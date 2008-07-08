Temmuz'da neler olacak?

02 TEMMUZ

KOÃ‡

KonularÄ±nda son derece bilgi sahibi olan bir erkekle yakÄ±n iliÅŸkiler iÃ§ine girip, onunla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Ã–zellikle siz bir kadÄ±nsanÄ±z eÅŸinizin beklenmedik yolculuklarÄ± ya da alkole, eÄŸlence ve benzeri ÅŸeylere aÅŸÄ±rÄ± dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir. Gene siz bir kadÄ±nsanÄ±z bu dÃ¶nem eÅŸinizin baÅŸka bir kadÄ±nla duygusal yakÄ±nlÄ±k iÃ§ine girme hevesleri olabilir. Ama bunlar geÃ§ici. Bu gÃ¼n ruhsal yÃ¶nden sÄ±kÄ±labilir ve yaptÄ±klarÄ±nÄ±zdan memnun olmayabilirsiniz.Â



BOÄžA

Deneyimli kimselerin tavsiyelerini dinleyerek Ã¶nce sÄ±radan iÅŸlerinizi dÃ¼zene sokun ve daha sonra sevdiÄŸiniz insana gereken ilgiyi gÃ¶sterin. Sizin de farkÄ±nda olduÄŸunuz gibi aslÄ±nda gerÃ§ekten seviliyorsunuz. Ve sevdiÄŸiniz kiÅŸi sizin iÃ§in her tÃ¼r zorluÄŸa katlanÄ±yor fakat sizde Ã¼zerinize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi vakit geÃ§irmeden yerine getirmelisiniz. AslÄ±nda bugÃ¼nler duygusal iliÅŸkilerinizi dÃ¼zene sokabileceÄŸiniz ya da rahatlayabileceÄŸiniz bir dÃ¶nem deÄŸildir. Biraz hayal kurun, aslÄ±nda sizin iÃ§in kolay deÄŸil ama olsun deneyin, fizik planda bir sonuÃ§ ortaya Ã§Ä±kmasa da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hayaller kurabilirsiniz. BoÄŸanÄ±n hayalleri Ã¶tekilere benzemez, farklÄ±dÄ±r.Â



Ä°KÄ°ZLER

Hediyeler almanÄ±z muhtemeldir, ÅŸansÄ±nÄ±zÄ±n iyi olduÄŸu bir dÃ¶nemdesiniz, fazla zorlanmadan beklentileriniz kendiliÄŸinden gerÃ§ekleÅŸecektir. Kolay kolay kendinizi aldatmayÄ±n aksi halde kÄ±rÄ±lgan olabilir ve o zaman da kÄ±rarsÄ±nÄ±z. Bu ara karÅŸÄ±t cins iliÅŸkilerinde kÃ¼Ã§Ã¼k ama kalÄ±cÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bu tÃ¼r sorunlarÄ± gerilim noktalarÄ±nda algÄ±layabilirseniz doÄŸmadan Ã¶nleyebilirsiniz. KÄ±sa, pek Ã¶nemli olmayan birliktelikler veya grup gezileri yapabilirsiniz.Â



YENGEÃ‡

KarÅŸÄ±t cins iliÅŸkilerinizde bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klar de bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klar olabilir. Ã–zellikle ortak sorunlar Ã§erÃ§evesinde diÄŸer fertlerle tartÄ±ÅŸmalara girmeniz Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n. Ã‡ocukÃ§a davranÄ±ÅŸlarda bulunmazsanÄ±z, bu gibi tatsÄ±zlÄ±klarÄ± Ã¶nleyebilirsiniz. MantÄ±k ve aklÄ±nÄ±zÄ± kullanmanÄ±z gereken yerde duygularÄ±nÄ±za kulak verirseniz atacaÄŸÄ±nÄ±z adÄ±mlar doÄŸru olacaktÄ±r. Neden utangaÃ§sÄ±nÄ±z? SokulgansÄ±nÄ±z ama biraz da utangaÃ§. Genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.Â



