yaptıklarınızdan memnun olmayabilirsiniz.



BOĞA

Deneyimli kimselerin tavsiyelerini dinleyerek önce sıradan işlerinizi düzene sokun ve daha sonra sevdiğiniz insana gereken ilgiyi gösterin. Sizin de farkında olduğunuz gibi aslında gerçekten seviliyorsunuz. Ve sevdiğiniz kişi sizin için her tür zorluğa katlanıyor fakat sizde üzerinize düşen görevi vakit geçirmeden yerine getirmelisiniz. Aslında bugünler duygusal ilişkilerinizi düzene sokabileceğiniz ya da rahatlayabileceğiniz bir dönem değildir. Biraz hayal kurun, aslında sizin için kolay değil ama olsun deneyin, fizik planda bir sonuç ortaya çıkmasa da çok büyük hayaller kurabilirsiniz. Boğanın hayalleri ötekilere benzemez, farklıdır.



İKİZLER

Hediyeler almanız muhtemeldir, şansınızın iyi olduğu bir dönemdesiniz, fazla zorlanmadan beklentileriniz kendiliğinden gerçekleşecektir. Kolay kolay kendinizi aldatmayın aksi halde kırılgan olabilir ve o zaman da kırarsınız. Bu ara karşıt cins ilişkilerinde küçük ama kalıcı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tür sorunları gerilim noktalarında algılayabilirseniz doğmadan önleyebilirsiniz. Kısa, pek önemli olmayan birliktelikler veya grup gezileri yapabilirsiniz.



YENGEÇ

Karşıt cins ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar de bazı anlaşmazlıklar olabilir. Özellikle ortak sorunlar çerçevesinde diğer fertlerle tartışmalara girmeniz çok mümkün. Çocukça davranışlarda bulunmazsanız, bu gibi tatsızlıkları önleyebilirsiniz. Mantık ve aklınızı kullanmanız gereken yerde duygularınıza kulak verirseniz atacağınız adımlar doğru olacaktır. Neden utangaçsınız? Sokulgansınız ama biraz da utangaç. Genel olarak dış uyarılara açıksınız.



ASLAN

Dalgın olabilirsiniz, muhafazakarlığa eğilimlisiniz, fazlaca içe kapanıksınız. Değişik insanlar sizi etkileyebilir ama bunu aşk anlamına pek almayın. Yani her gün yeni bir beraberlik sizi yıpratabilir. Eğer, süregelen bir ilişkiniz varsa eşinizle aranız açılabilir. Oysa süregelen beraberliğinizde mutlu bir dönem başlayabilir. Bazı kimseler için ya da bir insan için fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsiniz.



BAŞAK

Bağımsızlık duygunuzun artacağını söylemiştim. Bu nedenle birlikte olduğunuz kimseye karşı sertleşebilir ve öncelikle onu kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Etkilemeyi düşündüğünüz kimsenin dikkatini çekebilmek için çok fazla efor harcıyorsunuz. Kalbiniz boşsa aşkta heyecanlı anlar yaşayacağınızı müjdeliyorum. Bu nedenle daha dikkatli ilişkiler kurmanızda yarar var. Hisleriniz ve duygularınız şuursuzca yükselmesinler, buna izin vermeyin.

TERAZİ

Sabırsızsınız. evdiğinizden beklentileriniz gerçekleşmediğinde hırçınlaşabilirsiniz. Gerçekçi ve mantıklı kararlarınız sevdiğiniz tarafından yanlış anlaşılacaktır. Önemli kararları ertelemeli doğru zamanı beklemelisiniz. Karar verirken aceleci olacağınızı unutmayın. Karşınızdakine kendinizi anlatmada ise başarılı olduğunuz söylenemez. Siz daha söylemeden sizi anlayacak birisi yanınızda olmayabilir ve bu da çok normal.

AKREP

Cinsiyetiniz ne olursa olsun unutmamanız gereken şey risklerden bu ara uzak durmanızdır. Sevmediğiniz birisi sizi iyice sinirlendirebilir. Onunla daha çabuk sonuçlar istiyorsanız insiyatifi elden burakmayın, nasıl davranacağınızı önceden kararlaştırıp, kendinizden emin olarak yola çıkın. Eşiniz veya sevgilinizle ilgili sorunlu bir konu çözüme ulaşacaktır. 'ın beşinden sonra bir olay canınızı sıkabilir ama önemli bir olay değil. Biraz da dış görünümünüze önem verin.



