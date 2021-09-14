Temiz Hava Güvenli Dünya!

Regonesi, ultraviole hakkında yaptığı araştırmaları derlediği birden fazla kitabıyla zararlı mikroorganizmların yok edilmesiyle ilgili birçok fikre öncülük etmektedir. Üniversitelerin çeşitli mühendislik alanlarında eğitim görmüş 50’ye yakın çalışanıyla bu yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bireysel ihtiyaçları ve uygulama alanları baz alınarak mükemmel bir şekilde etkinlik, tasarım, planlama ve oluşturma açısından en iyi çözümü yaratmayı amaç edinen şirket, bakteri, virüs, toz ve polenleri engellemek amacıyla kapalı mekanları ve çeşitli nesneleri steril eden cihazlar üretmektedir.

Regonesi'nin CEO'su olduğu Noor Teknoloji’nin faaliyetleri, kimyasal maddelerden tamamen arındırılmış, tüm mikroorganizmalara karşı fonksiyonel, çevreye saygılı, doğru kullanıldığında insanlar için güvenli, etkin dezenfeksiyon yöntemleri vasıtasıyla yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine dayanmaktadır.

Türkiye’nin köklü üniversiteleri ile yapılan iş birlikleri sayesinde yeni teknolojiler araştırılıp geliştirilmekte ve son teknoloji ile donatılmış üretim tesislerinde cihazların üretimi gerçekleştirilmektedir. Tüm cihazlar İtalya’nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Modena Üniversitesi ve Noor Teknoloji Laboratuvarları’nda etkinlikleri test edilerek onaylanmıştır.

Çeşitli alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen geniş ürün yelpazesiyle siz ve tüm sevdikleriniz için daha güvenli ve temiz bir ortam sağlamak için İtalyan tasarımı ve Türk teknolojisi ile Noor Teknoloji hizmetinizde!

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