ASLAN

DalgÄ±n olabilirsiniz, muhafazakarlÄ±ÄŸa eÄŸilimlisiniz, fazlaca iÃ§e kapanÄ±ksÄ±nÄ±z. DeÄŸiÅŸik insanlar sizi etkileyebilir ama bunu aÅŸk anlamÄ±na pek almayÄ±n. Yani her gÃ¼n yeni bir beraberlik sizi yÄ±pratabilir. EÄŸer, sÃ¼regelen bir iliÅŸkiniz varsa eÅŸinizle aranÄ±z aÃ§Ä±labilir. Oysa sÃ¼regelen beraberliÄŸinizde mutlu bir dÃ¶nem baÅŸlayabilir. BazÄ± kimseler iÃ§in ya da bir insan iÃ§in fedakarlÄ±k yapmak zorunda kalabilirsiniz.Â Â



BAÅžAK

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k duygunuzun artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtim. Bu nedenle birlikte olduÄŸunuz kimseye karÅŸÄ± sertleÅŸebilir ve Ã¶ncelikle onu kendinizden uzaklaÅŸtÄ±rabilirsiniz. Etkilemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kimsenin dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in Ã§ok fazla efor harcÄ±yorsunuz.Â Kalbiniz boÅŸsaÂ aÅŸkta heyecanlÄ± anlar yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± mÃ¼jdeliyorum. Bu nedenle daha dikkatli iliÅŸkiler kurmanÄ±zda yarar var. Hisleriniz ve duygularÄ±nÄ±z ÅŸuursuzca yÃ¼kselmesinler, buna izin vermeyin.

TERAZÄ°

SabÄ±rsÄ±zsÄ±nÄ±z. evdiÄŸinizden beklentileriniz gerÃ§ekleÅŸmediÄŸinde hÄ±rÃ§Ä±nlaÅŸabilirsiniz. GerÃ§ekÃ§i ve mantÄ±klÄ± kararlarÄ±nÄ±z sevdiÄŸiniz tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Ã–nemli kararlarÄ± ertelemeli doÄŸru zamanÄ± beklemelisiniz. Karar verirken aceleci olacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± unutmayÄ±n. KarÅŸÄ±nÄ±zdakine kendinizi anlatmada ise baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez. Siz daha sÃ¶ylemeden sizi anlayacak birisi yanÄ±nÄ±zda olmayabilir ve bu da Ã§ok normal.

AKREP

Cinsiyetiniz ne olursa olsun unutmamanÄ±z gereken ÅŸey risklerden bu ara uzak durmanÄ±zdÄ±r. SevmediÄŸiniz birisi sizi iyice sinirlendirebilir. Onunla daha Ã§abuk sonuÃ§lar istiyorsanÄ±z insiyatifi elden burakmayÄ±n, nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶nceden kararlaÅŸtÄ±rÄ±p, kendinizden emin olarak yola Ã§Ä±kÄ±n. EÅŸiniz veya sevgilinizle ilgili sorunlu bir konu Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸacaktÄ±r. 'Ä±n beÅŸinden sonra bir olay canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir ama Ã¶nemli bir olay deÄŸil. Biraz da dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ze Ã¶nem verin.Â



YAY

Nedensiz sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve bunalÄ±mlar sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelebilir. Ama bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n nedeni psikolojik. Bu kadar sÄ±kÄ±lmayÄ±n. Bir olay sonucunda ve de karÅŸÄ±nÄ±zdaki o insanÄ±n tepki ve davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle Ã¶nemsemediÄŸiniz kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z hatta aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birisi hakkÄ±nda yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayacaksÄ±nÄ±z.KarÅŸÄ±t cinsten birisi sizi atlatabilir veya aldatabilir. Kendinizi sorumlu hissetttiÄŸiniz durumlarda tartÄ±ÅŸmalara veya anlaÅŸmazlÄ±klara girmekten kaÃ§Ä±nÄ±n. Ne gerek var ki?Â



OÄžLAK

BirÃ§ok alanda hÄ±zlanma ve hareketler gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z veya bunaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortamlarda muhakkak yardÄ±m isteyin, yardÄ±m istemek normaldir ve insanidÄ±r, neden sÄ±kÄ±lÄ±yorsunuz ki? Åžimdiden sonra daha kararlÄ± olun ve doÄŸru sonuÃ§lara ulaÅŸÄ±n ve de peÅŸin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kten hep kaÃ§Ä±nÄ±n. Kendinize gÃ¼venmeli, yeniliklerden korkmamalÄ± ve eskiden baÅŸaralÄ± olduÄŸunuz konularÄ± hatÄ±rlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Neden sÄ±kÄ±lÄ±yorsunuz ki?