YAY

Nedensiz sıkıntılar ve bunalımlar sık sık gündeme gelebilir. Ama bütün bunların nedeni psikolojik. Bu kadar sıkılmayın. Bir olay sonucunda ve de karşınızdaki o insanın tepki ve davranışları nedeniyle önemsemediğiniz küçük gördüğünüz hatta aşağıladığınız birisi hakkında yanıldığınızı anlayacaksınız.Karşıt cinsten birisi sizi atlatabilir veya aldatabilir. Kendinizi sorumlu hissetttiğiniz durumlarda tartışmalara veya anlaşmazlıklara girmekten kaçının. Ne gerek var ki?



OĞLAK

Birçok alanda hızlanma ve hareketler görülüyor. Sıkıldığınız veya bunaldığınız ortamlarda muhakkak yardım isteyin, yardım istemek normaldir ve insanidır, neden sıkılıyorsunuz ki? Şimdiden sonra daha kararlı olun ve doğru sonuçlara ulaşın ve de peşin hükümlülükten hep kaçının. Kendinize güvenmeli, yeniliklerden korkmamalı ve eskiden başaralı olduğunuz konuları hatırlamalısınız. Neden sıkılıyorsunuz ki?

KOVA

Yanınızdaki kişinin bazı psikolojik bunalımları size de yansıyabilir, hatta bunalım daha yoğunlaşabilir ama burada yansıma sizden gelecektir. Durumu kontrol etmeye çalışın ve çaba gösterin. Çevrenizdekilerin sizi tahrik etmelerine izin vermeyin ve provokasyonlara kapılmayın yani soğukkanlı olun. Kendinizi olduğunuz gibi gösterin. Zamanı iyi kullanın, yitirmeyin ve değerlendirin. Her geçen gün sizin için daha çok kayba neden oluyor. Fantazilerinizde yoğunluk gözleniyor.



BALIK

Kızgınlık hissedebilirsiniz, bu doğrultuda ilişkinizde daha dikkatli olmalısınız. Ama siz bir Balıksınz yani salt bir duygu okyanususunuz. Aşk düşünceleriniz bir hayli yoğun olacaktır, bu yönde ilginç tanışmalar olabilir. Sanat ve güzellik sevgisi besliyorsunuz, kadınlarla ilişkilerinizde yoğunluk gözleniyor ani misafirlere hazırlıklı olun, bunun dışında dinlenmeye fırsatınız olacaktır. Hislerinizin yoğunluğu davranışlarınızda ve yaklaşımlarınızda ince ve nazik olduğunuzu göstermekte.



03 TEMMUZ

KOÇ

Siz Koç erkeğiyseniz bu aralar kadınlarla olan ilişkileriniz biraz bozuk gidebilir. Özellikle yeni başlatmayı düşündüğünüz yakın ilişkiler için şansınız çok az. Siz bir kadınsanız koç erkekleri kadar şanssız olmamakla birlikte karşı cins ilişkilerinizde beklediğinizi bulmanız biraz zor olabilir. Birlikte olduğunuz kimsenin bazı bunalımları size yansıyabilir.Yeniliklere uymakta zaman kaybetmemelisiniz. İnsanların tahrik edici tutumlarına da uymayın bu şekilde kaybedecek zamanınız yok. Özellikle maddi alanlarda yeni imkanlar çıkabilir.



BOĞA

Önemli insanlardan destek görebilir, varsa maddi sorunlarınızı düzeltebilirsiniz. Para sorununuz yoksa elinize ekstradan paralar geçebilir. Eğer siz bir erkekseniz kırdığınız birisinin gönlünü almanıza uygun fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli kalmasını istediğiniz konuları uluorta konuşmaktan ve ihtiyatsızca sergilemekten kaçının. Bununla beraber bugünler sizin için verimli ve zevklide olabilir. Parayla ilgili konularda fazla açılmaktan kaçının.



