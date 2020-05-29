Zyxel'den Multi-Gigabit WiFi 6 destekli Switch

WiFi 6 yani IEEE 802.11ax teknolojisi, çok kısa mesafelerde teorik olarak 10Gbps ve 12Gbps hızlarına ulaşabiliyor. Bu da bir önceki WiFi 5 teknolojisine göre yüzde 30 - 40 daha iyi performans anlamına geliyor. Öte yandan WiFi 6, 20MHz kanalları 64 yerine 256 alt kanala bölüyor. Bunun yanında alt kanallarda da değişiklik yapıyor ve bu sayede birkaç 802.11ax cihazıyla aynı anda etkileşimde bulunabiliyor. Dokuza kadar cihaz, tek kanal üzerinde veya 160Mhz bloğu üzerinde 74 cihaz iletişim kurabiliyor.

Günümüzde başta akıllı telefonlar ve tabletler olmak üzere internete bağlanan pek çok cihazın bulunduğunu belirten Zyxel Networks Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal “Buzdolabından tutun, elektrikli perdelere ve kombilere kadar birçok ürün birbiri ile iletişim kurabiliyor. Daha da önemlisi artık endüstri 4.0’dan bahsediyoruz. Bu nedenle daha fazla birbiri ile bağlantılı cihaz, daha fazla kesintisiz internet ihtiyacı anlamına geliyor. İşletmeler, WiFi 6 teknolojisi destekli ürünleri bünyelerine entegre ettiklerinde yüksek hız ve daha kaliteli bağlantı dahil olmak üzere avantajlara sahip oluyorlar. Öte yandan WiFi 6 ile beraber mevcut bant genişliği yetenekleri üzerinde daha büyük bir baskı yaratılıyor. Bu soruna çözüm olan Zyxel’in yeni Multi-Gigabit ağ anahtarları, WiFi 6'nın tüm potansiyelini ortaya çıkartabilmek için güvenilir bir ağ omurgası"

Pazardaki birçok switch, yalnızca 1G veya 10G bağlantı hızı sunuyor. ZyXEL'in XS1930 serisi multi-gigabit switchleri ise 100M, 1G, 2.5G, 5G ve 10G – gibi değişken hızları destekliyor. Böylece özelikle küçük işletmelerin farklı iş uygulamaları ve farklı kapasitede cihazları için ihtiyacı olan değişken ağ hızı talebi karşılanmış oluyor. Bütçe dostu bir ürün olan XS1930 serisi switchler, işletmelerin hali hazırdaki donanım ve yazılım çözümleri ile bütünleşmiş bir şekilde çalışabildiği gibi kurumların, gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni teknolojiler ile de uyumlu bir yapıya sahip bulunuyor.

5 led ışığı ile ağın gerçek performansı izleme imkanı



Özellikle multi-gigabit teknolojisi ile beraber bir kurumun bilgisayar ağında çeşitli hızlara, kablo uzunluğuna ve kablo kalitesine sahip cihazların olması, genellikle her bağlantının gerçek hızını görmeyi zorlaştırıyor. XS1930 serisi switchler beş farklı renkli LED gösterimi ile bu karmaşaya son veriyor. Böylece ağ yöneticileri kolay bir şekilde ağın gerçek hız performansını saptayıp gerekli aksiyonları alabiliyor.

Mobil, IoT ve WiFi 6 cihazlarının entegre yapısı, kullanım alanlarının ve aplikasyon sayılarının artması, güçlü bir ağ omurgası ihtiyacını beraberinde getiriyor. XS1930-12HP, WiFi 6 cihazlarının ihtiyaç duyduğu IEEE 802.3bt (PoE++ veya Ultra PoE) standardını destekliyor. Bu sayede bir önceki PoE+ standardının tam 2 katı kapasiteyle tek bir porttan 60W’a kadar yeni nesil cihazlara güç sağlanabiliyor. XS1930-12HP toplam 375W PoE bütçesi ile çok sayıda gelişmiş cihazı aynı anda ağ bağlama imkanı sunuyor.