KOVA

YanÄ±nÄ±zdaki kiÅŸinin bazÄ± psikolojik bunalÄ±mlarÄ± size de yansÄ±yabilir, hatta bunalÄ±m daha yoÄŸunlaÅŸabilir ama burada yansÄ±ma sizden gelecektir. Durumu kontrol etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n ve Ã§aba gÃ¶sterin. Ã‡evrenizdekilerin sizi tahrik etmelerine izin vermeyin ve provokasyonlara kapÄ±lmayÄ±n yani soÄŸukkanlÄ± olun. Kendinizi olduÄŸunuz gibi gÃ¶sterin. ZamanÄ± iyi kullanÄ±n, yitirmeyin ve deÄŸerlendirin. Her geÃ§en gÃ¼n sizin iÃ§in daha Ã§ok kayba neden oluyor. Fantazilerinizde yoÄŸunluk gÃ¶zleniyor.Â



BALIK

KÄ±zgÄ±nlÄ±k hissedebilirsiniz, bu doÄŸrultuda iliÅŸkinizde daha dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ama siz bir BalÄ±ksÄ±nz yani salt bir duygu okyanususunuz. AÅŸk dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz bir hayli yoÄŸun olacaktÄ±r, bu yÃ¶nde ilginÃ§ tanÄ±ÅŸmalar olabilir. Sanat ve gÃ¼zellik sevgisi besliyorsunuz, kadÄ±nlarla iliÅŸkilerinizde yoÄŸunluk gÃ¶zleniyor ani misafirlere hazÄ±rlÄ±klÄ± olun, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda dinlenmeye fÄ±rsatÄ±nÄ±z olacaktÄ±r. Hislerinizin yoÄŸunluÄŸu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda ve yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±zda ince ve nazik olduÄŸunuzu gÃ¶stermekte.Â



03 TEMMUZ

KOÃ‡

Siz KoÃ§ erkeÄŸiyseniz bu aralar kadÄ±nlarla olan iliÅŸkileriniz biraz bozuk gidebilir. Ã–zellikle yeni baÅŸlatmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yakÄ±n iliÅŸkiler iÃ§in ÅŸansÄ±nÄ±z Ã§ok az. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z koÃ§ erkekleri kadar ÅŸanssÄ±z olmamakla birlikte karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde beklediÄŸinizi bulmanÄ±z biraz zor olabilir. Birlikte olduÄŸunuz kimsenin bazÄ± bunalÄ±mlarÄ± size yansÄ±yabilir.Yeniliklere uymakta zaman kaybetmemelisiniz. Ä°nsanlarÄ±n tahrik edici tutumlarÄ±na da uymayÄ±n bu ÅŸekilde kaybedecek zamanÄ±nÄ±z yok. Ã–zellikle maddi alanlarda yeni imkanlar Ã§Ä±kabilir.



BOÄžA

Ã–nemli insanlardan destek gÃ¶rebilir, varsa maddi sorunlarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zeltebilirsiniz. Para sorununuz yoksa elinize ekstradan paralar geÃ§ebilir. EÄŸer siz bir erkekseniz kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z birisinin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ almanÄ±za uygun fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Gizli kalmasÄ±nÄ± istediÄŸiniz konularÄ± uluorta konuÅŸmaktan ve ihtiyatsÄ±zca sergilemekten kaÃ§Ä±nÄ±n. Bununla beraber bugÃ¼nler sizin iÃ§in verimli ve zevklide olabilir. Parayla ilgili konularda fazla aÃ§Ä±lmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.