İKİZLER

Bu gün sinirli bir ortamda bulunabilir ve zaten pek sevmediğiniz biri ile sinir savaşı halinde olabilirsiniz. Parayla ilgili önemli konuşmalar ve anlaşmalar yapabilirsiniz. İşlerin çabuklaşması için insiyatifi ele alıp, kendi yaklaşım derecenizi açıkça ortaya koymanız gerekiyor. Bu gün almanız olası olan bir teklife hemen cevap vermeyin. En ufak bir açık verdiğiniz taktirde bunu kullanmak için bazı kimseler tetikte bekliyorlar. Sizi çekemeyen ve karşı olan kimselerden gelen aldatıcı tekliflere ayrıca dikkat etmelisiniz.



YENGEÇ

Bu gün önemli bir insan sizi her konuda destekliyebilir.Özel hayatınızda dikkatli olmalı ve hiç bir konuda fazla açılmamanız gerekiyor. Aile veya duygusal ilişkilerinizle ilgili bir mutluluk yaşamanız, bir yerde eğlenmeniz mümkündür. Karşı cinsten, istediğiniz fakat ummadığınız bir haber veya teklif alabilirsiniz. Sizi şaşırtacak bir haber almanız ihtimali güçlü. Bunu saklı tutmayıp, tartışmaya açmalısınız. Önemli bir toplantıda ya da bir eğlencede bulunabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ciddi konulardan da uzak durmalısınız.

ASLAN

Ne istediğinizi, ne beklediğinizi tam olarak adlandıramıyabilirsiniz. Size her şey sıradan ve son derece tatsız gelebilir.Gerilerseniz her şeyi kaybetmeniz kaçınılmaz olur. Harekete geçmekte geç kaldığınız işler için hemen davranmazsanız pişman olabilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinizde anlaşmazlık veya kavgalar yaşayabilirsiniz. Bu belki küçük bir sebepten kaynaklanabilir. Siz bir erkekseniz çok hareketli ve çevrede dikkat çekici bir dönem yaşayabilir ve içinde olduğunuz bir toplumun yıldızı olabilirsiniz. Size gelen bir teklifi reddetmeniz olasıdır.



BAŞAK

Süregelen bir duygusal ilişki içindeyseniz bu gün tatsızlik yaşayabilirsiniz Duygusal ilişkiler haricinde bu gün son derece dikkatli ve çevrenizdekilere karşı uyumlu olabileceğiniz bir dönemdesiniz. İş yerinizde tüm gözler ve olumsuz tepkiler sizin üzerinize çevrilmiş durumda. Karşılaşacağınız olaylar ve karşınızdaki insanın tepki ve davranışları yüzünden, küçümsediğiniz bir kimse hakkında yanıldığınızı anlayabilirsiniz. Kendiliğinden gelen destekler ve yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz.



TERAZİ

Karşı cins ilişkileri açısından başarılı bir döneme giriyorsunuz. Ancak bu konudaki başarılarınız kendi gayretlerinizle orantılıdır. Karşı cinsle olan ilişki ve başarılarınız daha çok arkadaşlık ve romantizm seviyesindedir. Bu açıdan yaklaşacağınız kimseler üzerinde son derece başarılı olabilirsiniz. Bugün enerjinizi rahatlatıcı çalışmalara yönlendirmek, ailenizle aranızda çıkabilecek tartışmaları da engelleyecektir. Kaynaklarınızı değerlendirirken ani karar almamaya özen gösterin.

AKREP

Siz bir erkek akrepseniz birlikte olduğunuz kişiye karşı kayıtsız tutumlara girmeniz ve onunla ilgilenmek yerine arkadaşlarınızla eğlenceleri tercih etmeniz mümkündür. Meslek hayatınızda yeni imkan ve sorumluluklarla karşılaşabilir ve yaptığınız işlerle ön plana çıkmak isteyebilirsiniz. Ancak, üzerinde çalıştığınız projenin başarılı olacağından emin olun. Yoksa büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

YAY

Alış verişlerde aldatılmaya ya da kötü niyet olmasa bile bozuk, işe yaramaz şeyler almaya çok uygun olduğunuzu da aklınızdan çıkartmamalısınız. Eğer mümkünse alış verişlerinizi günün ilk yarısında bitirmeniz daha verimli olabilir. Bunu yapamadığınız takdirde alışverişe çıkarken yanınıza dikkatli bir arkadaşınızı alabilirsiniz. Bazı konularda beklentilerinizin arttığını ve bununla birlikte maddi gelirinizin yükseldiğini göreceksiniz. Ama fazla aceleci davranmayın. Çünkü yeni gelişmeleri dengelemek ve onları düzene koyabilmek için çaba sarfedeceksinizr.

