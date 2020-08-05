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Teknoloji
Haber Giriş: 05.08.2020 - 08:33,Son Güncelleme:

Zyxel'den WiFi 6 destekli iki yeni erişim noktası

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Zyxel'den WiFi 6 destekli iki yeni erişim noktası
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Zyxel Networks, WiFi 6 destekli 2 yeni access pointi; WAX510D ve NWA110AX’i pazara sundu.

Teknoloji marketlerinde yerini alan yeni nesil access pointler - erişim noktaları; oteller, okul kampüsleri ve AVM’lerde internet erişim kalitesini iyileştiriyor. Orta ve küçük ölçekli işletmeler, öğrenci yurtları veya hastaneler gibi yüksek yoğunluklu yaşam alanları için de uygun olan cihazlar, bilgi işlem altyapılarının performansını artırabiliyor.

WiFi 6 teknolojisini destekleyen WAX510D ile; yavaş indirme süreleri, 4K video izlerken donma ve kopma gibi sorunlar yaşanmıyor. Aynı anda ağa bağlı birçok cihazı destekleyebilme yeteneği olan WAX510D, daha çok otel ve AVM’lere yönelik bir ürün.  

Zyxel, WiFi 6 access pointleri, MU-MIMO anten teknolojisi, OFDMA ve PoE desteği ile ofisler, okullar, öğrenci yurtları, oteller ve restoranlar gibi yüksek yoğunluklu ortamlarda yüksek performans sunduğu iddiasında.

Dört çekirdekli işlemciye sahip olan WAX510D, 5 GHz'de 1200 Mbps, 2,4 GHz'de ise 575 Mbps veri indirme hızı sunuyor. Çift bantta 2x2 MU-MIMO desteği ile parazit oluşturma riskini düşüren cihaz, duvara monte edilebiliyor.

 

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