Ä°KÄ°ZLER Â

Bu gÃ¼n sinirli bir ortamda bulunabilir ve zaten pek sevmediÄŸiniz biri ile sinir savaÅŸÄ± halinde olabilirsiniz. Parayla ilgili Ã¶nemli konuÅŸmalar ve anlaÅŸmalar yapabilirsiniz. Ä°ÅŸlerin Ã§abuklaÅŸmasÄ± iÃ§in insiyatifi ele alÄ±p, kendi yaklaÅŸÄ±m derecenizi aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymanÄ±z gerekiyor. Bu gÃ¼n almanÄ±z olasÄ± olan bir teklife hemen cevap vermeyin. En ufak bir aÃ§Ä±k verdiÄŸiniz taktirde bunu kullanmak iÃ§in bazÄ± kimseler tetikte bekliyorlar. Sizi Ã§ekemeyen ve karÅŸÄ± olan kimselerden gelen aldatÄ±cÄ± tekliflere ayrÄ±ca dikkat etmelisiniz.Â Â



YENGEÃ‡

Bu gÃ¼n Ã¶nemli bir insan sizi her konuda destekliyebilir.Ã–zel hayatÄ±nÄ±zda dikkatli olmalÄ± ve hiÃ§ bir konuda fazla aÃ§Ä±lmamanÄ±z gerekiyor. Aile veya duygusal iliÅŸkilerinizle ilgili bir mutluluk yaÅŸamanÄ±z, bir yerde eÄŸlenmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. KarÅŸÄ± cinsten, istediÄŸiniz fakat ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir haber veya teklif alabilirsiniz. Sizi ÅŸaÅŸÄ±rtacak bir haber almanÄ±z ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼. Bunu saklÄ± tutmayÄ±p, tartÄ±ÅŸmaya aÃ§malÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nemli bir toplantÄ±da ya da bir eÄŸlencede bulunabilirsiniz. Bu gibi durumlarda ciddi konulardan da uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â

ASLAN

Ne istediÄŸinizi, ne beklediÄŸinizi tam olarak adlandÄ±ramÄ±yabilirsiniz. Size her ÅŸey sÄ±radan ve son derece tatsÄ±z gelebilir.Gerilerseniz her ÅŸeyi kaybetmeniz kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olur. Harekete geÃ§mekte geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸler iÃ§in hemen davranmazsanÄ±z piÅŸman olabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde anlaÅŸmazlÄ±k veya kavgalar yaÅŸayabilirsiniz. Bu belki kÃ¼Ã§Ã¼k bir sebepten kaynaklanabilir. Siz bir erkekseniz Ã§ok hareketli ve Ã§evrede dikkat Ã§ekici bir dÃ¶nem yaÅŸayabilir ve iÃ§inde olduÄŸunuz bir toplumun yÄ±ldÄ±zÄ± olabilirsiniz. Size gelen bir teklifi reddetmeniz olasÄ±dÄ±r.Â



BAÅžAK

SÃ¼regelen bir duygusal iliÅŸki iÃ§indeyseniz bu gÃ¼n tatsÄ±zlik yaÅŸayabilirsiniz Duygusal iliÅŸkiler haricinde bu gÃ¼n son derece dikkatli ve Ã§evrenizdekilere karÅŸÄ± uyumlu olabileceÄŸiniz bir dÃ¶nemdesiniz. Ä°ÅŸ yerinizde tÃ¼m gÃ¶zler ve olumsuz tepkiler sizin Ã¼zerinize Ã§evrilmiÅŸ durumda. KarÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z olaylar ve karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanÄ±n tepki ve davranÄ±ÅŸlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden, kÃ¼Ã§Ã¼msediÄŸiniz bir kimse hakkÄ±nda yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± anlayabilirsiniz. KendiliÄŸinden gelen destekler ve yardÄ±m teklifleriyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.



TERAZÄ°

KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶neme giriyorsunuz. Ancak bu konudaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z kendi gayretlerinizle orantÄ±lÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cinsle olan iliÅŸki ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z daha Ã§ok arkadaÅŸlÄ±k ve romantizm seviyesindedir. Bu aÃ§Ä±dan yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kimseler Ã¼zerinde son derece baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. BugÃ¼n enerjinizi rahatlatÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara yÃ¶nlendirmek, ailenizle aranÄ±zda Ã§Ä±kabilecek tartÄ±ÅŸmalarÄ± da engelleyecektir. KaynaklarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸerlendirirken ani karar almamaya Ã¶zen gÃ¶sterin.