OĞLAK

Eğer evli bir oğlaksanız eşinizle birlikte, evinizi ilgilendiren bir konuyla meşgul olabilirsiniz. Ancak ailenizle ilgilenmekten de mutlu olacaksınız. Akşam saatlerinde, daha önceleri canınızı sıkmış olan birisine gereken cevabı verme imkanını bulacaksınız ve bu durum da sizi oldukça rahatlatacak. Üst üste gelen davet ya da kutlamalara katılmak için hediyeler almak zorunda kalabilirsiniz. Şansınızın da olumlu desteğiyle bütçenizi düzene koyabilirsiniz.

KOVA

Bir kimse hakkında olumlu ya da olumsuz hemen karara varmamalısınız. Pişman olmamak için onu iyice tanıdıktan sonra size uygun olup olmadığına karar verin. Bugün ayrıca şiir, müzik ya da değişik sanat olayları size daha çekici gelebilir ve sinema, tiyatro, konser gibi bir sanat aktivitesinde bulunabilirsiniz. Eğer bunu yapabilirseniz büyük bir tatmin duyacağınızdan da şüpheniz olmamalıdır. Bugün şans oyunları ve şansa bağlı bütün konulardan uzak durmalısınız.

BALIK

Çok rahat bir durumda olmanıza rağmen üzerinizde dünden gelen bir yorgunluk ve zihinsel gevşeklik bulunabilir. Bu yüzden bugün zihinsel aktivite isteyen işlerden ve fiziksel yorgunluklardan uzak durmalısınız. Aslında en iyisi günün tamamını dinlenmeye ayırabilmenizdir. Birçok açıdan şansınız açık. Dostlarınızla birlikte olmanız ya da sinema gibi bir eğlence yerinde bulunmanız da olasıdır. Bununla beraber bir eğlence yerinde bulunursanız burada bulacağınız şeyin, umduğunuza uymadığını görerek hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

04 TEMMUZ

KOÇ

Bir taraftan anlaşılamamak bir taraftan da yakın olduğunuz insanlarla ilişkilerinizin bozulması canınızı sıkabilir. Belki an desteğe ihtiyacınız varken böyle olay sizi üzebilir, ama bunları düşünmek yerine daha uzun süre ayakta durmak için ne yapmanız geretiğini düşünmelisiniz. Böylece size engel olabileceğini düşündüğünüz şeylerin ortadan kalktığını göreceksiniz.



BOĞA

Yeni ay size zorlu bir mücadele platformu yaratsa bile zor olanı başarmanın getirdiğ mutluluğu da yaşayabilirsiniz. Bu durum yaptığınız işlerde zorlanmanıza ve zaman zaman ağır işler yapmanıza neden olabilir. Bir yandan alabildiğne sağlam yapılar kurduğunuzu unutmayın. Sorunlar ne kadar ağır olursa olsun başınızı kaşıyacak vakit bulamayabilirsiniz.



İKİZLER

Kariyeriniz açısından olumlu gelişmeler elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizde bulunan sizden yaşça büyük kişilere karşı biraz temkinli olmanız gerekiyor. Bazı engellerle karşılaşmanız, özellikle düşüncelerinizi yanlış yönde etkileyebilecek önerilere maruz kalmanız olasıdır. Kendinize olan güveninizi koruduğunuz taktirde bu etkileri en aza indirgeyebilirsiniz.



YENGEÇ

Duygusal ve iyimser davranışlarınız çevrenizdekilerle olumlu ilişkiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Yabancı kişilerle de olumlu iletişimler kurabilirsiniz. Ancak bu dönem içinde yeni ortamlara katılırken dikkatli olun. Birtakım tatsızlıklarla karşıaşmanız ve olmadık konularda tartışmalara girmeniz, bu ortamlarda gelişebilir.



ASLAN

Başarılarınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Bunun yanında aşk hayatınızda gözle görülür bir hareketlenme olacaktır. eğer bir sevdiğiniz yoksa bu dönem içinde şansınızı zorlamanızda bir sakınca yok. Yanlız aceleciliğniz bu dönemde de devam edecek. Bu nedenle iş ve genel yaşamınızda girişeceğniz yeni atılımlarda daha dikkatli olmalısınız.



BAŞAK

Arzularınıza kavuşabilmeniz için bir süre daha beklemeli ve kişisel yöndeki isteklerinizi de yoğunlaştırmalısınız. Uzun süredir görmediğniz birisinden haber alabilirsiniz. Ayrıca yakın akraba ziyaretleri ve bazı kutlamalar bu dönemde gündemde olacaktır ve yine yakın bir dostunuzun doğum günü ile ilgili hoş süprizler hazırlıyor olabilirsiniz, sezgileriniz beklenmedik gelişmeler gösterebilir. Genel olarak dış uyarılara açıksınız.



TERAZİ

Bazı şeyleri çok fazla ciddiye alarak gereksiz yorgunluklara katlanmanız ihtimali var. Yakın akrabalarınız, kardeşleriniz ya da sevdiğniz dostlarınızla gerilimli durumlara girebileceğiniz gibi yolculuklar için de olumlu bir dönemde değilsiniz. Ve eğer siz evli olup da çocuk isteyen bir Teraziyseniz ve kadınsanız hamilelik söz konusu olabilir.



AKREP

Hakkınızda yanlış yargılara varılmasına sebep olabilecek derecede zihinsel yorgunluk içinde de olabilirsiniz. Gene de her şeye rağmen para size kendiliğinden gelebilir, kazancınız artabilir. Bu dönemde yakın akrabalarınızdan, genç bir insanla münakaşa etmeniz mümkündür. Eğer gerekli dinlenme şartlarını sağlayabilirseniz yukarda belirtilen olumsuzluklarla karşılaşmazsınız.



YAY

Onun düşüncelerini değştirmeye çalışmamalı ve ikna etme yeteneğniz etkisiz olduğundan süre gelen olayları fazla zorlamamalısınız. Bu arada sevdiğniz kişiden işleriniz ya da başka nedenlerden dolayı kısa bir zaman ayrı kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizi genişletmek ve yetkili konumdaki kişilerle verimli diyaloglarkurabilmek için faaliyetlerde bulunmalısınız.



OĞLAK

Akılcısınız ve planladıklarınızı hayata geçirebileceksiniz. Karşıaşabileceğniz engeller, zorluklar sizi engellemekten çok adeta harekete geçmeniz için kamçılıyor. Aşk hayatında bazı üzücü olaylar yaşayabilirsiniz. İstemediğniz bitişler ve ayrılıklar olabilir. Sağlığınız iyi sayılır; bazen başağrıları çekebilirsiniz.



KOVA

Her konuda baskı altında bulunmak ve düşünce yapısı olarak duygularınızı ön plana almak sizi sıkıntılı olayların içine itecektir. Bu durumu engelleyebilmeniz içinse mantıklı olmalı ve çevrenizdeki bazı kişilere dur demeyi bilmelisiniz. Yoğun enerjinizi yanlış değerlendirmeniz sizi huzursuz bir yapıya sokacaktır. Biraz dinlenin.



BALIK

Bazı beklentileri küçük de olsa gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksınız. Belki de kendinizi tamamen yenilenmiş hissedeceksin. Bunların dışında yeni dönemin yaratacağı rahatlık duygusuna kapılarak tembelleşebilirsiniz. Pratik yönlerinizi kullanma bakımından iyi bir dönem olacak.



05 TEMMUZ

KOÇ

Ahlaksızlık ve saygısızlık bu dönemin özelliklerindendir, çok dikkat edin. Aşk ilişkilerinizde duygusallığı abartma eğilimindesiniz. Tüm duygusal dürtülerinizdeki yoğunluk sizi bir hayli zorlayacak, daha çok kendinize dönük ve bencil istekleriniz olacak. Uyumsuzluk bu devrenin özelliğidir. Çevrenize ve yakınlarınıza yardım etmek istiyorsunuz bunun yanı sıra çevrenizden de size karşı olumlu davranışlar göreceksiniz, rahat ve huzurlu olma isteğindesiniz ama hani çaba ve özveri?