AKREP

Siz bir erkek akrepseniz birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiye karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z tutumlara girmeniz ve onunla ilgilenmek yerine arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla eÄŸlenceleri tercih etmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Meslek hayatÄ±nÄ±zda yeni imkan ve sorumluluklarla karÅŸÄ±laÅŸabilir ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle Ã¶n plana Ã§Ä±kmak isteyebilirsiniz. Ancak, Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z projenin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±ndan emin olun. Yoksa bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayabilirsiniz.

YAY

AlÄ±ÅŸ veriÅŸlerde aldatÄ±lmaya ya da kÃ¶tÃ¼ niyet olmasa bile bozuk, iÅŸe yaramaz ÅŸeyler almaya Ã§ok uygun olduÄŸunuzu da aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kartmamalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer mÃ¼mkÃ¼nse alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizi gÃ¼nÃ¼n ilk yarÄ±sÄ±nda bitirmeniz daha verimli olabilir. Bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±karken yanÄ±nÄ±za dikkatli bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± alabilirsiniz. BazÄ± konularda beklentilerinizin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bununla birlikte maddi gelirinizin yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶receksiniz. Ama fazla aceleci davranmayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeni geliÅŸmeleri dengelemek ve onlarÄ± dÃ¼zene koyabilmek iÃ§in Ã§aba sarfedeceksinizr.

OÄžLAK

EÄŸer evli bir oÄŸlaksanÄ±z eÅŸinizle birlikte, evinizi ilgilendiren bir konuyla meÅŸgul olabilirsiniz. Ancak ailenizle ilgilenmekten de mutlu olacaksÄ±nÄ±z. AkÅŸam saatlerinde, daha Ã¶nceleri canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmÄ±ÅŸ olan birisine gereken cevabÄ± verme imkanÄ±nÄ± bulacaksÄ±nÄ±z ve bu durum da sizi oldukÃ§a rahatlatacak. Ãœst Ã¼ste gelen davet ya da kutlamalara katÄ±lmak iÃ§in hediyeler almak zorunda kalabilirsiniz. ÅžansÄ±nÄ±zÄ±n da olumlu desteÄŸiyle bÃ¼tÃ§enizi dÃ¼zene koyabilirsiniz.

KOVA

Bir kimse hakkÄ±nda olumlu ya da olumsuz hemen karara varmamalÄ±sÄ±nÄ±z. PiÅŸman olmamak iÃ§in onu iyice tanÄ±dÄ±ktan sonra size uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verin. BugÃ¼n ayrÄ±ca ÅŸiir, mÃ¼zik ya da deÄŸiÅŸik sanat olaylarÄ± size daha Ã§ekici gelebilir ve sinema, tiyatro, konser gibi bir sanat aktivitesinde bulunabilirsiniz. EÄŸer bunu yapabilirseniz bÃ¼yÃ¼k bir tatmin duyacaÄŸÄ±nÄ±zdan da ÅŸÃ¼pheniz olmamalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n ÅŸans oyunlarÄ± ve ÅŸansa baÄŸlÄ± bÃ¼tÃ¼n konulardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

Ã‡ok rahat bir durumda olmanÄ±za raÄŸmen Ã¼zerinizde dÃ¼nden gelen bir yorgunluk ve zihinsel gevÅŸeklik bulunabilir. Bu yÃ¼zden bugÃ¼n zihinsel aktivite isteyen iÅŸlerden ve fiziksel yorgunluklardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. AslÄ±nda en iyisi gÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± dinlenmeye ayÄ±rabilmenizdir. BirÃ§ok aÃ§Ä±dan ÅŸansÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k. DostlarÄ±nÄ±zla birlikte olmanÄ±z ya da sinema gibi bir eÄŸlence yerinde bulunmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. Bununla beraber bir eÄŸlence yerinde bulunursanÄ±z burada bulacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyin, umduÄŸunuza uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rerek hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayabilirsiniz.

04 TEMMUZ

KOÃ‡

Bir taraftan anlaÅŸÄ±lamamakÂ bir taraftan da yakÄ±n olduÄŸunuz insanlarla iliÅŸkilerinizinÂ bozulmasÄ± canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir. Belki an desteÄŸeÂ ihtiyacÄ±nÄ±z varken bÃ¶yle olayÂ sizi Ã¼zebilir, ama bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek yerine daha uzun sÃ¼re ayakta durmakÂ iÃ§in ne yapmanÄ±z geretiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. BÃ¶ylece sizeÂ engel olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeylerin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â gÃ¶receksiniz.



BOÄžA

Yeni ay size zorlu bir mÃ¼cadele platformu yaratsa bile zor olanÄ± baÅŸarmanÄ±n getirdiÄŸ mutluluÄŸu da yaÅŸayabilirsiniz. Bu durum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde zorlanmanÄ±za ve zaman zaman aÄŸÄ±r iÅŸler yapmanÄ±za neden olabilir. Bir yandan alabildiÄŸne saÄŸlam yapÄ±lar kurduÄŸunuzu unutmayÄ±n. Sorunlar ne kadar aÄŸÄ±r olursa olsun baÅŸÄ±nÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yacak vakit bulamayabilirsiniz.Â



Ä°KÄ°ZLERÂ

Kariyeriniz aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu geliÅŸmeler elde edebilirsiniz. YakÄ±n Ã§evrenizde bulunan sizden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k kiÅŸilere karÅŸÄ± biraz temkinli olmanÄ±z gerekiyor. BazÄ± engellerle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z, Ã¶zellikle dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nde etkileyebilecek Ã¶nerilere maruz kalmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Kendinize olan gÃ¼veninizi koruduÄŸunuz taktirde bu etkileri en aza indirgeyebilirsiniz.Â



YENGEÃ‡Â

Duygusal ve iyimser davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z Ã§evrenizdekilerle olumlu iliÅŸkiler geliÅŸtirmenize yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. YabancÄ± kiÅŸilerle de olumlu iletiÅŸimler kurabilirsiniz. Ancak bu dÃ¶nem iÃ§inde yeni ortamlara katÄ±lÄ±rken dikkatli olun. BirtakÄ±m tatsÄ±zlÄ±klarla karÅŸÄ±aÅŸmanÄ±z ve olmadÄ±k konularda tartÄ±ÅŸmalara girmeniz, bu ortamlarda geliÅŸebilir.Â



ASLAN

BaÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n keyfini Ã§Ä±kartabilirsiniz. Bunun yanÄ±nda aÅŸk hayatÄ±nÄ±zda gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r bir hareketlenme olacaktÄ±r. eÄŸer bir sevdiÄŸiniz yoksa bu dÃ¶nem iÃ§inde ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± zorlamanÄ±zda bir sakÄ±nca yok. YanlÄ±z aceleciliÄŸniz bu dÃ¶nemde de devam edecek. Bu nedenle iÅŸ ve genel yaÅŸamÄ±nÄ±zda giriÅŸeceÄŸniz yeni atÄ±lÄ±mlarda daha dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â



BAÅžAKÂ

ArzularÄ±nÄ±za kavuÅŸabilmeniz iÃ§in bir sÃ¼re daha beklemeli ve kiÅŸisel yÃ¶ndeki isteklerinizi de yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸniz birisinden haber alabilirsiniz. AyrÄ±ca yakÄ±n akraba ziyaretleri ve bazÄ± kutlamalar bu dÃ¶nemde gÃ¼ndemde olacaktÄ±r ve yine yakÄ±n bir dostunuzun doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ile ilgili hoÅŸ sÃ¼prizler hazÄ±rlÄ±yor olabilirsiniz, sezgileriniz beklenmedik geliÅŸmeler gÃ¶sterebilir. Genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.Â



TERAZÄ°Â Â

BazÄ± ÅŸeyleri Ã§ok fazla ciddiye alarak gereksiz yorgunluklara katlanmanÄ±z ihtimali var. YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±z, kardeÅŸleriniz ya da sevdiÄŸniz dostlarÄ±nÄ±zla gerilimli durumlara girebileceÄŸiniz gibi yolculuklar iÃ§in de olumlu bir dÃ¶nemde deÄŸilsiniz. Ve eÄŸer siz evli olup da Ã§ocuk isteyen bir Teraziyseniz ve kadÄ±nsanÄ±z hamilelik sÃ¶z konusu olabilir.Â



AKREPÂ

HakkÄ±nÄ±zda yanlÄ±ÅŸ yargÄ±lara varÄ±lmasÄ±na sebep olabilecek derecede zihinsel yorgunluk iÃ§inde de olabilirsiniz. Gene de her ÅŸeye raÄŸmen para size kendiliÄŸinden gelebilir, kazancÄ±nÄ±z artabilir. Bu dÃ¶nemde yakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zdan, genÃ§ bir insanla mÃ¼nakaÅŸa etmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer gerekli dinlenme ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlayabilirseniz yukarda belirtilen olumsuzluklarla karÅŸÄ±laÅŸmazsÄ±nÄ±z.Â



YAYÂ Â

Onun dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini deÄŸÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmamalÄ± ve ikna etme yeteneÄŸniz etkisiz olduÄŸundan sÃ¼re gelen olaylarÄ± fazla zorlamamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu arada sevdiÄŸniz kiÅŸiden iÅŸleriniz ya da baÅŸka nedenlerden dolayÄ± kÄ±sa bir zaman ayrÄ± kalabilirsiniz. Sosyal Ã§evrenizi geniÅŸletmek ve yetkili konumdaki kiÅŸilerle verimli diyaloglarkurabilmek iÃ§in faaliyetlerde bulunmalÄ±sÄ±nÄ±z.Â



OÄžLAKÂ

AkÄ±lcÄ±sÄ±nÄ±z ve planladÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± hayata geÃ§irebileceksiniz. KarÅŸÄ±aÅŸabileceÄŸniz engeller, zorluklar sizi engellemekten Ã§ok adeta harekete geÃ§meniz iÃ§in kamÃ§Ä±lÄ±yor. AÅŸk hayatÄ±nda bazÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Ä°stemediÄŸniz bitiÅŸler ve ayrÄ±lÄ±klar olabilir. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iyi sayÄ±lÄ±r; bazen baÅŸaÄŸrÄ±larÄ± Ã§ekebilirsiniz.Â



KOVAÂ

Her konuda baskÄ± altÄ±nda bulunmak ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ± olarak duygularÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana almak sizi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olaylarÄ±n iÃ§ine itecektir. Bu durumu engelleyebilmeniz iÃ§inse mantÄ±klÄ± olmalÄ± ve Ã§evrenizdeki bazÄ± kiÅŸilere durÂ Â demeyi bilmelisiniz. YoÄŸun enerjiniziÂ yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirmeniz sizi huzursuz bir yapÄ±ya sokacaktÄ±r. Biraz dinlenin.



BALIKÂ

BazÄ± beklentileri kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa gerÃ§ekleÅŸtirme fÄ±rsatÄ± yakalayacaksÄ±nÄ±z. Belki de kendinizi tamamen yenilenmiÅŸ hissedeceksin. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yeni dÃ¶neminÂ yaratacaÄŸÄ± rahatlÄ±k duygusuna kapÄ±larak tembelleÅŸebilirsiniz.Â Pratik yÃ¶nlerinizi kullanma bakÄ±mÄ±ndan iyi bir dÃ¶nem olacak.Â Â



05 TEMMUZ

KOÃ‡

AhlaksÄ±zlÄ±k ve saygÄ±sÄ±zlÄ±k bu dÃ¶nemin Ã¶zelliklerindendir, Ã§ok dikkat edin. AÅŸk iliÅŸkilerinizde duygusallÄ±ÄŸÄ± abartma eÄŸilimindesiniz. TÃ¼m duygusal dÃ¼rtÃ¼lerinizdeki yoÄŸunluk sizi bir hayli zorlayacak,Â daha Ã§ok kendinize dÃ¶nÃ¼k ve bencil istekleriniz olacak. Uyumsuzluk bu devrenin Ã¶zelliÄŸidir.Â Ã‡evrenize ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zaÂ yardÄ±m etmek istiyorsunuz bunun yanÄ± sÄ±ra Ã§evrenizden de size karÅŸÄ± olumlu davranÄ±ÅŸlar gÃ¶receksiniz, rahat ve huzurlu olma isteÄŸindesiniz ama hani Ã§aba veÂ Ã¶zveri?